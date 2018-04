Jednoduché, ale přitom krásné adventní věnce

SNAZŠÍ UŽ TO NEBUDE





Když postavíte na skleněný talíř čtyři tlusté svíce a dokola obložíte foukanými ozdobami na stromeček, máte adventní "věnec" hotový za pět minut a svoji funkci plní stejně krásně jako kolo z chvojí. Na tomhle vám navíc nemá co chytit a postupně zapalované svíce budou mít dekorativně různou výšku.

JAKO NÁSTĚNKA





Věnec stočený z pár větviček jehličnatých stromů vám poslouží jako pozadí pro jednoduchou skupinku čtyř svíček. Dvě velké a tlusté tvoří pozadí pro dvě malé, hořící ve skleněných svícíncích. Na svícny si můžete z červené plsti ušít a pak vyšít vánoční "návleky".

Z TLUSTÝCH DO TENKÝCH





Do kruhu stočeného z proutí zapíchejte břečťan, skořicové tyčky a sušené květiny, které máte rádi. Můžete přidat i stříbrné polystyrenové koule. Věnec položte na mísu a doprostřed postavte čtyři hranaté svíce – dvě silné a dvě tenké. Při nestejné výšce vytvoří ještě nápaditější skupinku.

ZAHRADNÍKOVO ZÁTIŠÍ





Jako tác se sazeničkami vypadá tahle náhrada klasického věnce. Do malých kelímků nebo květináčků naaranžujte, co se vám líbí a voní (třeba tyčinky skořice a jalovec), a do čtyř rohových položte do hlíny kulaté červené svíčky. Kelímky můžete taky vysypat drobnými oblázky.