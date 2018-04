Jen 65 mamografů v Česku vyhovuje, mnohým chybí osvědčení

7:19 , aktualizováno 7:19

Jen pětašedesát z několika stovek mamografických center v Česku je zaručeně spolehlivých. Upozornili na to lékaři poté, co MF DNES poukázala na úskalí nadměrné a leckdy i škodlivé prevence na přístrojích, které odhalují rakovinu prsu. Nechat se jimi ozařovat by neměly mladé ženy bez důvodu.