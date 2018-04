Jednohubky de luxe: připravte originální silvestrovské pohoštění

Alkoholický průvodce JAK KOMBINOVAT ALKOHOL S JÍDLEM, ABYCHOM NEOSLAVILI NOVÝ ROK GIGANTICKOU KOCOVINOU? PRO VINAŘE

1. Lehká vína k lehkým jídlům, těžká vína k těžkým jídlům.

2. Prokládejte skleničky vína jídlem tak, abyste si nepřekyselili žaludek.

3. Na každou sklenku vína vypijte dvě sklenky vody.

4. Půlnoční šampaňské si na víno klidně můžete dát, navzájem si nevadí.

5. Odolejte pokušení zazdít do vína pár panáčků. Jinak budete ráno litovat. PRO PIVAŘE

1. Díky hořké chuti piva si můžete dovolit mastnější občerstvení. A s takto připraveným žaludkem odoláte náporu alkoholu lépe než milovníci ostatních nápojů.

2. Půlnoční šampaňské pijte jen symbolicky, dvojí bublinky si spolu nerozumí.

3. Proti nudě v pití bojujte vzorky z různých malých českých pivovarů. Je to zábavnější než pít celý večer to samé. PRO KOKTEJLISTY

1. Držte se celý večer jednoho druhu míchaného nápoje, jinak budete ráno také hrát všemi barvami duhy.

2. Stejně jako vinaři pijte hodně vody. Koktejly dehydrují. S jídlem se bohužel nekamarádí vůbec - jedině ty méně sladké.

3. Na šampaňské zapomeňte. Jeho setkání s vlnou koktejlů je příliš bouřlivé.