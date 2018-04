Je váš partner ten nejlepší? Pošlete nám jeho fotografii

Pošlete fotku a vyhrajte! 1. Fotografii partnera pošlete do 27. března 2011 na e-mail ona@idnes.cz a zúčastněte se soutěže o nejsympatičtějšího partnera. 2. Do soutěže o víkendový romantický pobyt budou zařazeny všechny příspěvky ve formátu jpg, o velikosti 300 KB až 2 MB, minimální šířky 630 pixelů doplněné těmito údaji: křestní jméno muže, věk, povolání a krátké zdůvodnění, proč právě on je ten NEJ. 3. O tom, který partner vyhraje, rozhodnou od 28. března sami čtenáři OnaDnes.cz v naší pánské fotogalerii.