Jehličnany léčí. Pomohou při nachlazení i bolesti kloubů

Co je to Delta-3-caren Pod dlouhým názvem se ukrývá unikátní látka, která vstupuje do těla prostřednictvím mazových žláz. Zde stimuluje kůru nadledvinek k produkci kortizolu - látky tělu vlastní. Ten je následně krevním oběhem rozváděn do celého těla, a protože se jedná o látku účinně likvidující vzniklé záněty. Spolu s ním navíc mizí i jeho průvodní znaky - bolest, otoky a snížená funkce.