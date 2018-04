Jehlové podpatky nepatří na pracoviště, hlásají britští odboráři

Britský Odborový kongres (TUC), jehož členy jsou převážně muži, si proto přeje, aby byl vstup na pracoviště ženám na jehlových podpatcích ze zdravotních a bezpečnostních důvodů zakázán.

Šéfové TUC navrhují, aby příslušnice něžného pohlaví obouvaly "rozumné střevíce" s omezenou výškou podpatku ve snaze předejít budoucím bolestem nohou a zad a také zraněním. O tomto podnětu chtějí debatovat na zářijové konferenci.

S návrhem vyrukovala Podiatrická společnost (Society of Chiropodists and Podiatrists). "Kongres je přesvědčen, že vysoké podpatky možná vypadají atraktivně na hollywoodských přehlídkových molech, ale jsou naprosto nevhodné pro pracovní prostředí," praví se v jejím prohlášení.

"Nohy nesou břímě každodenního života a pro mnohé pracovnice dlouhé stání, špatně padnoucí obuv a obzvláště vysoké podpatky mohou představovat hazard.

Onemocnění dolních končetin má na svědomí zhruba dva miliony dnů pracovní absence ročně." Konzervativní členka parlamentu Nadine Dorriesová ale zmíněný návrh kritizovala a tvrdí, že vysoké jehlové podpatky mohou představovat pro ženy v zaměstnání pomoc. A to prý proto, že se díky nim mohou dívat mužům z očí do očí.

Někdejší vítězka televizní reality show The Apprentice (Učedník) Michelle Dewberryová označila návrh odborů za povýšenecký a urážlivý. "Je to absolutně směšné. Podle mne by odborářští bossové měli trávit čas řešením důležitějších problémů," prohlásila nekompromisně.

"Pracuji ve střevíčcích s dvanácticentimetrovými podpatky a jsem s to perfektně zvládat svou práci. Podpatky jsou sexy, zvyšují sebedůvěru a posilují sebevědomí žen," uvedla. "Neumím si představit, že by tito činitelé debatovali o návrhu zabývajícím se tím, jak těsně utažené vázanky by měli muži nosit," dodala.

Jehlové podpadky na pracoviště podle vás: