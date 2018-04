Jedno dítě, jeden zub?

Mohou děti za špatný chrup svých matek?

Tento mýtus vyšel zřejmě z úvahy, že ženy v těhotenství potřebují k tomu, aby se dítě dobře vyvíjelo, dvojnásobné množství vápníku. Nedostanou-li ho ve vhodné stravě, nezbývá jejich organismu než zabavit ten, co je v zubech."Pro potřebnou dávku vápníku stačí denně vypít dva hrnky mléka nebo sníst tři jogurty, případně kus sýra. Existuje i jiná cesta - užívat minerál ve formě tabletek. Ta žena, která neudělá ani jedno, ani druhé, neriskuje své zuby, ale spíše kosti," vysvětluje Taťána Staňková z pražského Centra pro poruchy metabolismu a výživy.Kostní tkáň se totiž rychle přestavuje a odbourat z ní vápník není proto pro tělo obtížné. Tím ovšem vznikne osteoporóza, při níž kosti nejsou už tak pevné a hrozí nebezpečí zlomenin."Zuby se tak snadno odvápnit nemohou," konstatuje soukromý pražský stomatolog Eduard Kuhn. "Lidský organismus si je totiž vědom toho, že člověk má jen dvaatřicet zubů, ale kolem tří set kostí, které představují obrovskou zásobárnu vápníku, proč by si ho tedy nebral raději odsud? Odbourávaný vápník se navíc v těle dopravuje krevním řečištěm - dostat se ale k zubům touto cestou by bylo složité, protože k nim vedou jen tenké vlásečnice."Jestliže mají ženy v období těhotenství o svůj chrup víc dbát, pak z jiného důvodu. Hormonální změny v těle mění prostředí v ústech i tvorbu slin - častěji přichází chuť na sladké, nebo naopak na kyselé, některé ženy na počátku těhotenství často zvracejí. Dásně jsou proto prokrvenější a zároveň náchylnější k zánětům způsobeným toxickými látkami, které produkují bakterie v nevyčištěném zubním povlaku. Proto je třeba, aby těhotné ženy pečlivěji než jindy dbaly na správnou ústní hygienu."Ani čištění zubů po každém jídle ale nepomůže, pokud to člověk nedělá správně," dodává doktor Kuhn. "Každý by měl dodržovat především zásadu, že kartáčkem je nutné přejíždět odshora dolů, tedy od dásně směrem ke konci zubu. Zapomínat by se nemělo ani na mezizubní prostory, kde bakterie v neodstraněném plaku mohou nahlodávat zuby a ničit dásně."