Jedna hlava, tisíc různých bolestí

Lékaři odhadují, že alespoň někdy bolí hlava 70 procent dospělých. Třetina z postižených jedním dechem dodá, že je bolí poměrně často a že to vnímají jako zdravotní problém. Samozřejmě jde o bolesti různého typu, které mají odlišné příčiny a jsou více či méně závažné. Jinak bolí hlava, když hnisá zub, jinak po vypití litru vína nebo procházce na mrazivém vzduchu, a úplně jinak při migréně či stresu. V jedné věci se však bolesti hlavy navzájem podobají: komplikují lidem život.

Co si nikdo nedokáže představit

Na den, kdy se neprobudila s bolavou hlavou, si už pětatřicetiletá Kristýna Ž. nepamatuje. Každé ráno pro ni začíná stejně: budíček kolem čtvrté, váhání, zda se vydat pro prášek hned, nebo až za pět minut. Den co den, třistapětašedesátkrát v roce. Paní Ž. vůbec neví, co bude dělat, až jí skončí mateřská dovolená. Po bytě se pohybuje jako pomalý, přesný robot, který vykonává všechny práce automaticky, aniž by se na ně musel soustředit.

"To si snad nikdo nedovede ani představit," opakuje pokaždé, když na její trápení přijde řeč.

"Naštěstí jsem sám svým pánem, takže nemusím nikomu vysvětlovat, co mi je. Stejně si nikdo nedovede představit, jak strašlivě mě ta palice bolí," komentuje své potíže v podstatě stejnými slovy pětadvacetiletý Michal Barták, který šéfuje miniaturnímu nakladatelství. Přesto sám sobě poměrně často předepíše den volna, vypne zvonek i mobilní telefon a zaleze do postele. Důvodem jsou právě úporné bolesti hlavy.

Oba mají pravdu: vnímání bolesti je totiž čistě subjektivní zážitek.

"Jedna šalamounská definice říká, že bolest je všechno, co jako bolest pociťujeme," podotýká Petr Dočekal z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Příčiny toho, proč nás vlastně hlava bolí, mohou být podle něj banální a zároveň natolik zjevné, že ani není třeba vyhledávat lékaře - někomu vadí hluk nebo ostré světlo, jinému změny počasí či nepříjemný šéf.

Bolesti hlavy jsou ovšem mnohdy doprovodným příznakem některých onemocnění, která většinou nejsou příliš nebezpečná. Výjimečně však představují varovný signál upozorňující na nějaký závažnější problém - a právě tehdy rozhoduje o osudu nemocného rychlost diagnózy.

"Málo se ví o tom, že bolest hlavy může být sama o sobě klasifikována jako choroba," konstatuje neurolog. "Platí to v případech podobných paní Kristýně i panu Michalovi, kdy se bolesti opakují, mají podobný ráz a na jejich vzniku se prokazatelně nepodílí úraz nebo jiné onemocnění."

Nebezpečí nebolí

Bolesti hlavy je po bolestech páteře druhým nejčastějším neurologickým onemocněním. Kdyby ovšem odbornou pomoc vyhledal každý, koho potrefí, možná by se bolehlav střelhbitě dostal do čela. Řada lidí totiž zatíná zuby a hrdinně trpí, maximálně spolkne některý z léků, který je volně k mání v lékárnách.

"Pokud vůbec někdy přijdou do ordinace, pak většinou až po několika letech," soudí neurolog Dočekal, který se už léta věnuje právě této problematice. "Obvykle je tam přivede oprávněný strach, že si živelným polykáním tabletek proti bolesti zkazí zdraví úplně."

Mnoho pacientů vyhledá lékaře v obavách, že za jejich potíže může rostoucí mozkový nádor. Netuší totiž, jaký paradox matka příroda uchystala. Přestože mozek je citlivý a snadno zranitelný orgán, není prakticky vůbec vybaven nervovými vlákny vedoucími bolest, a proto ani při rozsáhlém poškození nebolí. Naopak cévní stěny, protkané hustou sítí nervových vláken, dokáží bolet jak čert, a jsou tudíž nejčastější příčinou bolestí hlavy.

Drobné paradoxy

Pětadvacetiletou Mariku R. trápí migrény už od puberty. K lékaři ji kdysi dovlekla třídní profesorka z gymnázia poté, co počet omluvenek a chvatných odchodů uprostřed vyučování přesáhl únosnou mez. Mělo to jediný efekt, a sice že Marika začala své migrény úzkostlivě zatloukat - napřed ve škole, později v zaměstnání. Dodnes s nimi bojuje jako lev a prášky užívá jen tehdy, když musí. Jestli je však něco, co nenávidí, pak je to věta, kterou si v ordinacích vyslechla snad stokrát: aby se s bolestí smířila a naučila se s ní žít. Taková rada, byť dobře míněná, je ovšem bez dlouhodobé, vytrvalé a citlivé lékařské péče k ničemu.

"Samozřejmě, že se s bolestí každý může naučit žít, ale mnohdy je to zcela zbytečné," poznamenává k tomu doktor Dočekal. "Pravidelné bolesti totiž lze do určité míry ovlivnit zásadní změnou životního stylu."

Štamgasti v lékárně

Pohled do zákulisí kouřimské rodiny K. prozrazuje, že hlava může bolet na tisíc způsobů, a pokaždé jinak. Jediný, koho prý v téhle rodině nebolí, je drsnosrstý jezevčík Pajda, ale kdoví...

"Máma má problémy s migrénou, táta se topí ve stresech a já to beru tak na přeskáčku," glosuje jedenadvacetiletá Majka. "Odmalinka jsem slyšela jen 'nedělej to a nedělej ono, nebo nás bude bolet hlava'. Nakonec to došlo tak daleko, že rodiče bolí hlava ze mne a mě zase z rodičů. Prostě děs. Zato nás milujou v místní lékárně, protože tam měsíčně utratíme spoustu peněz."

"V Čechách se na bolesti hlavy dívají lidé trošku lehkomyslně a příliš dlouho spoléhají na řešení 'Bolí mě hlava? Vezmu si prášek!' Pokud je to výjimka, budiž. Jenže z 'občas' se někdy stane 'dvakrát týdně', následuje 'čtyřikrát týdně' a pokračuje to plynulou řadou. To ale rozhodně není dlouhodobé řešení," varuje doktor Dočekal. "Volně prodejné léky sice člověku poskytnou okamžitou úlevu, ale jsou návykové, takže je nutné sledovat jejich spotřebu, aby nepřesáhla rozumnou míru."

Ona rozumná míra asi nejednoho čtenáře překvapí: dvakrát do měsíce, a dost.

Kouzelné kapky a tablety

"U volně prodejných preparátů se vyplatí začít od těch nejjednodušších, jako je například Paralen, Acylpyrin a Ibuprofen," radí Veronika Tylová z brněnské lékárny Eva. "Oba tyto léky mají méně nežádoucích účinků než směsové preparáty, k nimž patří třeba Acifein, Acylcoffin, Ataralgin a Valetol."

Ani tohle však není univerzální recept: dejme tomu Acylpyrinu by se měli vyhnout lidé se žaludečními potížemi a děti do dvanácti let, Paralenu zase pacienti s onemocněním jater.

"Řada lidí má však osvědčené jiné, přírodnější způsoby léčby - čínské masti, éterické oleje, mentolové a eukalyptové balzámy," vypočítává magistra Tylová. "Jako prevence dobře poslouží i bylinné výtažky z jinanu dvoulaločného a z kopretiny řimbaby či uklidňující čajové směsi s třezalkou, mátou nebo meduňkou."

Pro bolest hlavy nicméně platí to, co u všech dalších onemocnění: navzdory reklamním slibům žádná zázračná tabletka typu "spolkni mě a budeš mít po starostech" neexistuje.

Co se může podílet na bolestech hlavy

nejčastější

- stres, krční páteř

časté

- poruchy spánku, únava, vyčerpání, alkohol, nepravidelná strava, červené víno, záněty zubů, úrazy, přetížení očí

vzácnější příčiny

ostré nebo blikavé světlo, parfémy, silné pachy, kouř, smog, pasivní i aktivní kouření, cestování, změny počasí, stres, poruchy spánku, únava a vyčerpání, nepravidelná strava, alkohol, sýry, víno, čokoláda, ryby, jogurt a řada dalších potravin, ale také chlad, sex, rýma, chřipka, kašel, zánět zubů, zánět středního ucha, vysoký krevní tlak, ateroskleróza, poruchy metabolismu, otrava, postižení krční páteře, oční choroby, úrazy a nadměrné dlouhodobé užívání léků

Bolest jako výstraha

- při zánětu mozkových a míšních plen, zánětu mozku nebo kombinaci obou

- při krvácení do mozkomíšního moku

- při zvýšeném nitrolebním tlaku (příznak zánětlivých, nádorových a úrazových onemocnění mozku, městnání mozkomíšního moku)

- při cévní mozkové příhodě ischemické

- po úrazu (autonehoda, opilost, pád)

tucet rad pro ty, které právě bolí hlava

Odložte bolest k ledu

Je to jedna z nejrychlejších cest, jak se bolestí hlavy zbavit. Při prvních příznacích si položte na čelo sáček s ledem, zabalený v šátku, stejně dobře však poslouží třeba sáček mražené zeleniny.

Ohřejte se

Pomáhá to zejména těm, kteří bolestmi trpí dlouhodobě. Teplo totiž uvolňuje svalstvo a zvyšuje prokrvení. Vyzkoušejte tepelné podložky, sprchování horkou vodou nebo teplou lázeň s heřmánkovým olejem.

Svou bolest zabalte

Osvědčený recept starých babiček má svou logiku: šátek těsně ovázaný kolem hlavy sníží průtok krve v temeni a ztlumí bolest. Stejný efekt má šátek stažený kolem čela.

Nezapomeňte na masáž

Masírujte si hlavu špičkami prstů podobně jako při mytí vlasů. Máte-li vlasy krátké, můžete si zvolna v malých kruzích masírovat spánky a čelo kartáčem z přírodních štětin.

Vsaďte na akupunkturu a akupresuru

Touto cestou lze bolesti zahnat ještě před jejich propuknutím. Zatímco akupunkturu rozhodně svěřte do rukou odborníků, akupresuru vyzkoušejte sami. Pevně stiskněte kůži na ruce mezi palcem a ukazováčkem nebo si masírujte vnější strany lýtek těsně nad kotníky nebo v oblasti Achillovy šlachy.

Zhluboka dýchejte

Právě hluboké dýchání může zmírnit vaše napětí, pokud jste nervózní a cítíte nepříjemný tlak po celém těle. Naučte se bráničnímu dýchání, při němž se břišní partie musí hýbat víc než hrudní.

Najděte si klidné a tiché místo

Pohyb, světlo a hluk obvykle zhorší i malou bolest hlavy, proto si najděte tmavou a tichou místnost, lehněte si (ulevíte tak zádovému svalstvu od napětí) a odpočívejte.

Hýbejte se

Jestliže bolesti nejsou kritické, jděte na procházku. Pohyb na čerstvém vzduchu vám pomůže relaxovat a také ztlumí bolest.

Nebraňte se sexu

K účinným lékům patří láska a sex. Díky intimní blízkosti milovaného člověka nejspíš na chvíli zapomenete na své trápení.

Dejte si šlofíka

Spousta lidí se dokáže zbavit bolestí hlavy spánkem. Kvůli uvolnění šíjových svalů je nejlepší poloha na zádech.

Držte se zpříma

Správné držení těla hraje klíčovou roli při tenzních bolestech hlavy. Vyhýbejte se úklonům do strany a všem pohybům, při nichž se příliš napínají šíjové svaly.

Dělejte "ksichtíky"

Zkuste následující cvičení - a hned, ještě než se hlava pořádně rozbolí: zvedněte napřed obě obočí, potom každé zvlášť. Přimhuřte oči, napřed obě, pak každé zvlášť. Strašlivě se zamračte. Zeširoka zazívejte. Pohněte dolní čelistí ze strany na stranu. Pokrčte nos a zvesela pokračujte. Improvizaci se meze nekladou...



(podle amerického časopisu New Woman)