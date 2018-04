Jednoduchý a chutný. Nadýchaný piškotový dezert zvládnou i děti

Vše kolem piškotů

Piškotové těsto:

Základem je mouka a vejce. Je jednoduché na přípravu, protože ho není potřeba nechávat vykynout. Aby nebylo tak suché, polévá se omáčkami, vrstvy se spojují krémy, zamíchávají se do něj různé suroviny.



Pochází z Itálie:

V italštině se piškotům říká savoiardi. To odkazuje ke kraji Savojsko, kde je kolem roku 1350 nechal vévoda připravit pro francouzského krále. Byly podlouhlé, podobné dnešním cukrářským piškotům.

Piškot v Česku:

Předchůdci piškotů byly oplatky manželů Fiedorových z Opavy. Jejich výrobu ve velkém pak "rozjel" jejich syn se svou ženou – tak vznikly známé malé piškoty, které se dají koupit i dnes.

Chlebíček s čokoládovou polevou

Příprava 30 minut + pečení 45 minut

Na 1 formu



* 4 velká vejce

* 250 g cukru moučka

* 1 lžíce másla

* hrubá mouka na vysypání

* 150 ml oleje

* 100 ml horké vody

* 250 g hladké mouky

* 2 lžičky prášku do pečiva

* 2 lžíce kakaa

* 100 g čokolády na vaření

* 100 g ztuženého tuku

1. Troubu předehřejeme na 150 stupňů. Z bílků a 1/2 cukru ušleháme sníh. Formu na chlebíček vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou.

2. Žloutky prošleháme se zbytkem cukru na hladký krém, postupně zašleháváme olej, vodu a mouku s práškem do pečiva. Do těsta opatrně vmícháme sníh. Jednu třetinu těsta oddělíme a obarvíme kakaem.

3. Do formy dáme světlé těsto a stěrkou ho vytáhneme po stranách k okrajům. Přidáme tmavé těsto a pečeme 30–45 minut. Ke konci špejlí vyzkoušíme, jestli je těsto hotové.

4. Z tabulky vychlazené čokolády dlouhým ostrým nožem seřízneme několik hoblin. Ve vodní lázni rozpustíme tuk, přidáme nalámanou čokoládu a vymícháme do hladka.

5. Vychladlý chlebíček polijeme čokoládovou polevou a dozdobíme hoblinami.

NÁŠ TIP Piškotový chlebíček nechte den odležet, odpočinout a polevou a hoblinami ho ozdobte až potom.

Bábovka s lesním ovocem

Příprava 30 minut + pečení 30 minut

Na 1 formu

* 230 g hrubé mouky

* 6 vajec

* špetka soli

* 1 vanilkový cukr

* 125 g cukru krystal

* 20 g škrobové moučky

* 200 g lesního ovoce

* 350 g moučkového cukru

* 8 lžic citronové šťávy

* 6 lžic vody

* 4 lžíce sladkého bílého jogurtu

1. Troubu předehřejeme na 160–180 stupňů. Formu na bábovku vymažeme máslem a vysypeme trochou mouky. Z bílků a soli ušleháme sníh, přidáme vanilkový cukr, zašleháme žloutky, cukr krystal, mouku, škrobovou moučku.

2. Část těsta vlijeme do formy, do zbylého těsta vmícháme lesní ovoce (pokud máte mražené, nechte si čas na jeho povolení) a dolijeme do formy. Těsto uhladíme a pečeme podle druhu formy a typu trouby 30–40 minut. Po půlhodině pečení vyzkoušíme špejlí, zda je bábovka hotová.

3. Do misky prosijeme moučkový cukr, přidáme citronovou šťávu a horkou vodu, promícháme tak, aby byla směs hladká bez hrudek, postupně přimícháme jogurt. Zchladlou bábovku polijeme po lžících rovnoměrně polevou a necháme zatuhnout.

NÁŠ TIP Použijte své oblíbené sušené ovoce, kompot nebo kombinaci nasekaných ořechů a strouhané čokolády.

Piškot s jablky a karamelovou omáčkou

Příprava 30 minut + pečení 25 minut

Pro 4 osoby

* 4 jablka

* 4 lžíce citronové šťávy

* 6 vajec

* špetka soli

* 125 g krystalového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 250 g hrubé mouky

* 400 g krupicového cukru

* 2 lžíce vody

* 50 g másla

* 200 ml smetany ke šlehání

1. Troubu předehřejeme na 160 stupňů. Plech vyložíme pečicím papírem. Jablka omyjeme, vykrájíme jádřince a nakrájíme na tenké měsíčky. Nakrájená jablka zalijeme citronovou šťávou a promícháme.

2. Bílky ušleháme se solí na pevný sníh, přimícháme žloutky, cukr, vanilkový cukr, mouku.

3. Těsto vylijeme na plech a poklademe jablky.

Pečeme asi 25 minut.

4. Cukr rozpustíme na pánvi s vodou a necháme zkaramelizovat. Pánev odstavíme stranou, promícháme karamel, přidáme máslo, smetanu a ještě na pánvi provaříme. Karamelovou omáčkou v tenkých proužcích polijeme plech upečeného piškotu s jablky.

NÁŠ TIP Ke karamelu se hodí i hrušky.

Pomerančovo-ořechové košíčky

Příprava 30 minut + pečení 15 minut

Na 12 košíčků

* 2 pomeranče

* 100 g vlašských ořechů

* 4 vajíčka

* špetka soli

* 3–4 lžíce horké vody

* 200 g cukru krystal

* 1 lžíce vanilkového cukru

* 50 g hrubé mouky

* 50 g škrobové moučky

* 1 lžička prášku do pečiva

1. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Formu na muffiny vymažeme nebo vyložíme papírovými košíčky. Vymačkáme šťávu z pomerančů. Nasekáme nebo nalámeme nahrubo ořechy.

2. Z bílků a soli ušleháme pevný sníh. Žloutky s horkou vodou utřeme do hladka, přidáme cukr a vanilkový cukr. Do žloutkové hmoty postupně zapracujeme metlou sníh, mouku, škrobovou moučku, prášek do pečiva a ořechy.

3. Rozdělíme těsto do formiček a pečeme 15 minut. Ihned po vyjmutí, ještě horké, muffiny lžící postupně poléváme pomerančovou šťávou.

NÁŠ TIP Košíčky můžete polít pomerančovým sirupem: svařte 100 ml vody, 100 g moučkového cukru, několik lžic pomerančové šťávy a nastrouhané kůry z omytého pomeranče (bio).

Tmavý piškot s rybízem

Příprava 30 minut + pečení 5 minut

Na 1 plech

* 500 g tvarohu

* 230 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 200g rybízu

* 4 vejce

* 2 lžíce horké vody

* 100 g hladké mouky

* 2 lžíce kakaa

1. Troubu předehřejeme na 200 stupňů. Tvaroh utřeme se 100 g moučkového cukru a vanilkovým cukrem.

2. Žloutky utřeme se 60 g cukru. Postupně přidáme dvě lžíce horké vody a ušleháme do husté pěny. Mouku prosijeme s kakaem.

3. Z bílků ušleháme sníh, přidáme 60 g cukru. Do pěny lehce vmícháme sníh spolu s moukou a kakaem. Těsto nalijeme na plech s pečicím papírem, rozetřeme a upečeme. Hotový plát posypeme cukrem a obrátíme na čistý plech.

4. Po vychladnutí opatrně sejmeme pečicí papír a plát přeřízneme na polovinu. Jednu posypeme rybízem, lžící pokryjeme tvarohem a překryjeme zbylým plátem. Před podáváním posypeme moučkovým cukrem.