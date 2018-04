Její prsa byla fascinující, říká Gaultier o jedné ze svých osudových žen

Jean Paul Gaultier je skutečnou legendou a jedním z posledních velkých francouzských couturiérů, jehož tvorba ovlivnila celé generace. Jeho šaty nosí slavní a bohatí, jejich seznam je stejně různorodý a pestrý jako jeho šaty a velkolepé přehlídky.

U příležitosti uvedení jeho limitované kolekce „Jean Paul Gaultier for Lindex“, která bude od středy k dostání i v Čechách, jsme vyzpovídali slavného rebela, proč si vybírá na přehlídky staré i tlusté modelky. Promluvil o ženách, které jej ovlivnily, i o Conchitě Wurst, se kterou je momentálně spojován. Budete překvapeni, co všechno se sebe prozradil.

Dobrý den, pane Gaultiere. Jak se máte?

Úžasně, jsem moc spokojený. Všechno jde skvěle, mám velkou radost.

Mnozí vás charakterizující jako rebela, vaše přezdívka enfant terrible (hrozné dítě, postrach rodiny) vás neustále provází. Jaký je Jean Paul Gaultier doopravdy?

Jsem jako dinosaurus, ale moc šťastný. Podívejte se na mojí kariéru. Svou značku jsem založil v roce 1976 a pořád jsem tu a dělám nové a nové kolekce. Nemohu si stěžovat.

Co vás vedlo k vytvoření limitované kolekce pro módní řetězec Lindex?

Je to pro mě především skvělá příležitost, protože jsem přestal dělat vlastní junior a denim řady. Nechtěl bych tuto kolekci označovat jako určenou pro levný trh. Dnes i bohaté dámy nakupují u různých značek a mixují oblečení za nižší ceny. To však neznamená, že se spokojí s nižší kvalitou. Sám jsem byl překvapen výslednou kvalitou některých kousků, klidně by mohly být součástí mé vlastní kolekce.

Co pro vás bylo při jejím navrhování největší výzvou?

Vzít všechny typické prvky pro svou tvorbu a udělat z nich jednu ucelenou kolekci. Ta je určena pro moderní ženu nespecifikovaného věku. Může jí být 16 i 60. A klidně i přes 70 let.

Máte oblíbený kousek?

Abych byl upřímný, pro mě bude nejoblíbenější kousek ten, který se bude nejvíce líbit zákaznicím. Bude to znamenat, že jsem uspěl u mnoha lidí.

Když navrhuje kolekci, jak celý proces probíhá? Kde začínáte?

V tomto případě jsem vzal všechny ikonické prvky značky Jean Paul Gaultier – námořnické pruhy, korzety, tetování a přetvořil jsem je do zimní kolekce, aby to stále byl Gaultier, ale zároveň Lindex. Snažil jsem se zkombinovat všechny prvky stylem, který byste asi úplně nečekali a který bude stále kreativní a jedinečný. Nic není přesnou kopií mých předchozích kolekcí, to jsem nechtěl. Je to stále Gaultier, ale více jako koncentrát mé tvorby.

Zmiňoval jste vaše ikonické prvky. Kde se vzala vaše posedlost tetováním?

To už je dávno, první tetovanou kolekci jsem vytvořil na začátku 90. let. Své první tetování mám z osmdesátých let, tehdy jsem také navštívil festival tetování v Londýně. Byl jsem zcela fascinován lidmi, které jsem kolem sebe viděl. Tam jsem se rozhodl, že udělám celou kolekci inspirovanou tetováním.

Až tak moc vás potetovaní motorkáři uhranuli?

Velmi dobře si vzpomínám na jednu dámu, kterou jsem tam potkal. Bylo jí přes šedesát, měla na sobě sukni, černou průhlednou halenku a pod ní květovanou podprsenku. Velmi mě zaujala, protože jsem nechápal, co tam vůbec dělá. Šel jsem k ní blíž a zjistil jsem, že to, co vidím, není podprsenka. Ona měla prsa potetovaná květinami! Můj bože, to bylo mnohem lepší než cokoli, co se na módní scéně kdy vytvořilo. Její hrudník byl překrásný a vzrušující.

Jaké jste měl ohlasy na tetovanou kolekci? Přeci jen to bylo něco nevídaného.

V den, kdy jsem představoval tuto kolekci, u toho byly i Naomi Campbellová a Christy Turlingtonová a ty si nechaly udělat piercing. Byl jsem velmi šťastný, protože jsem jasně viděl, že jsem se vydal správným směrem. Tetování se stalo součástí mé tvorby a například v této kolekci jsem si zkombinoval s proužky do „super-Gaultier vzhledu“.

Dalším z typických prvků je pro vás kónická podprsenka, kterou nejvíce proslavila Madonna. Odkud se vzala?

Především musím vysvětlit, že jsem ji nevytvořil jako něco provokativního. Vše začalo, když mi bylo 6 let a rodiče mi nedovolili hrát si s panenkami. Měl jsem medvídka, kterého jsem začal oblékat jako panenku. Dokonce měl make-up. Když nad tím dneska přemýšlím, byl to vůbec největší transvestita. Je to tak, dělal jsem, co jsem uměl.

Očima autorky „Dobrý den, já jsem Jean Paul Gaultier, francouzský módní návrhář, rád vás vidím. Neznáme se? Líbí se mi, jak nosíte moje pánské sako, to je přesně ono.“ Takto začalo nedávné setkání s návrhářem, kterého si předchází i Madonna. Energický, vášnivý, velmi upovídaný. V jeho společnosti se prostě cítíte skvěle od samého začátku. Gaultiera jsem vždy obdivovala, zejména pak po první přehlídce, na kterou jsem do Paříže dostala pozvání. Vidíte na něm, že jej stále baví jeho práce a zájem okolí mu dělá neskrývanou radost. Tento přístup vás automaticky nakazí. Ve švédském hotelu Dorsia jsme si nakonec povídali více než hodinu a klidně bychom mohli pokračovat dál a dál. Jean Paul Gaultier má i ve svých 62 letech a 44 letech v oboru stále co říci.

Měl tedy i podprsenku?

Ano, ten medvídek nosil mojí první špičatou podprsenku. Můžete ho vidět na mé výstavě, se kterou cestuji po světě.

Žádná žena nehrála roli ve vašem zájmu o dámské spodní prádlo?

To zase ano. Na konci 70. let jsem byl obklopený dívkami, které mě v tomto směru ovlivnily. Byly z post-feministické generace, už nepálily podprsenky na důkaz své svobody. Naopak používaly spodní prádlo jako symbol své sexuality. Ale ne kvůli svádění mužů, prostě se jim líbilo ukazovat podprsenky pod svými kabátky od Chanela.

A co korzety?

První jsem ukázal v roce 1978, kdy jsem zašel do obchodního domu La Samaritaine a tam jsem objevil krásně vypracovaný korzet z černého saténu. Ten obchod se zaměřoval na starší dámy, proto i velikosti byly větší, ale tomu korzetu to na kráse neubralo. Naučil jsem se jej vyrábět, ozdobil starými vojenskými medailemi a poslal na přehlídkové molo. Představte si dámský vojenský korzet!

Hodně vaši korzetů má zvláštní odstín, který jste použil i v této kolekci.

V roce 1982 jsem byl v New Yorku, kde jsem viděl muzikál Nine. Je tam scéna, kdy se devět dívek připravuje, líčí se před zrcadly a všechny na sobě mají korzet ve stylu 40. let lososové barvy. Velmi krásné. Tehdy jsem si vybavil korzet mojí babičky, který měl pudrově-lososový odstín a hned jsem věděl, že chci korzetovou kolekci. Tehdy jsem ale neudělal celou kolekci, v té době by to byla katastrofa, vytvořit kolekci ve stylu 40. let. Jako návrhář jsem musel přijít s něčím novým, a tak vznikly šaty s korzetem. Měly úspěch stejně jako zbytek kolekce v námořnickém stylu.

Pruhované tričko se stalo vaším symbolem. Bez něj si vás ani nedokáži představit.

Už jako malý jsem nosil námořnické oblečky. Navíc pocházím z generace, která začala chodit na bleší trhy. Jednou jsem tam našel starou francouzskou námořnickou uniformu a zamiloval si ji. Lidi prostě námořníky milují, a proto pruhy nechybí v žádné mojí kolekci. Tento vzor jsem již udělal na mnoho způsobů – jako šaty i kabáty. Jsou také jako norkový kožich. Je to skvělý motiv, mnoho návrhářů jej po mně začalo používat také.

Nevadí vám, že vás jiní návrháři kopírují?

Ne, je to pro mě pocta.

Již od dětství jste věděl, že chcete být módním návrhářem?

Ne, jako malý jsem snil o povolání pekaře a cukráře. Hodně rád jím, hlavně sladké. To mi zůstalo celý život. Dneska ráno jsem měl tři koláče se skořicí. Dal bych si víc, ale to bych nedopnul kalhoty na přehlídku.

Jean Paul Gaultier narozen: 24. dubna 1952 v Arcueil, Francie

přezdívka: enfant terrible

pracoval pro značky Pierre Cardin, Jean Patou a Hermés

svou značku založil v r. 1976

navrhoval filmové kostýmy např. Pátý element

mezi jeho zákaznice patří Madonna, Lady Gaga, Catherine Deneuve, Dita Von Teese

v září oznámil, že končí s navrhováním konfekce a bude se nadále věnovat haute couture

od 8. října je v prodeji jeho limitovaná kolekce Jean Paul Gaultier pro Lindex, část výtěžku jde na boj proti rakovině prsu

Co vás tedy přivedlo k módě?

Hodně mě ovlivnila televize a filmy. Jako malý jsem se rád díval na pořady z Folies Bergere (slavný pařížský kabaret, pozn. red.) a svého medvídka jsem oblékal jako tanečnici se třpytivým kostýmem a peřím. Největší vliv na mě měl ale film Falbalas z roku 1945, který jsem viděl poprvé ve dvanácti letech. Vypráví příběh módního návrháře a jeho múzy, kteří se do sebe zamilují, on se o ni stará, obléká ji.

Jeden film a zcela se vám změnil život?

Ano, Falbalas mě fascinoval a řekl jsem si, že to je přece to, co chci v životě dělat. Ne kvůli slávě, ale chtěl jsem být jako hlavní postava a oblékat krásné ženy. Později jsem se seznámil s Micheline Presleovou, hlavní představitelkou, a dozvěděl jsem se, že film byl inspirován životem velkého francouzského couturiéra Marcela Rochase. Když jsem pak pracoval u Jean Patou, bylo to přesně jako v tom filmu.

Takže se vám splnil dětský sen, ale vzdělání v oboru nemáte.

Ten film byl mojí školou. Popsal módní svět dokonale. Někdy, když se na Falbalas dívám – pozor, nejsem nostalgický jako ty staré herečky, co se dívají na své filmy z mládí každý den, to ne! – stále zjišťuji, jako moc mě tento film ovlivnil. Opravdu se mi dostal pod kůži a často se přistihnu, že mluvím o šatech stejně jako ti herci.

Většinou návrháři říkají, že je ovlivnila jejich matka. V rodině jste vzor neměl?

To ano, moje babička měla úžasný šatník a v něm kousky ze začátku století. Velké klobouky s peřím, korzety. Pracovala jako zdravotní sestra, ale také vykládala tarotové karty a radila lidem. Hrával jsem si opodál a slyšel jsem, co říká. Často radila s oblečením, aby se ženy opět líbily svým manželům. Tehdy jsem si uvědomil, jak důležitou roli hraje oblečení v našem životě a jak moc nás a naše vztahy ovlivňuje.

Vzpomenete se na svůj první návrh?

Nebyl jsem výborný kreslíř, ale rád jsem maloval ženy, které chodily za babičkou a skicoval jsem šaty, ve kterých bych je rád viděl. Pamatuji se, že zejména na jednu starší dámu, kterou jsem na obrázcích oblékal jako filmovou hvězdu. Vždy se tomu smála.

Na své přehlídky si vybíráte nejrůznější modelky, mladé, staré, vysoké, hubené, silné. Jak byste popsal krásu?

Těžko zobecňovat, neexistuje jeden druh krásy. Řekl bych, že považuji za krásné to, co je odlišné. Krásný je ten, kdo je jedinečný, což jsme ostatně všichni.

Vždycky vás přitahovaly ženy, které se odlišují od zažitých představ o kráse?

Ano. Pamatuji na jednu dívku, se kterou jsem chodil do školy. Měla na hlavně obrovské afro, ale nebyla černoška. Ty vlasy byly ohnivě rudé, její pleť byla bílá, až průsvitná. Byla opravdu překrásná. Od té doby mám slabost pro zrzky s porcelánovou pletí.

Jaký jste byl žák?

Velmi plachý a vůbec mi nešel sport, raději jsem kreslil. Ale abych byl pro spolužáky zajímavější, vymyslel jsem si, že topmodelka Gunilla Lindblandová je moje sestřenice. Krásná, vysoká blondýna, už tehdy velká hvězda, do které jsem byl zamilovaný. Chtěl jsem, aby na mě žárlili, proto jsem si vymyslel tuto historku.

V 18 letech jste začal pracovat pro módní dům Pierra Cardina a poté pro Jean Patou. Jak moc vás ovlivnily tyto ikony francouzské módy?

Hodně jsem se naučil a ujasnil si směr, kterým se chci dát. Patou byl už tehdy tradiční, starý módní dům, velmi konzervativní prostředí. Pracoval jsem tam jako asistent kreativního ředitele a vyhledával jsem také modelky pro přehlídky. Objevil jsem krásnou černošku s platinově blond vlasy a můj šéf ji odmítl s tím, že američtí zákazníci nemají rádi černé dívky. To byla blbost! Neměli jsme žádné americké klienty, žádná Američanka nenakupovala u Patou.

Jaké ženy vás inspirovaly ve vaší tvorbě?

Jednou z prvních byla Anna Pavlovski, Francouzka polského původu. Potkal jsem ji v roce 1972, kdy se oblékala do šatů ve stylu 40. let z blešího trhu, nosila červenou kolem očí, černou rtěnku a chodila po Paříži bosa. Neuvěřitelná. Doporučil jsem jí svému šéfovi, ten ji k mému překvapení zaměstnal. Také jsem ji představil Yves Saint Laurentovi, který si vždy vybíral odlišné modelky. Ona byla opravdu velmi jiná i tím, jak se pohybovala po mole. Chodila zcela přirozeně, nestylizovala se do nepřirozených póz. Anna byla velmi smyslná, Yves podle ní udělal svou slavnou ruskou kolekci.

Vždy se kolem vás točily krásné ženy?

Ano, měl jsem štěstí. Třeba Farida Khelfa, která je nyní ředitelkou módního domu Schiaparelli. Když jsem ji poprvé uviděl, byl jsem v šoku. Oblečená celá v černém, vysoká, výrazný pas a velmi dominantní. Byla součástí punkové scény, i když sama punk nebyla. Velmi mě ovlivnila a skutečně fascinovala.

Nechával jste se někdy ovlivňovat módními trendy?

Nikdy jsem se nestaral o tom, zda-li je ten správný čas na to či ono. Vždy jsem ukazoval to, co jsem považoval v daný moment za krásné. Víte, v módě si nikdy nemůžete být jistý, proto jsem raději následovat vlastní instinkt. I co se týče výběru mých modelek a modelů. Nikdy jsem nehledal druhou Faridu, Annu, Gunellu. Každá z nich byla jedinečná a nenahraditelná. Když mi lidé o někom říkají – to je nová Kate Moss, vždy to beru s rezervou. Většinou totiž dotyčná nemá s Kate vůbec nic společného.

Jste jedním z hlavních představitelů francouzské módy. Jak byste charakterizoval pařížský styl, o kterém všichni opět velmi mluví a radí, jak se oblékat a být šik jako Pařížanky?

V dnešní době už nic takového podle mého názoru neexistuje. Žijeme v globalizovaném světě. Už dlouho jsem neviděl pravý pařížský styl. Je to smutné, ale je to tak. Jaká je Francouzka? Velmi mezinárodní. Bohužel dnes se ženy oblékají často tak, aby nebyly moc vidět. Vše je šedivé, nudné. Už se neexperimentuje, jen nejmladší generace. Ale jakmile přijdete do věku, kdy se vdáte a oženíte, začnete se oblékat špatně. Zejména muži.

Vaše tvorba je hodně spojená s výraznými osobnostmi jako Madonna, Catherine Deneuve, nyní jste vidět po boku Conchity Wurst. Jak si vybíráte, s kým budete spolupracovat?

Nevyhledávám je, oni sami chodí za mnou. V tom mám obrovské štěstí, že stále potkávám lidi, kteří mě dokáží zcela fascinovat. Jako právě Conchita. Poprvé jsme se potkali před dvěma lety, když se dostala do finále rakouské Eurovize. Hned, jak jsem ji uviděl, byl jsem paf. Moment, proč o ní mluvím v ženském rodě? Je to přece kluk!

Čím vás Conchita, tedy Thomas Neuwirth, zaujal nejvíce?

On je dokonalou směsicí ženství a mužství. Nejen vzhledově, ale i tím, jak se chová a přemýšlí. Rozhodně není žádnou karikaturou ženy.

Fandil jste mu ve finále Eurovize?

Ano! Sám jsem poslal 73 hlasů. Ne, že by právě kvůli nim vyhrál, ale udělalo mi to velkou radost, když zvítězil. Evidentně nezaujal jen mě, ale hodně lidí. Letos jsme se potkali na charitativním plese Life Ball ve Vídni, kde jsem ho pozval na svou haute couture přehlídku. On je opravdu něco, odlišuje se, a to i intelektuálně.

V Paříži předvedl jedny ze svatebních šatů a nebylo to poprvé, co jste ukázal muže jako nevěstu.

Rád na přehlídkách ukazuji ženskou stránku v mužích a mužskou v ženách. Ale je pravda, že jsem to nikdy neudělal tak, jako Conchita. Na přehlídkovém mole byl opravdu vynikající. Nešel jako žena, nesnažil se napodobovat nebo parodovat chůzi modelek. V tom je skutečně unikátní. Pracuji s jedním modelem, který je velmi mužný, ale na mole chodí jako topmodelky, jeho chůze nepřipomíná muže, a přitom je v reálném životě opravdu velmi mužný.

Jaké máte nyní plány?

Zítra si dám k snídani čtyři skořicové koláčky a odletím zpátky do Paříže. A vy?