Jedna lžička za mámu... Manipulovat vůlí druhých se učíme už v dětství

"Jednu lžičku za mámu, druhou lžičku za tátu a třetí lžičku za babičku, aby byla zdravá," známá a zdánlivě neškodná fráze. Ale pozor, zároveň je to typická, záměrná manipulace myslí druhého člověka.

Převedeme-li onu dobře míněnou, avšak v principu nešťastnou formulaci "lžičku za..." do normálního jazyka, dostaneme: nesníš-li, nemáš rád mámu ani tátu a babička ať onemocní a umře... Velmi účinným způsobem tak zmanipulujeme druhou osobu, aby udělala něco, co ona sama vlastně vůbec nechce.

Kamarádka mnou, já dcerou

"Nedávno jsem sama seděla na divanu a nechtělo se mi vstát," vzpomíná Alona Gelfindová, psycholožka z Lehighské univerzity v pensylvánském Bethlehemu (USA). "Obrátila jsem se na starší dceru s prosbou, aby přinesla sestřičce něco k pití, že já jsem strašně utahaná z práce."

"Naštěstí jsem se včas vzpamatovala," vypráví pro iDNES.cz Gelfindová. "Předně: starší dělala právě domácí úkoly a byla přeci zaneprázdněná důležitou prací. Za druhé, tak utahaná jsem zase nebyla a do kuchyně to mám ani ne dva metry. Podvědomě jsem jen uplatnila to, co ve mně zůstalo z dětství - lžičku za... Vlastně jsem málem zrealizovala sice malé, ale nesprávné citové vydírání s cílem zmanipulovat druhého člověka, jen kvůli své lenosti."

Její prosba vyzněla jasně: Máma je unavená, mámu je nutné politovat. To samé psycholožka ten den prožila se svou kolegyní. "Pod záminkou, že se neobejde bez mé rady, musela jsem od ní vyslechnout dlouhé a nezáživné líčení jejího víkendového románku. Přitom jsem se mohla věnovat vlastním, mnohem důležitějším problémům."

Lžička jako bumerang

Zneužívání lidských slabostí v náš vlastní prospěch je vlastní téměř každému. Často neúmyslně, ale i tak bezohledně, manipulujeme i lidmi, kteří jsou nám blízcí. Zaobaleně a pod různými přáními a prosbami se snažíme prosadit své: Jestli neuděláš to, co si přeji, bude mi zle, a vinu za to přičti sobě...

Jenže ona nevinná "lžička za mámu" se nám rychle vrátí od vlastních dětí. Vždyť co jiného je například hysterie v obchodě s hračkami? Chtě nechtě, dítě "pochytá" naše metody a zjistí, že podobně lze využívat a vydírat i ostatní členy rodiny. Jak roste, učí se aplikovat systém manipulace i na ostatních lidech ve svém okolí.

Nejvíce prostupuje umění manipulace život v rodině. Kupříkladu, chcete-li obnovit svoji garderóbu. Kolikrát jste použila podobné obraty jako: "Kamarádka dostala od manžela nový kostým, jak ten ji ale miluje..." Velmi často se vymlouváme na migrénu, či bolesti zad, chceme-li se vyhnout manželskému sexu. Také muži dokáží být skvělými manipulátory. Většinou i oni si stěžují na své zdraví. Tak si vynucují vaši přítomnost v kuchyni či v posteli.

Cíl každého manipulátora je jasný. Ovlivnit nás natolik, abychom vykonali jeho přání. Proto je velmi důležité vědět zavčas o co jde. Jednak tak zabráníte manipulaci s vaší vůlí, nebo naopak této manipulaci dáte volný průchod. Jestli odborníci tvrdí, že nejvíc se manipulace používá v rodině, je třeba také zdůraznit, že bez drobných ústupků, a zejména těm, co jsou nám nejbližší, to někdy nejde.

Jak se ubránit manipulátorovi? Alona Gelfindová nabádá být připravena a ve střehu pokaždé, kdy jsme v novém prostředí s neznámými lidmi. Radí stát se pánem situace hned při prvním podezření: například když nás někdo zve k sobě na návštěvu až příliš vehementně a často, nebo nám z ničeho nic nabízí různé dárky, výhody a protekci.

Vzít situaci do svých rukou znamená podle Gelfindové konkrétně:

1. Odmítnou nám vnucované. Najít v sobě odvahu nesouhlasit s tím, že daná osoba nás navštíví v rodinném prostředí. Navrhnout jiný den setkání a na jejím teritoriu.

2. Nemáme-li v sobě tolik odvahy a síly, je vhodné vyžádat si čas na rozmyšlenou.

3. Jakmile pochopíte, že jste vtahována do hry "něco za něco," ohraďte se rovnou, že tento způsob není vaše parketa.

Existují další možnosti, schovat se za jistou anonymitu telefonního rozhovoru, nebo si přizvat na pomoc třeba kamarádku.

Odhalit a neutralizovat

Jak ale dát manipulátorovi najevo, že jeho taktika je prozrazena a přitom se ho nedotknout? Psycholožka Gelfindová radí projevit otevřenost a pochopení pro situaci, ale neuchýlit se k obviňování.

Konkrétně: "Nehraj na mé city a raději se nad sebou zamysli." Takové bouchnutí dveřmi beze slova, je totiž podle ní zase jen manipulací, tentokrát z naší strany.

"V životě potkáme celou řadu takzvaných manipulátorů průzkumníků," říká Gelfindová. Obrana proti nim je velmi těžká. Ale ubránit se dá. Typickým příkladem jsou lidé, kteří vám věnují nadměrnou pozornost, prokazují nadstandardní služby, aby vzápětí po vás žádali protislužbu. Tento model bývá propracovaný do nejmenších detailů. Spřátelí se jako by nenuceně přes vazby mezi vašimi dětmi, nabídnou vám kontakty přes své známé. Zkuste pak odolat. Není lehké morálně unést své povinnosti "dlužníka" a nevyhovět jejich požadavkům. Snadno můžete propadnout depresi, v lepším případě přijít o svůj duševní klid.

Manipulace a sebevědomí

Je dobré vyznat se sama v sobě, znát svoji duševní sílu a její možnosti. Manipulátoři jsou totiž nejen agresivní, ale i úlisní. Rafinovanými metodami se snaží ovlivnit vaši psychiku tak, aby vás mohli ovládat. Přičemž každá taková manipulace spouští ve vás automatický proces - "protimanipulaci". Navenek pak interpretujeme tento stav jako: ten člověk mi v něčem nesedí, je nesympatický, je nepříjemný apod. Nevystoupíme-li z tohoto kolotoče zavčas, snadno můžeme uvíznout v nekonečných střetech mezi manipulací a naší odmítavou reakcí. Je jasné, že takový proces nám rozhodně v ničem neprospívá.

Častěji se k přímé manipulaci uchylují lidé s nižší sebedůvěrou. Ta pak pramení z celé řady jejich vlastních psychických problémů. Může jít o lidi ze všech sociálních vrstev, včetně těch nejúspěšnějších. Místo, aby prožívali svůj vlastní život, snaží se vtisknout do osudu jiného člověka a organizovat a ovládat svůj životní prostor vašim prostřednictvím.

Příklady manipulace

1. Manipulátor se otírá o naše city a charakterové rysy: Jsi tak dobrá, kromě tebe mi nikdo nepomůže. Nebo: Jsi tak hodná, ty jediná mi rozumíš.

2. Snaží se vzbudit ve vás pocit větší důležitosti a velikosti, snižuje své vlastní hodnoty a svůj význam: Ty jsi prostě jednička, mě by se to tak dobře nikdy nepodařilo.

3. Jakoby lhostejně nechávají rozhodnutí na vás: Však víš, jak to myslím, máš dost svého rozumu.

4. Mohou vás vydírat a obviňovat: Kvůli tvému chování mě bolí hlava, kvůli tvé nezodpovědnosti mám problémy.

Kdy my manipulujeme

1. Snažíme se vyvolat soucit a obrátit tak na sebe pozornost: Koukni, jak mě to unavuje, nemáš se mnou trochu soucitu.

2. Vyhýbáme se hovoru přímo o problému a užíváme podobné obraty jako: Všechny kamarádky mají nový zimní kostým, jejich muži je skutečně milují.

3. Zveličujeme svoji roli: Vše, opravdu vše visí jenom na mně.

4. Používáme stejnou metodu jako manipulátor.

Jak tedy správně formulovat ono zaklínadlo o jedné lžičce při krmení malých dětí? Podle Gelfindové asi například takto: "Jednu lžičku za tebe, druhou lžičku za tebe, abys..."