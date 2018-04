Je třeba se bát očkování dětí?

Je to nedemokratické, a navíc to škodí zdraví. I takhle odmítají odpůrci očkování povinné injekce pro své potomky.

Lékaři namítají: zdravému dítěti nemůže očkování ublížit. Ano, může se stát, že ho hůře snáší a pár dní mu nebude úplně dobře, ale skutečně vážné komplikace jsou nesmírně vzácné.

Kritikům očkování mimo jiné vadí, že vakcinace se v Česku považuje za úplně automatickou věc, která se nezpochybňuje.

"U nás je očkování povinné, což není všude. V jiných zemích lékař lidem radí, který druh očkování je nezbytně nutný a který nikoli. Potom se lidé sami rozhodnou, jaký druh očkování zvolí," říká homeopat Bohdan Vrabec, který situaci kolem očkování sleduje dlouhodobě.

Zatěžují vakcíny organismus?

Lékaři hájící zdejší rozvinutý systém očkování však s podobnými argumenty nesouhlasí.

"Žijeme v době, která s sebou nese rizika, a ta pro nenaočkované děti stále existují. Migrace obyvatel přináší opět i choroby, které u nás již byly vymýceny," říká imunoložka Eva Vernerová z pražské motolské nemocnice. Řeč je třeba o záškrtu nebo dětské obrně. "Navíc ty nemoci tady nejsou právě díky tomu, že 99 procent dětí je proti těmto nemocem očkovaných," říká dále.

Většina rodičů, kteří odmítají očkování, nechce zatěžovat organismus potomků očkováním, případně argumentují tím, že někomu vakcína evidentně uškodila. Někteří se chtějí očkování vyhnout úplně, jiní požadují alespoň jeho odložení do doby, než děti trochu povyrostou - tak se to ostatně dělá u těch, které mají například oslabenou imunitu.

Co si myslíte o očkování? Máte z něj obavy? • Veronika Žilková, herečka:

"Moje děti mají samozřejmě všechna povinná očkování. Osobně si myslím, že onemocnět tuberkulózou je daleko nebezpečnější než se nechat očkovat. Mám naprostou důvěru v naše zdravotnictví a také plně důvěřuji naší dětské lékařce. Nemám ráda léky, ale co mi ona doporučí, to plně s důvěrou provedu." • Jolana Voldánová, moderátorka:

"Svoje dítě jsem nechala očkovat proti všem očkovatelným nemocem, a navíc má v pěti letech i očkování proti klíšťové encefalitidě a žloutence. Dnes je obtížné na písku dítě ohlídat, aby nesáhlo na něco nebezpečného. Já si myslím, že očkování je smysluplné, ale dokážu pochopit, když se ho někdo obává." • Bára Nesvadbová, spisovatelka:

"Mám jedenáctiměsíční dceru a dávám ji očkovat podle očkovacího kalendáře. Jsem úzkostná, abychom něco nepromeškaly. Očkování se nebojím, je daleko více pozitiv pro očkování než negativ. Dnešní svět je nebezpečný a může se sem dostat jakákoli nemoc - třeba pod pláštěm terorismu! Biologické a bakteriální zbraně jsou dostupné."

"Tito lidé si neuvědomují, že pokud začnou děti očkovat později, hrozí jim tetanus při úrazu nebo závažný průběh hemofilové infekce," uvádí příklady Jitka Škovránková z ambulance očkování v pražském Motole.

Kdo komu ubližuje?

"Infekčním chorobám se dá předcházet a také je úspěšně léčit. Rutinní očkování však vždy škodí, poškozuje více či méně zdraví, protože dítě má ještě nevyvinutý nervový systém," říká Zdeněk Samson Troníček, předseda sdružení Paracelsus hájícího zájmy odmítačů očkování.

Mezi vedlejšími účinky vakcín kritici jmenují například epilepsii u malých dětí, lehkou mozkovou dysfunkci, hyperaktivitu a agresivitu dětí a tak dále. Lékaři však kontrují: podobné spojení studie nikdy řádně nedoložily.

Navíc vyčítají lidem, kteří děti na očkování nevodí, že ohrožují zdraví těch, které na vakcínu přišly. Žádná vakcína totiž nezabere stoprocentně, a tak se může stát, že se prostřednictvím nenaočkovaného dítěte zbytečně nakazí dítě očkované, u nějž vakcína neúčinkuje.

Co by vůbec způsobilo, kdyby se děti tolik neočkovaly? "Ohroženy by byly oslabené nemocné děti, ale i dospělí a zejména staří lidé, u kterých je schopnost obrany vůči infekci oslabena," vyjmenovává Škovránková.

Tvrdí, že prevence v podobě očkování je lepší, než kdyby dítě mělo nemoc, jako je třeba černý kašel, prodělat. A uvádí příklad - lokální epidemie černého kašle v Británii a Itálii, které vypukly kvůli klesajícímu počtu očkovaných dětí. Desítky dětí přitom na nemoc zemřely.

Proč nechceme nechat své děti očkovat

Začít s očkováním hned po narození dítěte, nebo až v době, kdy je mu několik let? Názory se rozcházejí.

Moje šestiměsíční sestra zemřela v nemocnici několik hodin po očkování. Moje starší dítě v šesti měsících několik dní po očkování dostalo teploty a epileptický záchvat, při kterém upadlo do bezvědomí. Obě děti byly dle lékařů zdravé a očkování pro ně bylo vhodné, líčí rodinnou historii Jana Novotná z Prahy. Dnes už očkování svých dětí odmítá. Alespoň do doby, než její mladší syn povyroste.

Mluvte více o rizicích

Ženě vadí, že se o očkování a jeho rizicích stále málo mluví. "Domnívám se, že nikdo nemůže stoprocentně určit, jestli je dítě v kojeneckém věku zdravé. Přimlouvala bych se pro odložení očkování na pozdější věk. Vždyť třeba v Japonsku očkují děti až od druhého roku dítěte," uvádí příklad.

Tehdy už se totiž podle zastánců odložení očkování mohou projevit případné zdravotní komplikace, které vakcinaci brání. Jinými slovy: Jana Novotná netvrdí, že očkování je a priori špatné, jen se domnívá, že zbytečně ubližuje dětem, které mají nějaký skrytý zdravotní problém a jsou očkovány zbytečně brzy, dříve, než se na něj přijde.

"Věřím, že mnoho lidí nemá s očkováním špatné zkušenosti a svoje děti dají očkovat proti všem nemocem, na které vakcíny existují," doplňuje.

Jak se na možnost odkládání očkování dívají lékaři? Jitka Škovránková z pražského Motola říká, že český očkovací kalendář je sestaven tak, aby se ve vhodný čas stihla vhodná očkování. Připouští však, že dítě nemusí vakcínu vždy snášet dobře.

"Reakci po očkování lze předejít preventivním podáváním léků proti teplotě a alergii, někteří rodiče mají dobré zkušenosti i s homeopatiky. Kontrolované studie o jejich účinku však neexistují," radí Škovránková.

Bude se očkovat proti banálním nemocem?

"Pro správný vývoj imunitního systému je důležité prodělat si některá bakteriální a virová onemocnění, ale infekční nemoci, proti kterým se v zemi očkuje, jsou nebezpečné," vysvětluje lékařka proti tuberkulóze, tetanu, záškrtu, dávivému neboli černému kašli, přenosné dětské obrně, spalničkám, příušnicím, hemofilové infekci, zarděnkám a žloutence typu B.

"Ale například máme vakcínu proti planým neštovicím, která bude určena jen určité skupině dětí, protože by bylo zbytečné očkovat plošně," říká Věra Paulů z pražské hygienické stanice.

Na téma "očkovat, či ne" existuje také velké množství knih. Zabývá se jím i autor knihy Životní krize jako vývojové šance Rudiger Dahlke. Uvádí: "Při očkování musíme rozlišovat, zda je namířeno proti opravdu nebezpečným chorobám, jako jsou tetanus či dětská obrna, nebo proti spalničkám, příušnicím, či dokonce chřipkám, které jsou samy o sobě nevinné."

Podle autora, který shrnuje názory zdravotníků, je pravda někde uprostřed. "Nejsem zastáncem toho, aby se plošně očkovalo proti všemu, co je dnes vymyšleno. Jsou základní očkování, která by mělo dostat každé zdravé dítě. Na druhou stranu, když ke mně přijde maminka s půlročním dítětem, že ho chce naočkovat proti klíšťové encefalitidě, tak jí takový požadavek budu spíše rozmlouvat, protože v té době očkování není nutné," připouští Paulů.

Navíc stále není jasné, a to ani po desítkách let očkování, zda je dlouhodobé ovlivňování imunitního systému člověka vakcínami dobré.

CHCETE PŘEDEJÍT POTÍŽÍM S OČKOVÁNÍM?

Bojíte se, že dítě bude očkování špatně snášet? Na co byste si měli dát pozor, radí lékařka Jitka Škovránková z ambulance pro očkování v pražském Motole.

1. Nechte očkovat pouze zdravé dítě

Dítě, které jde na očkování, nemá mít žádnou infekci ani teplotu. Jinak hrozí, že se sečtou příznaky infekce a reakce po očkování.

2. Řekněte lékaři, jak dítě snášelo minulé očkování

Některé děti snášejí očkování hůře, což by měl lékař vědět. Může pak například rozdělit očkování do více dávek nebo je o něco odložit.

3. Neodcházejte hned

Po očkování počkejte půl hodiny v čekárně. Kdyby dítě reagovalo na vpich kolapsem, což se někdy stává, může mu lékař včas pomoci. Pokud se dítěti přitíží doma, volejte lékaře.

4. Nenechte dítě, aby se namáhalo

Dítě, které má za sebou očkování, by se nemělo nějakou dobu namáhat. U neživých vakcín asi dva až tři dny, u živých, jako je vakcína proti obrně, asi dva týdny.

5. Chraňte dítě před infekcí

Po očkování se snažte, aby se dítě vyhnulo po dobu asi dvou týdnů lidem, kteří mají virózu. Vakcinace živými vakcínami totiž přechodně oslabuje imunitu a dítě se může nakazit.