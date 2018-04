Jednoruký roční chlapeček je módní ikonou. Butiky ho šatí zadarmo

Rodiče malého chlapce byli zděšeni, když se dozvěděli, že jejich syn bude mít jen částečně vyvinutou pravou ruku. S postižením se jim podařilo velmi rychle vyrovnat a podle jejich slov i chlapeček funguje tak, jako kdyby byl naprosto zdravý. Je to prý veselé a spokojené dítě.

Oakleyho matka Victoria synovi založila účet na sociální síti, kam začala přidávat jeho fotky. Za velmi krátkou dobu účet chlapce sledovalo přes patnáct tisíc lidí. Každý den prý Oakley dostane balíček s hračkami, oblečením a čepicemi. Nyní má asi 40 párů bot, 20 čepic, 50 bryndáků, 50 triček, 20 svetrů a spoustu hraček a knih.

Butiky z celého světa mu posílají oblečení a někteří dokonce upravují věci, aby mu přesně seděly i na nevyvinutou ruku. Jeho rodiče jsou šťastní, že se chlapeček velmi rychle adaptoval a s jednou rukou zvládá vše stejně jako ostatní zdravé děti.

„Je neuvěřitelné, co všechno s jednou rukou zvládne. Je velmi šikovný. Život s jednou rukou by nebyl jednoduchý pro nikoho, ale Oakley to zvládá skvěle,“ řekli.

Rodiče chlapce se o nedovyvinuté ruce chlapečka dozvěděli v době, kdy byla Victoria v šestnáctém týdnu těhotenství. „Moje první reakce byl šok a pláč. Šla jsem domů, otevřela jsem si pytlík s lupínky a pomyslela si, jak moje dítě zvládne dělat tak běžné věci, jako je otevření pytlíku s lupínky, nebo jak si zapne knoflíky. Ale velmi rychle po narození Oakleyho jsme zjistili, že to zvládneme my i on,“ svěřila se chlapcova matka.

Victoria se zprvu bála reakcí lidí, ale když se pod fotkami syna začaly objevovat samé roztomilé komentáře a chvála, byla velmi šťastná. Radost má i z reakcí obchodníků, protože vidí, jak nadšený je z dárků její syn.