Jehněčí kýta v bylinkové krustě

NA 8-10 PORCÍ

Příprava: 25 minut + 10 minut vaření

Ingredience:

* 2 jehněčí kýty, každá okolo 1,5 kg

* 20-25 ml olivového oleje na potření masa

* 1½ lžičky soli

* ½ lžičky čerstvě namletého černého pepře

* 1 středně velká palička česneku

* 60 ml extra panenského olivového oleje na česnekovou pastu

* 60 ml citronové šťávy

* 1 lžíce sušeného oregana

* 10 g nasekaných čerstvých lístků petrželky

* 10 g hladké mouky

* 80 ml brandy

* 380 ml kuřecího vývaru

* 2 snítky rozmarýnu

Příprava jídla:

Jehněčí kýty nechte nejprve hodinu odpočívat při pokojové teplotě. Troubu předehřejte na 160 °C. Z jehněčího odstraňte všechny tučné části a maso potřete olivovým olejem, posypte solí a pepřem. V těžkém pekáči položte na mřížku a pečte. (Můžete průběžně podlévat, případně překrýt alobalem.)

Mezitím potřete neoloupanou palici česneku několika kapkami oleje. Volně zabalte do pečicího papíru a pečte, dokud nebude česnek velmi měkký; trvá to zhruba hodinu. Nechte vychladnout. Odřízněte vršek paličky, česnek vymačkejte do mísy a zadní stranou vidličky ho utřete na pastu. Přidejte olivový olej, citronovou šťávu, oregano, petrželku, osolte a opepřete a důkladně rozmíchejte.

Až se bude jehněčí péct zhruba hodinu a čtvrt, zakružte pekáčem a promíchejte výpečky. Za další půlhodinu pokryjte maso česnekovou pastou a pečte minimálně ještě hodinu. Vyndejte z trouby a nechte dvacet minut odpočívat, poté jehněčí vyndejte na prkénko a z pekáče odstraňte mastnotu.

Pekáč zahřívejte na sporáku; vsypte moukou, přilijte brandy a dřevěnou vařečkou míchejte, dokud se obsah nezredukuje na polovinu. Přilijte vývar a míchejte, aby se vše spojilo. Přidejte rozmarýn, osolte, opepřete a do vzniklé omáčky vraťte nakrájené jehněčí. Podávejte s bramborami salsa verde.

NĚCO NAVÍC:

Pokud vám brambory i jehněčí zbudou, připravte z nich tradiční jarní řecký salát. Brambory jednoduše přepulte, ohřejte v mikrovlnce nebo opečte na pánvi a smíchejte s rukolou (na 6 brambůrek asi 100 g), 2 hrstmi černých oliv a 150 g cherry rajčátek. Přidejte hrst petrželky a asi 2 lžíce nasekaných mátových lístků. Jehněčí maso nakrájejte na středně velké kousky, posypte nastrouhanou citronovou kůrou a na olivovém oleji opečte. Dejte na salát a všechno pokapejte citronovou šťávou.