Je vám přes 28 let? Pak zapomeňte na minisukni!

Podle průzkumu je to přesně osmadvacet let. To je věková hranice, kdy ještě žena může naposledy světu ukázat nohy v minisukni. Bikini je vhodné odložit těsně před padesátkou a piercing v pupíku v pětatřiceti.

Vyplynulo to z dotazníkové akce provedené mezi dvěma a půl tisíci žen a mužů ve Velké Británii. Například Lindsay Lohanová, velká milovnice krátkých sukní, tak může být spokojená. Do věkové hranice se ještě s přehledem vejde.

Z průzkumu módních expertů také vyplynulo, že bikini je nejlepší nechat ležet jednou pro vždy doma v šatníku v osmačtyřiceti, trika zakrývající pouze ňadra jsou zapovězenou věcí ve třiatřiceti. Pokud vás zdobí piercing v pupíku, na odiv ho dávejte maximálně do pětatřiceti, ženy s dlouhými vlasy by měly zvážit jejich zkrácení ve dvaapadesáti.

Muži si toho podle všeho mohou dovolit víc. Džíny a tenisky jsou jim povoleny prakticky až do sedmdesáti, zatímco mikiny s kapucou – oblíbené především mezi teenagery – jsou ok do devětatřiceti. Tepláky by měli pánové odložit ve čtyřiačtyřiceti a fotbalová trika jsou jednou ze zapovězených věcí od třiapadesáti.

Témě dvě třetiny dotázaných odpověděly, že by člověk měl stárnout s grácií, čtyřicet procent má při výběru oblečení obavy z toho, zda si lidé nepomyslí, že se oblékají příliš „mladě“.

„Průzkum dokázal, jak velký důraz kladou lidé na oblékání a že jim není jedno, jak v šatech vypadají a jak se cítí. Tajemstvím stylu je přitom odhadnout oblečení vhodné pro naši postavu a věk,“ říká Flic Everett, módní expert, jenž byl jedním z autorů průzkumu.