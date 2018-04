Je váš salon bezpečný? Nešetřete za každou cenu

Někdy se může stát, že místo abyste po návštěvě kosmetičky vypadala lépe, odnesete si ze salonu další nepříjemné pupínky, nebo dokonce vyrážku.

Čtěte, jak se tomu vyvarovat a jak poznat dobrý a kvalitní salon.

Co může způsobit: vyrážku, alergii, boláky

"Už dlouho mě trápí problémy s pletí, jako je akné nebo mastná pleť. Objednala jsem se proto ke kosmetičce, aby mi pleť vyčistila. Použila ale tak agresivní peeling, že mě celý obličej hrozně pálil. Navíc jsem se do večera osypala malými boláky. Ani druhý den se situace nezlepšovala, takže jsem šla k lékařce, aby mi pomohla," říká Hanka z Prahy.

Každá pleť je jiná a někdo ji může mít velmi citlivou. Proškolená kosmetička by to ale měla poznat a podle toho se dál orientovat. "Špatné ošetření může vyvolat až zánětlivou reakci, která bude vyžadovat dokonce léčbu antibiotiky, takže výběr dostatečně proškolené kosmetičky je takřka nezbytný," upozorňuje kožní lékařka Michaela Králová.

Jak ale poznat dobrou kosmetičku? Ptejte se a hledejte. Podívejte se na internet, zda k salonu, který hodláte navštívit, existují diskuse či fóra. Zkušenosti kamarádek a známých jsou k nezaplacení.

Zeptejte se také přímo kosmetičky, jakou má odbornost a jakou školu či kurzy navštívila. Stejně tak ona by se měla zeptat vás, jestli nemáte nějaké specifické problémy s pletí nebo alergie na určité přípravky.

"Velmi důležité je také prostředí salonu, dále zda se v něm cítíte příjemně a jestli působí čistě. Jakmile uvidíte špinavou podlahu nebo kosmetické nástroje, seberte se a jděte pryč. Jde přece o vaši pleť a špatné ošetření se potom špatně reklamuje," radí Michaela Králová.

Co může způsobit: problémy s parazity, opary, zranění

"Na jednom slevovém serveru jsem našla velmi výhodnou nabídku na pedikúru. Nabídka byla ani ne za stovku. Bohužel jsem si až poté, co jsem si koupila voucher, přečetla, že je to někde na okraji Prahy na nějakém sídlišti. Když jsem to konečně našla, zjistila jsem, že salon se nachází ve sklepě jednoho panelového domu. Pedikérka mi oznámila, že nemá k dispozici vodu, ale že to zvládneme. Měla jsem hned odejít, ale přišlo mi to neslušné. Pak mě při samotné pedikúře řízla do prstu, ale to byla poslední kapka. Rána se mi ale posléze zanítila a dodnes tam mám jizvu," vypráví recepční Helena.

Velmi výhodné nabídky vzbuzují na první pohled nedůvěru, zvláště když jste o salonu nikdy neslyšela, ani nemá webové stránky, kde byste získala více informací. Pokud si nemůžete o salonu dále nic zjistit, nedoporučujeme vám tam vůbec chodit. Pokud už to risknete a salon vypadá neprofesionálně, raději odejděte.

"Při pedikúře či manikúře byste si měla okamžitě všimnout dezinfekce a sterilizátorů na nářadí. V renomovaných salonech byste se neměla ničeho obávat," vysvětluje Michaela Králová.

Vlhká nádoba je místo, které nabízí ideální podmínky pro bakterie, plísně a nožní parazity, proto je velmi důležitá celková hygiena salonu.

"Pokud vám pedikérka způsobí i sebemenší ranku, ihned si ji vydezinfikujte, abyste se zbavila přímého ohrožení infekce," doporučuje odborník.

Co může způsobit: poranění kůže

"Před dovolenou u moře jsem se chtěla nechat depilovat, abych se vyhnula problémům s neustálým zarůstáním chloupků. Jenže depilátorka převařila vosk a moje kůže vypadala jak po spálení sluníčkem. Na to jsem ostatně skoro po celou dobu dovolené nemohla a strávila jsem ji zavřená v pokoji, kde byl chládek," vypravuje Martina z Ústí nad Labem.

Při depilaci by vám měla kosmetička vždy vyzkoušet teplotu směsi na pokožku, nejlépe na ruku, aby měla jistotu, že není přepálená. Pokud je na vás směs příliš horká, nechte si ji zchladit na vámi příjemnou teplotu.

"Při každé depilaci se může stát, že po ní vzniknou malé zarudlé tečky, ale po té kvalitní by vám měly brzy zmizet. Po depilaci byste se neměla rozhodně sprchovat a počkat s tím až do druhého dne," radí Michaela Králová.

Pokud se tedy chystáte na zkrášlovací proceduru, dbejte na kvalitu a nesnažte se ušetřit za každou cenu. Jak vypovídají nepříjemné zkušenosti čtenářek, můžete si ze salonu odnést i zranění.