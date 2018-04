Jen můj manžel mě smí vidět nahou, hlásá nálepka, která chrání proti skenerům

"Jen můj manžel mě smí vidět nahou," hlásá zvláštní nálepka, která údajně ochrání cudnost své nositelky během kontroly na letišti.

Na mnoha z nich se totiž začínají používat takzvané letištní skenery, které dokážou cestujícím "nahlédnout" i pod oblečení.

A i když ve skutečnosti ukážou jen rozostřené obrysy těla a ne jeho detailní nahotu, cestujícím se originální zlepšovák evidentně zamlouvá.

Oranžové gumové nálepky existují ve verzi pro ženy i muže a nalepit je lze nejen pod šaty, ale i na ně.

Výrobce nicméně i přes značný ohlas, který jeho produkt vyvolal, zatím nepředvedl žádný důkaz toho, že by jeho samolepky skutečně dělaly to, co slibují.

Řada lidí tak spekuluje, že může jít také o žertík nebo rovnou nevkusný podvod na stydlivých cestujících.

Strážce vaší důstojnosti vás přijde na 15 dolarů, tedy necelých 300 korun.