Jen 44 procent dospělých je spokojeno se sexem

Ale šance na zlepšení tohoto stavu je veliká, protože užít si milostné hrátky umí 60 procent z nás.

Do rozsáhlé studie Durexu se zapojilo šestadvacet tisíc lidí z celého světa, kteří odpovídali na otázky týkající se zdraví, pocitů pohody, sociálních faktorů, vzdělání, víry, sexuálního života a postojů k sexu.

Jako zábavnou a příjemnou součást života vnímá sex 60 procent dospělých z různých koutů světa, ale pouze 44 procent z dotázaných odpovědělo, že je plně spokojeno se svým milostným životem.

Studie dále odhalila, že frekvence sexuálních aktivit a sexuálního uspokojení je na vrcholu mezi dvacátým a čtyřiatřicátým rokem života. Ale i lidé po pětašedesátém roce života mají stále sex alespoň jednou týdně.

Ze všech sexuálně spokojených pak 82 procent uvedlo, že se cítí být svým partnerem respektováno, 36 procent by si přálo více volného času pro chvíle s partnerem, 31 procent by si rádo s partnerem užilo více zábavy, více si povídalo a sdílelo intimitu a 29 procent by rádo mělo více sexuální energie.