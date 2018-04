Jeden den na mateřské. Jak to zvládá žena a jak muž?

10:00

Jiří: Jednou do týdne vyrážíme dopoledne do bazénu na plavání. Máťa vodu zbožňuje, potápí se, skáče, prostě si to užívá.Tady poznávám, že chlap na mateřské je diskriminován. Často totiž musíme do společné šatny s maminkami, které také chodí na plavání. Takže se dostaneme do místnosti poslední, jen ji proletíme, abychom stihli začátek hodiny. A po lekci je to ještě horší, musíme počkat, až se šatna zase uvolní.

Chlap opravdu nedokáže pochopit, kolik času je potřeba na otření prcka, sebe, ustrojení a odchod. My to zvládáme za necelých deset minut, ženy opravdu ne… Ještě se přiznám k jedné věci: s maminkami si moc nerozumím. Prostě se mi nechce řešit, kolik má dítě zubů, kde mají levné oblečení a další "zásadní" témata. Navíc nesnáším větu stylu: "My máme druhý zub, my jsme měli teplotu." Já mám totiž zubů mnohem víc a teplotu měl kdyžtak Mates.