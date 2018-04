Jeden moučník čtyřikrát jinak

TIP

Nemáte-li rádi kokos, přidejte do těsta asi 50 g strouhané čokolády a do povrchu mufinů zapíchejte před pečením kousky bílé čokolády. Můžete čokoládu vynechat a do těsta přidat nastrouhanou kůru z chemicky neošetřených nebo dobře omytých pomerančů, citronů nebo limetek, lžíci citrusové šťávy a ještě několik ořechů navíc.