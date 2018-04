Jak na jemné vlasy. Pomůžou minerály, pudr i správná technika foukání

S objemem i udržením žádoucího tvaru to bývá u jemných vlasů zpravidla problém. Nejsou tak odolné jako běžně silný vlas, mají menší průměr a zároveň jsou náchylnější k poškození. O to víc jim proto škodí násilné rozčesávání nebo fénování horkým vzduchem. Nesvědčí jim ale ani vydatné masky, hutné vlasové kúry a rozhodně ani kombinace příliš mnoha vlasových přípravků.



Minerály i dobrý šampon

„Jemné vlasy nám bývají dány do vínku geneticky. Jejich strukturu proto jen tak nezměníme. Nicméně můžeme je trochu posílit třeba doplňky stravy s obsahem zinku, křemíku, želatiny nebo methioninu,“ otevírá téma jemných vlasů dermatoložka Markéta Majerová z MEDICOM Clinic.

Minerály lze podle jejích slov koupit buď samostatně, nebo v nachystaných kombinacích k zlepšení kvality vlasů a nehtů. „Efekt užívání těchto doplňků bývá na vlasech viditelný přibližně po třech až čtyřech měsících,“ uvádí.



Tím zásadním v každodenní péči o jemné vlasy je však výběr vhodného šamponu a kondicionéru. „Je důležité používat na jemné vlasy takové šampony a kondicionéry, které posilují vnitřní strukturu vlasu, vybavují ho větší pevností a odolností,“ říká vlasová stylistka Petra Měchurová.

Ze složek obsažených v péči o jemné vlasy je pak podle ní jednou z těch nejdůležitějších tekutý keratin. „Nevíte-li si rady, můžete se o vlasové kosmetice pro váš typ vlasů poradit přímo v kadeřnickém salonu, kde obvykle prodávají vysoce kvalitní vlasové přípravky.“

Kromě používání správného šamponu a kondicionéru je však podle Tibora Němce, kadeřníka z vlasového salonu New You v pražských Holešovicích, důležitá i samotná kombinace těchto produktů. „Jsou-li vlasy jemné a barvené, doporučil bych používat šampon na jemné vlasy a kondicionér na vlasy barvené. Na jemné a zároveň poškozené vlasy bych pak volil šampon na jemné vlasy, ale kondicionér na ty poškozené.“

Styling jako za salonu

Vytouženého objemu dosáhnete zejména správně vybranými stylingovými přípravky spolu s dobře zvládnutou technikou foukání. „Používáte-li pěnové tužidlo, nanášejte do mokrých vlasů pěnu o velikosti pingpongového míčku. Jsou-li vlasy jemné a zároveň husté, můžete pěny použít i víc. Důležité je, aby se dostala rovnoměrně do všech vlasů,“ radí Tibor Němec.

Pěnu nanášejte do čerstvě umytých a mokrých vlasů. Od hlavy ji hřebenem s velkými zuby rovnoměrně rozčesávejte do délek. „Chcete-li vlasům dodat ještě výraznější objem, můžete před pěnou použít i objemový sprej. Do vlasů ho stříkejte už od kořínků,“ doporučuje kadeřník.

Petra Měchurová k tomu ještě přidává svůj tip na oblíbený stylingový produkt: „Vychytávkou ve stylingu jemných vlasů jsou určitě pudrové spreje, které dovedou částečně změnit i strukturu vlasů. Vlasy se díky nim stávají pevnějšími a tvárnějšími.“

Po nanesení tužidla vlasy přibližně z osmdesáti procent vysušte fénem. „Poté je rozdělte na čtyři partie – vrchní, pravou, levou a zadní (tedy spodní) část. Vlasy přes kulatý kartáč zvedněte u kořínků. Abyste dosáhli většího objemu, fénujte je proti směru růstu,“ vysvětluje Tibor Němec. Kromě správné techniky foukání můžete objem jemných vlasů navýšit samozřejmě i tupírováním, avšak to přináší podle odborníka hned dvě negativa: „Zaprvé se tím vlasy poškozují, zadruhé ztrácejí lesk.“

S rovným střihem nešlápnete vedle

Pokud jde o střihy, které sluší jemným a plihnoucím vlasům, osvědčuje se zejména zastřižení vlasů v jedné délce, případně účes s velmi lehkým sestříháním ve vrchní části. Slušivé pak může být i mikádo, které končí zhruba u brady, případně i velmi jemně sestříhané. „Určitě bych se ale vyvaroval několika různých délek. To vlasům na objemu naopak ubírá,“ uzavírá kadeřník.