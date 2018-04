Jen pět procent mužů pravidelně vaří

Emancipace neemancipace, domácí práce jsou v Česku stále něco, co dělají převážně jen ženy.

"Ve většině domácností žena připravuje jídlo a myje nádobí. Nákup potravin a luxování zajišťuje zhruba v polovině domácností vždy žena, ve druhé polovině se však v určité míře podílí i muž," uvádí Kamila Svobodová, autorka čerstvého výzkumu o úklidu v domácnostech.

Jen opravy v bytě jsou doménou mužů. A jediné, co oba partneři dělají ve většině domácností dohromady, je rozhodování o tom, jak naložit s volným časem a penězi.

"Nejspokojenější jsou s takovou dělbou práce muži nad šedesát let, naopak nejméně spokojené jsou ženy ve věku od 45 do šedesáti let," říká Kamila Svobodová.

Není divu: jde o ženy, které musí zvládnout práci i domácnost, ale vyrůstaly v době, kdy bylo normální, že muž ležel u televize a žena kolem pobíhala s hadrem a vařečkou.

Dá se to změnit? "Určitě ne příkazy a lamentováním," říká psycholog Petr Šmolka a s nadsázkou dodává: "Stačí si uvědomit, že duše muže je zhruba stejně složitá jako duše holuba domácího. A je i podobně učenlivý. Budete-li jej učit novému kousku, pak je třeba jej odměnit za každý úspěšný pokus. Pokud by jen dostával přes zobák, nic se nenaučí."

Muž s mindráky doma nic nedělá, říká psycholog

Výzkum navíc spojuje dělbu práce s kvalitou vztahu. A tady se ukazuje, že ženy jsou mnohem méně spokojené než muži. Jen šest procent mužů uvažovalo v posledním roce o tom, že by partnerku opustili, ale žen, které přemýšlejí stejně, je téměř dvojnásobek.

"Nespokojenost žen bývá výrazně vyšší. Prakticky ve všech evropských zemích je iniciátorem rozvodu žena," komentuje to Šmolka. Podle něj však úklid a kvalita vztahu souvisí jen volně.

"Žena je nespokojená ve vztahu s mužem neimponujícím, mentorujícím. S mužem, který s ní jedná s despektem či neuspokojuje její potřeby. Muž si ženu nenakloní jen tím, že bude pobíhat v zástěrce od sporáku k pračce a cestou olízne ušpiněná okna," říká Šmolka. Podle něj je paradox, že zdravě sebevědomému muži nebývá zatěžko doma pomáhat. "To jen muž zamindrákovaný se bojí, že by tím ohrozil svou pozici."

Právě Šmolkova domácnost je příkladem, že patriarchální model nemusí platit všude. "V naší rodině muž vaří, myje nádobí i potraviny nakupuje. Zhruba v 80 procentech případů i žehlí a vykonává opravy, které zvládá," říká. Na to ostatní, jako je mytí oken, utírání prachu a podobně, chodí paní na úklid. "A nemám pocit, že bych ve vztahu prohrál pomyslný boj nebo byl slabší," dodává.

Kdo co doma dělá: Příprava jídla žena 81 % muž 5 % Mytí nádobí žena 68 % muž 7 % Nákup potravin žena 56 % muž 9 % Luxování žena 55 % muž 15 % Opravy v domácnosti žena 8 % muž 83 % Organizování volného času oba společně 72 % Rozhodování o financích oba společně 55 %

Univerzita Karlova, Výzkumný ústavpráce a sociálních věcí