Jen čtyři malé jizvičky po operaci srdce

Přesně takové operace provádějí v pražské Nemocnici Na Homolce. První čtyři provedl, jako jediný v republice, začátkem tohoto měsíce primář Kardiochirurgického oddělení Štěpán Černý.

"Všechny čtyři pacientky měly vrozené srdeční onemocnění, kdy je mezi levou a pravou srdeční síní otvor, který způsobuje míchání okysličené a neokysličené krve v těle, a který je nutné uzavřít," vysvětlil primář Černý. Pokud by to lékaři neudělali, ženy by mohly mít v budoucnu vážné zdravotní problémy.

Každá operace trvala zhruba pět hodin a lékaři při ní použili robotický systém DaVinci, který dříve sloužil jen k jiným zákrokům. Při operaci byly pacientky připojeny na mimotělní oběh krve, který nahrazoval činnost srdce a lékaři jejich srdce operovali uvnitř zavřeného hrudníku, aniž se ho dotkli rukou.

"Do hrudníku pacientky jsme zavedli ze strany pomocí několika krátkých řezů ramena robota, která byla vybavena chirurgickými nástroji a pronikala tělem až k srdci. Kromě nástrojů jsme do těla zavedli i kameru, která snímala vše, co se uvnitř těla děje," popisuje Černý.

On sám seděl několik metrů od operačního stolu, na němž ležela pacientka, a naváděl robota, který pracoval uvnitř jejího těla.

"Robot reaguje na všechny vaše pohyby. Je to jako v počítačové hře," přibližuje Černý, který strávil mnoho hodin tím, že se učil robota dokonale ovládat. Před operacemi navíc absolvoval několik stáží v zahraničí.

Pacientky šly čtyři dny po operaci domů. Kdyby byly operovány klasickým způsobem, trvala by jejich hospitalizace a následné léčení podstatně déle.

Dnes by byli lékaři schopni provést dvě až tři takovéto operace týdně. "Budeme tuto možnost nabízet všem pacientům s obdobným typem vrozené vady, u kterých bude operace nutná," dodal Černý.