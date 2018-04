Je vaše menstruace normální?

S nějakými potížemi doprovázející menstruaci má zkušenost téměř každá žena. Některé potíže jsou normální, jiné mohou být dočasné, ale další mohou upozorňovat na možné onemocnění.

Menstruační cyklus je u každé ženy individuální. Některé ženy krvácejí více, některé slaběji, některé jsou po psychické stránce cyklem nedotčeny, jiné trpí výkyvy nálady až depresivními stavy. U žen se také liší počet dnů, po které menstruují, stejně jako doba, kdy vůbec v životě menstruovat začnou a kdy přestanou.

"Takzvaný normální menstruační cyklus je dlouhý 22 až 35 dnů. Menstruační krvácení trvá 2 až 8 dnů. Krevní ztráta nepřesahuje 80 mililitrů krve," říká gynekoložka Zuzana Fučíková.

Svoji menstruaci můžete řídit

K nepříjemným stavům provázejícími menstruaci dochází kvůli nerovnováze hormonů. Ty totiž během života kolísají – vliv na to může mít těhotenství, stres, užívání léků nebo onemocnění.

"Kvůli hormonální nerovnováze může docházet k poruchám cyklu, které se u každé ženy projevují jinak. Je to především silné krvácení, nadýmání, bolesti hlavy, otoky, podrážděnost nebo náladovost. Může se také vyskytnout krvácení mimo cyklus, takzvané špinění," uvádí lékařka. Tyto potíže jsou navíc v mnoha případech doprovázeny různě intenzivními bolestmi v podbřišku.

"Problém silné a bolestivé menstruace má několik řešení a záleží na každé ženě, jaké z nich si vybere," říká Fučíková.

Jak hormonální preparáty ovlivŇují menstruaci - blokují přirozenou tvorbu hormonů ve vaječnících, a tím i ovulaci - stabilizují hormony po celou dobu cyklu - ovlivňují výšku děložní sliznice, a tím i sílu menstruačního krvácení

"Může se rozhodnout, že si na potíže prostě zvykne a nebude je řešit. Nebo může zvolit alternativní postup léčby a pít bylinkové čaje, nakupovat potravinové doplňky nebo homeopatika. To vše může skutečně problém s menším či větším úspěchem řešit."

Nejúčinnější cestou, jak zmírnit problémy spojené s menstruací, jsou však hormonální preparáty. Ty ovšem mohou užívat jen některé ženy. "Gynekolog by měl poradit s možností vybrat si jeden z prostředků hormonální antikoncepce, jako jsou tabletky, náplasti nebo kroužky. Všechny tyto prostředky stabilizují hormony po celou dobu cyklu," uvádí lékařka.

Vaječníky u podvyživených žen "stávkují"

Ženám, které neplánují otěhotnění, lékaři často doporučují brát antikoncepci v dlouhých cyklech. To znamená, že například berou 3-4 antikoncepce bez přerušení za sebou a krvácí tak pouze čtyřikrát do roka. Tento nebo podobný postup (i s delšími pauzami mezi jednotlivými menstruacemi) nemají podle Zuzany Fučíkové žádný vliv na zdraví.

Silné krvácení podle výzkumů trápí každou třetí ženu. Kdy jde o normální věc, a kdy vyhledat odborníka? "U některých žen je silné krvácení naprosto normální, u jiných poukazuje na zdravotní problém. Může jít o myomy nebo třeba endometriózu," vysvětluje Zuzana Fučíková.

Pokud nemenstruujete a nejste ani těhotná, ani neužíváte vícefázovou antikoncepci, měla byste navštívit odborníka. Vynechání menstruačního krvácení může být spojeno se stresem, depresí, onemocněním štítné žlázy, ale také podváhou.

"Tělo dívek s podváhou si vytvoří ochranný mechanismus, který zajistí mimo jiné to, aby přestaly fungovat vaječníky," vysvětluje gynekoložka princip, na kterém tělo podvyživené ženy "šetří".

Zuzana Fučíková upozorňuje i na to, že menstruační tampony skutečně mohou dívku "odpanit" neboli protrhnout panenskou blánu. "Možné to opravdu je. Vždyť si představte, že dívka do pochvy zavede tampon, který má v průměru jeden centimetr, a vytáhne nasáklý tampon, který je minimálně dvojnásobně silnější," dodává Fučíková.