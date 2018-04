Je to nejdražší koníček, říká otec a trenér mladé tenistky Nelly

Jak v dokumentu České televize Pot, slzy a naděje několikrát zmíní Vlastimil Štěpánek, s dívkami je to v pubertě složité a v tenisu jde hodně o psychiku hráče. Obzvlášť to platí na turnajích a soutěžích, kde u takto mladých hráčů není rozhodčí, ale musí se na platnosti nebo neplatnosti míčku dohodnout. To vyžaduje psychickou odolnost, nepříjemná výměna názorů navíc dokáže hráče vyrušit z koncentrace a znamenat prohraný turnaj.



Tanasis Vlachopulos za sebou má kariéru jako tenisový hráč i trenér, snad proto se rozhodl dopřát své dceři kromě tenisu i další běžné zážitky náctiletých. "Nelly chodí normálně každý den do školy, žádné omlouvání, trénuje jenom odpoledne," vysvětluje s tím, že ji nechce připravit o dětství a radost ze hry. Na turnaje společně jezdí jen o víkendech a volných dnech, naposledy vzal Nelly v pátek jako divačku na semifinále Fed Cupu s Radkem Štěpánkem v Ostravě.

Pokrok je pomalý a postupný, otec se ale cítí spokojený. "Letos přestoupila do dorostu, kde hrajou dívky od čtrnácti do osmnácti let, to už je vlastně dospělý tenis. Jsou to silnější soupeřky, než jaké měla předtím, a proto si na ně bude chvíli zvykat," dodává bývalý hráč tenisu, squashe a badmintonu.



Pot, slzy a naděje Dokumentární seriál o mladých talentech na cestě za úspěchem vysílá ČT v neděli ve 20 hodin.



Je ochotný svou dceru v tenisové kariéře maximálně podporovat, jako otec ale hlavně touží po tom, aby byla šťastná. Povolil proto mladé tenistce něco, o čem si jiné začínající sportovkyně s přísnějšími rodiči mohou nechat zdát - týdenní lyžák se spolužáky. I když už mu pomalu začíná dělat vrásky, že Nelly roste do krásy a vzbuzuje pozornost u chlapců.



Zaplatit sportovní vybavení, kurty a objíždět turnaje je opravdu velmi finančně nákladné a návratnost těchto peněz je více než nejistá. Co když si to ale Nelly rozmyslí a bude chtít s tenisem přestat? "Beru to jako jeden z nejdražších kroužků," odpoví otec a trenér v jedné osobě a dodává, že momentálně ale Nelly tenis baví.

