Je váš partner výrazně hezčí? Vztah vám zřejmě nevydrží

"Nejlépe to spolu klape lidem, kteří jsou si co nejvíce podobní. A to nejen svými zájmy, sociálním původem nebo výplatou, ale také svým vzhledem," říká vedoucí studie George Fieldmann z Kalifornské univerzity. "V opačném případě nemívá vztah dlouhého trvání," dodává.

Protiklady se nepřitahují

To, že se protiklady přitahují, je tedy zřejmě jen hezká fráze, která se hodí zrovna, když se dávají dohromady dva zcela rozdílní lidé. Chvíli to může být zábava a je pravda, že odlišné charaktery jen stěží dospějí k nějakému stereotypu, jenže pokud vás baví stejné filmy, ten samý sport a navíc pocházíte ze stejného společenského prostředí, lépe spolu sdílíte zážitky a zkušenosti, lépe si porozumíte a snadněji se pochopíte.

A stejně tak to funguje i s fyzickým vzhledem. "Ve vztahu podobně přitažlivých lidí je mnohem méně důvodů k žárlivosti. Nevyvážený pár poskytuje prostor pro nejistotu méně hezkého partnera," vysvětluje psycholožka Jitka Douchová a zároveň upozorňuje, že vždycky je horší, když je na pomyslném vyšším levelu žena. "Muž se špatně smiřuje s tím, že je žena úspěšnější, více vydělává nebo je výrazně přitažlivější než on," dodává.

Emancipace? Ne, muž musí být lepší

Na druhou stranu každá žena, i ta sebevíc emancipovaná, v sobě má od přírody zakořeněnou touhu po partnerovi, který je silnější, aby ji ochránil a dokázal zabezpečit rodinu, a představuje jistou autoritu, které si žena může vážit. "V některých věcech si ale opravdu podobní být musíme. Kromě už zmíněného vzhledu je fajn, když se oba vyznají ve stejných věcech, oba umí jazyky a jsou nahraditelní v zařizování nejrůznějších věcí," vypočítává psycholožka.

Je potom logické, že ze zmíněného výzkumu vyplynulo, že na společenské postavení, práci a původ při výběru partnera hledí spíše ženy, zatímco muži dají spíš na vzhled, přestože je to jen prvoplánový pocit. "Zatímco ženy se podle vzhledu rozhodují málokdy, pro muže je důležitý vždy. Žena je zkrátka jejich vizitkou," vysvětluje Douchová.

Vysoko, ale ne příliš

V průzkumu Kalifornské univerzity se však ukázalo, že ženy při hledání životního partnera často míří až příliš vysoko. "Ženy někdy mívají tendence vybírat si muže, kteří stojí na společenském žebříčku oproti nim až příliš vysoko. V novém světě se pak nemusí cítit přirozeně a zkoušejí se vydávat za někoho, kým nejsou. Vztah kvůli tomu často zkrachuje," varuje Fieldmann.