Čtenářský recept: Jemný vánoční bramborový salát

Doba přípravy: 2 hodin

Množství: 6 - 8 porcí

10 - 15 středních brambor

čtvrtka celeru

2 mrkve

trochu láku z okurek

cibule

3 okurky

1 strouhané jablko

1 malý sterilovaný hrášek bez nálevu

asi 200 g šunkového salámu

1 větší majonéza





1. Uvaříme brambory, čtvrtku celeru a 2 mrkve. Do menšího kastrůlku nalijeme trochu láku z okurek a necháme přejít varem společně s nadrobno nakrájenou cibulí.

2. Po vystydnutí nakrájíme do mísy oloupané brambory, celer a mrkev můžeme nastrouhat nebo najemno nakrájet. Přidáme: okurky, strouhané jablko, malý sterilovaný hrášek bez nálevu, šunkový salám nakrájeného na nudličky (není nutný) a spařenou cibuli i s lákem.

3. Osolíme, opepříme a spojíme jednou větší majonézou.



Poznámka: Salát se spařenou cibulí prý takto konzumoval Karel Čapek. Je lehký a nepůsobí obvyklé trávicí potíže, hodí se i pro ty, co hůře tráví. Výborně se hodí ke každému masu i jako samostatný pokrm.