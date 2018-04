Čtenářský recept: Jemné cukroví

1 vejce

60 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

1 lžička mandlového aroma

150 g změklého másla

190 g hladké mouky

džem na slepení dle chuti

čokoláda na vaření

1. Šlehačem ušleháme vejce, cukr, vanilkový cukr, aroma a máslo do pěny. Přidáme mouku a vymícháme do hladka. Těsto ihned naplníme do cukrářského sáčku a na plech vyložený pečícím papírem vytvoříme kapky o velikosti vlašského ořechu.

2. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme na 180 °C asi 8 minut.

3. Vychladlé pečivo slepujeme džemem. Připravíme si čokoládovou polevu a špičky jakoby ořechů do ní namáčíme. Z celé dávky je 37 kusů slepených ořechů.