Odhalte prsa, zahalte tváře. Pařížské trendy jsou pořádný úlet

Jean Paul Gaultier tradičně patří mezi provokatéry, bere módu a svou práci s nadsázkou a humorem. Nebojí se kontroverze, jak ostatně ukázal se svou předchozí haute couture kolekcí, kterou věnoval zesnulé zpěvačce Amy Winehouse. S tou nejnovější šel ještě dál. Za svou inspiraci označil zpěváka a začínajícího herce Petera Dohertyho.

Gaultier v květnu zasedl v porotě slavného filmového festivalu v Cannes, kde se s Dohertym, proslulým alkoholovými večírky a drogami, setkal a propadl kouzlu jeho role. "Byl tak svůdný, dekadentní, dandy," rozplýval se v zákulisí módní návrhář a celou svou kolekci haute couture navrhl v tomto duchu.

Žena, nebo muž? Je to jedno

Model Andrej Pejič na přehlídce Jean Paul Gaultiera

Jeho nová kolekce nese silné prvky oblečení 19. století, dekadence však v tomto případě dostává nový, velmi odvážný rozměr. Gaultier se nebojí kontroverze, jelikož s ní umí pracovat jako nikdo jiný. S dokonalostí sobě vlastní stírá veškeré možné hranice, včetně těch sexuálních. Netradičně zařazuje i haute couture modely pro muže, ženy obléká do pánských šatů, muže zase do večerních toalet.

Podzimní kolekci pojal francouzský enfant terrible ve velmi opulentním stylu, pohrává si s norkovým lemováním, liškou v zářivých odstínech, krokodýlí kůží a spoustou zlata. Ne nadarmo tvořila značnou část publika ruská klientela.

Frank Sorbier haute couture podzim - zima 2012/2013

Gaultierův kolega, také francouzské původu, Frank Sorbier se tentokrát vydat za hranice oděvu. Na divadelních prknech rozehrál temný příběh na motivy pohádky o oslí kůži a do hlavní role obsadil jedny jediné šaty.

Stačí jediné šaty

Genialita myšlenky u Sorbiera spočívá právě v oněch jedinečných šatech, ty se během show měnily stejně jako plátno za nimi. Modelka v bílé princeznovské róbě stála během vyprávění na místě a přece měnila své šaty raketovou rychlostí. Z panensky bílého modelu se stala dechberoucí černobílá toaleta, která se rázem změnila v kreaci odrážející hloubku vesmíru, neónová světla velkoměsta, v živé, tlukoucí srdce i v hejno vzlétajících motýlů.

OnaDnes.cz v Paříži Naše zvláštní zpravodajka je jako jediná z České republiky přímo na místě a exkluzivně vám přináší novinky nejen ze zákulisí haute couture.

Módní návrhář tak na jednom kousku ukázal to, co by jiní jinak nedokázali. Neuvěřitelně propracovaná hra barev, světel a stínů jednoznačně ukázala další dimenzi módy. Nemusíte mít v šatníku desítky šatů, stačí jedny jediné, ovšem musí být digitální.

"Tato kolekce je mostem mezi minulostí, současností a budoucností," vysvětlil Sorbier, který sklidil bouřlivý potlesk ve stoje i od přítomných fotografů. Ti po většinu ostatních přehlídek nervózně pokřikují, až Sorbier a jeho virtuální kolekce jim vzal dech.

Už žádný make-up, ale diamanty

Maison Martin Margiela podzim - zima 2012/2013 hovoří jasně.

Závěr maratonu přehlídek vysoké krejčoviny patřil belgické značce Maison Martin Margiela. Tu založil belgický návrhář, který si po celou svou aktivní kariéru pečlivě skrýval tvář. Tuto myšlenku nese i podzimní kolekce haute couture, během přehlídky nebylo vůbec jasné, zda předvádějí známé modelky či nováčci.

Tváře všech dívek na přehlídkovém molu zakrývaly mohutné masky posázené třpytivými kameny pokládanými tak rafinovaně, že se setřely jakékoliv rysy obličeje.

Jméno Martina Margiely se začalo v poslední době skloňovat hlavně kvůli ohlášené spolupráci této tajuplné značky s módní řetězcem H&M. Na podzim bude k mání limitovaná kolekce, o které se však momentálně neví prakticky vůbec nic.

Týden haute couture, nebo-li vysoké krejčoviny, skončil. Karty jsou rozdány, velmi movitá klienta ví, co si může koupit a jak hluboko bude muset sáhnout do kapsy. Haute couture, tato královna francouzského umění s jehlou a nití, naštěstí nezahynula, jak ještě před pár lety mnozí prorokovali, ba právě naopak. Jen trochu změnila svou tvář.