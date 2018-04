Jedenáct překvapivých triků pro ploché břicho

Samozřejmě, že každý touží po vypracovaném plochém břichu. Blíží se čas plavek, takže je nutné lehnout na zem a udělat minimálně milion sklapovaček? Zadržte! Sklapovačky a další neoblíbené cviky nejsou jediným způsobem, jak se zbavit přebytečných centimetrů v pase. Experti, které oslovil server msn, tvrdí, že stačí jen několik změn v životním stylu a vaše břicho se znatelně zmenší.

1. Zklidněte se

I když vás to možná nikdy nenapadlo, míra stresu má přímou souvislost s vaším zařezávajícím se páskem. "Stres totiž zvyšuje hladinu kortizolu a ten potom přispívá k hromadění tuku na břiše," uvádí Jacob Seidell z National Institute of Public Health v Holandsku. Pokuste se najít si pro sebe každý den několik minut, kdy se soustředíte pouze na své dýchání, zklidníte mysl a necháte stres odplout.

2. Vynechte alkohol

Sklenice vína, kterou si pravidelně dáváte k večeři, je možná právě tím důvodem, proč nemůžete dopnout džíny. Kromě nezanedbatelných kalorií, které v sobě obsahuje, alkohol také zvyšuje hladinu kortizolu. Podporuje tak ukládání tuku v břišních partiích.

3. Přestaňte kouřit

Ačkoli mnoho kuřáků tvrdí, že kouří kvůli tomu, aby si udrželi váhu, vědci to označují za nesmysl. "Kuřákům se naopak usazuje tuk na břiše mnohem více než nekuřákům," říká Seidell. Navíc je prokázáno, že lidé, kteří přestali kouřit, výrazně zhubli právě v oblasti břicha.

4. Zásobte se vlákninou

To, že vláknina pomáhá s hubnutím, je obecně známá věc. "Možná ale nevíte, že je také vynikající prevencí proti zácpě, která může být příčinou nafouknutého břicha," uvádí Lawrence J. Cheskin, ředitel Johns Hopkins Weight Management Center v Baltimoru. Přebytečné centimetry na břiše tak odbouráte zvýšenou konzumací celozrnných potravin, ovoce a zeleniny.

5. Pijte

Napnuté a nafouknuté břicho před menstruací trápí mnoho žen. I když máte možná pocit, že zvýšenou konzumací tekutin se vaše břicho ještě víc "nafoukne", opak je pravdou. Snažte se pít co nejvíc vody a premenstruační pnutí zmizí.

6. Zastrčte břicho

Snažte se držet co nejčastěji zatažené břicho. Zpočátku na to budete muset myslet a připomínat si to, ale brzy si na zatažené břicho zvyknete a bude pro vás přirozené. Navíc tím zapojujete břišní svaly a zpevňujete je.

7. Narovnejte se

Vaše matka měla pravdu, když vás neustále napomínala, abyste se narovnali. Při rovném postoji vypadá vaše břicho menší a zároveň se více zapojují břišní svaly.

8. Seďte pořádně

Pokud jste v židli nahrbení a skrčení, vaše břicho bude mít vždy tendenci přetékat před pásek u kalhot. Správný posez začíná už u židle, která nesmí být příliš nízko. Pokud je totiž výška židle příliš malá, máte tendenci krčit se a vystrkovat břicho.

9. Zahrajte si tenis

Stačí několik zápasů s forehandem a backhandem a vaše břicho bude rázem menší o několik centimetrů. Každý úder totiž účinně posiluje šikmé břišní svaly na obou stranách.

10. Uklízejte

Vytírání podlahy a vysávání jsou ideální příležitostí, jak posílit břišní svaly. Pohyb mopem či vysavačem dopředu a dozadu namáhá svaly břicha a podbřišku a pomůže vám účinně zeštíhlit.

11. Rozvlňte boky

Máte problémy se silnějším pasem? Potom nenajdete lepší pohyb než je točení dětskou obručí. Vzpomeňte si na své dětství a denně se pokuste minimálně několik minut udržet obruč v pohybu. Za několik týdnů si budete kupovat kalhoty o číslo menší.