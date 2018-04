Plněná rajčata a omeletka s rýží. Dochuťte je jedlými květy babího léta

Léto se pomalu chýlí ke konci, ale milovníci jedlých květů a bylin ještě nemají po sezóně. „Babí léto kytkožroutů končí s prvním přízemním mrazíkem. Do té doby je k dispozici ještě dosti pestrá nabídka zahradních rostlin v čele s jiřinami, jejichž vrcholná sezona je právě teď. Na lukách a na mezích bývají k dispozici ještě různé aromatické rostliny. Letos přežily snad jen řebříčky a pelyňky. Jestli ještě trochu naprší, je dost možné, že vyraší různé plevele typické spíš pro jaro - lebedy, merlíky, ptačinec,“ nabádá milovníky gastronomie Jana Vlková, autorka Květinové kuchařky.

Podívejte se, jaké jedlé květiny můžete sbírat a konzumovat:



S posledními letními paprsky můžete v kuchyni využít na ozdobu třeba květy violky zahradní (čili macešky), která je téměř bez chuti, zahradní begonie s typickou nakyslou chutí nebo o trochu jemnější a velmi zdobné květy mečíků. Ze zahrádky můžete využít také okrajové lístky měsíčku anebo aksamitníku (afrikánu).



„Rána jsou chladná a večery krátké a moje chutě se pomalu vylaďují na zimní jídla. Mám ráda hořkost odcházejícího léta a nastupujícího podzimu. Moc velká nabídka kvítí není, a tak nezbývá než si oblíbit to, co je. Nejraději používám řebříček, a to na pečení masa na kosti - kuřecí stehna, krkovice s kostí a tak podobně. Stejně experimentuji i s pelyňky - černobýlem a pravým. S těmito rostlinami také dusím poslední rozměklá rajčata a opuštěné cukety. Mám také ráda dýňovou polévku. Je to ideální podklad pro barevné květy, nejraději ji mám s různými fialovými slézy nebo topolovkami,“ vypráví nadšeně propagátorka jedlého kvítí Jana Vlková.



Plněná rajčata

Tenhle recept je dokonalý hold pozdnímu babímu létu, kdy poslední rajčata na zahrádce začínají měknout. Když je doplníte jemnou náplní s trochou sýra a nějakými chuťově ostřejšími květy, nemusíte se očekávaného výsledku vůbec obávat. Vystačí na kompletní jídlo samy o sobě.

Pro 4 osoby na předkrm

4 velká rajčata

1 cibule

1 lžíce másla

2 vejce

50 g strouhanky

1 lžíce parmezánu (nebo podobného tvrdého sýra)

12 lístků zavinutky nebo 12 lístků agastache

1 lžíce oleje

Postup:

Rozehřejte troubu na 200 °C. Připravte si menší pekáček a vytřete jej olejem. Uřízněte vršek rajčat a vydlabejte vnitřní část. Nechejte je vykapat. Vyškrabanou dužinu nevyhazujte, ale pokrájejte na malé kousky. Stejně tak vydlabejte dužinu z uříznutých vršků a pokrájejte ji.

Cibuli nakrájejte na jemno a osmažte na másle dozlatova. K osmažené cibulce přidejte pokrájená rajčata. Vejce krátce prošlehejte se strouhankou a polévkovou lžící vody. Jakmile se z rajčat vydusí voda, přilijte vaječnou směs a krátce osmažte, aby náplň ještě zůstala vláčná a tvárná, asi jako míchaná vajíčka. Listy zavinutky nebo agastache nasekejte na nudličky a vmíchejte k obsahu pánvičky.

Rajčata naplňte směsí a skládejte na plech lehce vymaštěný olejem. Pečte 20 minut, pak posypte sýrem a ještě 5 minut zapékejte, aby se sýr rozpustil.

Omeletka s rýží neboli omrice

Tak úchvatný výsledek kulinární globalizace byste měli vyzkoušet. Pevná na povrchu, vláčná uvnitř, japonsky precizní. Je to americký import se zcela neamerickým smyslem pro detail.

Pro 4 osoby:

1 červená řepa

100 g suché rýže

4 vejce

30 až 40 květů juky

2 lžíce oleje

1 lžíce másla

sůl a pepř podle chuti

k ozdobení šťavel kyselý, řebříček, květy juky a denivky



Postup:

Řepu pečlivě omyjte a nastrouhejte na hrubém struhadle. Rýži nasypte do cedníku a důkladně propláchněte studenou vodou. Nechte okapat.

V menším kastrolku rozpalte dvě lžíce oleje a krátce na nich osmažte propláchnutou rýži. Řepu vložte na rýži doprostřed hrnce, nemíchejte. Zalijte 250 ml vody, přikryjte pokličkou a vařte na mírném ohni 15 minut.

Květy juky zbavte hmyzu, prašníků a pestíků. V malé pánvičce rozpusťte lžíci másla a jukové květy na ní opatrně poduste, stačí chvilka, aby změkly. Čtvrtinu jukových květů nechte na pánvi, tři čtvrtiny odeberte do misky a odložte stranou.

Jedno vejce rozkvedlejte se špetkou soli (a případně pepřem) a nalijte na podušenou juku na pánvičce. Směs opatrně míchejte hůlkami a pohazujte pánví tak, aby vznikl „oboustranně komolý válec“, tedy do sebe zabalená omeleta se dvěma špičkami. Dalo by se též říci vřeteno. Opakujte se zbývajícími třemi vejci a třemi čtvrtinami juky.

Uvařenou rýži promíchejte. Získáte hezky barevnou směs z temně červené řepy a narůžovělé a bílé rýže.

Na talíř naaranžujte rýži do prodlouženého oválu, na ni položte omeletu. Velmi lehce ji nakrojte ostrým nožem, odhalí tak měkký vnitřek. Ozdobte velkými květy denivky, malými lístky šťavele, nebo další jukou.

