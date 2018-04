Jedlý make-up. Číňanka se nalíčila jídlem, které našla v ledničce

Čínská youtuberka Ms Yeah, které se také přezdívá Šéfkuchařka z kanceláře, uveřejnila video, které obletělo svět. Je na něm zachycena, jak si sama vyrábí make-up. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, používá však to, co ji zrovna přijde pod ruku. Tedy jídlo z lednice, kancelářské potřeby a dokonce i vlasy spící kolegy. Začíná tím, že si v misce smíchá rýžovou mouku s kakaem, vodou a sezamovým olejem. Pečlivě promíchá prsty, až jí vznikne kompaktní hmota, kterou si nanese na tvář. Ano, tušíte správně, je to make-up. A překvapivě je to i odstín hodící se k její pleti.



Na make-up nanese rýžovou mouku, která vykoná funkci fixního pudru. Jeden marshmallow pak pomůže „pudr“ perfektně zapracovat do pokožky.

Slepičí pírko a lidské vlasy

Tím se kosmetická kouzelnice teprve rozjela. Kde se vzala, tu se v kanceláři, ve které se celé video točí, vzala slepice. Ms Yeah ji vytrhne z ocasu pírko, které zastřihne, aby ho mohla použít jako štěteček na obočí. Místo stínů jí stačí trocha rozpustné kávy. A pak přichází na řadu nejkreativnější produkt, paleta očních stínů.

V hlavní roli jsou tentokrát barevné lentilky. V misce s vodou krásně pustí barvu, která se následně smíchá s rýžovou moukou. Pak už prstem lehce rozetře po víčku. To oční linky vyřešila Číňanka o poznání jednodušeji. Stačilo vzít do ruky kuličkové pero. Řasenku nahradily „umělé řasy“ vyrobené z ukradených vlasů kolegy, který si zrovna dával šlofíka.

Pak už jen stačilo vymačkat šťávu z dračího ovoce a smíchat ji s kečupem. Sytě červená rtěnka byla na světě. Aby byla výsledná vizáž dokonalá, tak si youtuberka vyrobila náušnice z Oreo sušenek a náhrdelník z ramínka. Nakonec si ještě z růží vytvořila toaletní vodu.