Je to úchyl, mimo kamery zkoušel víc, vzpomíná vyměněná manželka

"Vladimír je despota a úchyl. Dovoloval si to, co si dovolovat neměl. Sahal mi na zadek, záda, hladil mě. Mimo kamery se pokoušel i o víc, ale já bych se nedala. Kdyby mi večer vlezl do postele, zmlátila bych ho. Produkční mi dala na sebe číslo a řekla, ať volám, kdyby se něco stalo," vzpomíná dnes osmatřicetiletá Martina Svatošová, která žije s manželem a dvěma dcerami v malém nájemním bytě 3 + kk v Sokolově.

I tak hodnotí Martina Výměnu manželek jako velkou životní zkušenost. Pracovala poprvé se sněžnou frézou a také s pilou. Musela totiž zastat v domku Vladimíra a Jitky Maršíkových práce ženské i mužské. Vladimír totiž bývá, coby řidič kamionu, často na cestách a všechna práce je na jeho ženě, kterou padesátiletý Vladimír diriguje přes esemesky. "Volání je drahé, proto píšu esemesky. Třeba i padesát za den, někdo to tu řídit musí," vysvětlil šokované Martině její náhradní manžel a předal jí mobil.

"Jíťu lituju, ale já si všechno líbit nenechám," směje se do kamer Martina Svatošová, která strávila deset dní v domku v Bohuslavicích ve východních Čechách.

Psi kradli jídlo z kuchyňské linky

Mezitím sedmačtyřicetiletá Jitka má v Sokolově nervy na pochodu hlavně kvůli dvěma psům, kteří skáčou po kuchyňské lince a kradou jídlo a ještě dělají po bytě loužičky. Jeden se dokonce v nestřežené chvíli vyčural na mikrovlnku.

"Mají malý byt a dva psy, kteří jsou navíc nedisciplinovaní, do toho křeček, zápach, vlhko a chladno. Hrůza. Byla jsem z toho šokovaná," vzpomíná na Výměnu Jitka. "Kromě toho je Bóďa člověk, který nemá cíl, navíc má ke své ženě majetnický vztah a strašlivě žárlí. Když jde třeba jeho žena na návštěvu, volá jí až desetkrát. Možná je to tím, že si není sám sebou jistý," myslí si Jitka.

Do otevřeného konfliktu se dostaly oba páry, Martina se s Vladimírem chytla na hasičském plese. "Na místo do očí mi kouká na prsa, drbe mě za uchem a sahá mi na zadek. To se mi vůbec nelíbí," rozohnila se na plese Martina.

U Svatošových nastala hádka kvůli tomu, že si Jitka přála, aby se při večeři sešla celá rodina. Bohdan se na Jitku rozkřičel: "To je pí..vina. Když se nesejdeme, tak se nesejdeme. Já nechci žádný pravidla. Nejsem přece na vojně. Žiju svobodný život. Tohle je prvotřídní kokotina."

Když velí ženy, je líp

Druhý den se Bohdan snažil Jitce příkoří vynahradit a splnil její přání podívat se do Karlových Varů. "Mám s sebou korzet, který mi Vladimír koupil v sex shopu," vytáhla Jitka z kufru černou šněrovačku a národu přiznala, že v sex shopu občas nakupují různé gely a voňavé masti. Na výlet se nakonec raději vypravila v bílé halence a už se jen rozplývala: "Ten včerejšek jsi tímhle úplně smazal," chválila Bohdana.

Také v Bohuslavicích je ve druhé části Výměny lépe. Martina zapojila do domácích prací Bohdana i dcery a sama si uvědomila, jaké dělá ve své rodině chyby. "Manžel mi po Výměně začal pomáhat, dokonce i děti se zapojily do práce," říká půl roku po natáčení, díky němuž se zlepšil i její vztah s dospívající dcerou Soňou. Obě totiž nezávisle na sobě na kamery přiznaly, že je mezi nimi propast. "Moc se mnou nemluví," tvrdila Martina, zatímco Jitce se Martinina dcera svěřila, že máma se věnuje hlavně Bohdanovi a nemá na ni čas.

Jen Bohdan si nakonec rve zbytky vlasů. "Manželku jsem do Výměny přihlásil a vystavil ji těžké práci a obtěžování," vyčítá si. "Kdybych Vladimíra potkal na ulici, tak ho zmlátím!" zuří ještě po půl roce, zatímco Vladimírova žena Jitka svému muži věří.

"Žijeme na vesnici, takže občasné plácnutí přes zadek není nic hrozného. Náš vztah je založen na důvěře, já svému muži věřím. Když ji plácl přes zadek, tak to určitě nemyslel tak, že by ji chtěl sexuálně využít," říká Jitka.

Oslovili jsme psycholožku: O moc lze bojovat i civilizovaně

Hlavním tématem dílu je boj o moc mezi ženou a mužem, neboli způsob uplatňování modelu rodiny, mužsko-ženský princip.

Vladimír má být reprezentantem "despotického" muže, který vše v rodině řídí, zatímco jeho žena Jitka jeho pravidla se zaťatými zuby akceptuje. Strach z opozice vůči manželovi je silnější než její osobní integrita.

Ve Výměně se ale ukazuje, že věčně kontrolující a panující Vladimír si svou pseudosílu potvrzuje právě díky její poddajnosti. Totiž že vypůjčená manželka Martina, která je zvyklá řídit svou domácnost dle svého, jeho zmechanizované vzorce chování odmítá. A ono to jde! Dokonce civilizovaně a důstojně, což je pro Jitku dobré znamení. Pokud tedy narovná záda a bude fungovat dál s "hlavou vztyčenou" jako svébytná bytost s právy na rovnocennost, může Vladimírovy představy o patriarchátu zkorigovat (koaliční spojence má určitě ve svých dětech).

Jitka by tedy Výměnou mohla získat, když pochopí, že manžel není dominantní z podstaty své osobnosti, ale jen z přesvědčení o správnosti svého modelu.

Zajímavým a velmi podstatným momentem v rodině Martiny je její vztah se svou dcerou Soňou. Stačila změna přístupu a dcera si s náhradní mámou rozuměla. Jitka totiž v nové rodině šéfovala s mateřsky laskavým přístupem.

Resumé? Obě ženy mohou od sebe ve svém autentickém životě čerpat inspiraci.

PhDr. Jitka Douchová