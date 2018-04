Je společné bydlení dobrý nápad, nebo sebevražda? Spíš to druhé

Je společné bydlení bez manželského svazku dobrým tahem, nebo spíše zoufalým řešením, které s sebou nese víc komplikací a rizik? A co byste měla vědět dřív, než na život na hromádce kývnete?

Život na hromádce? Sebevražda!

Podle sociologických průzkumů vedou páry k nesezdanému soužití nejčastěji ekonomické důvody, strach z rozvodu, nedostatek víry v instituci manželství, zkouška soužití před svatbou, či kompromis s partnerem, který se nechce brát. Bohužel dosud provedené výzkumy a studie se netváří, že bydlení na hromádce je tím nejlepším nápadem.

Například studie psychologa Mika McManuse z roku 2008 zjistila, že víc než polovina párů, které spolu dlouhodobě žijí na hromádce, se rozejde dřív, než se stačí vzít. Podle The Journal of Marriage and Family mají zase páry, které se vzaly až po nesezdaném soužití o padesát procent větší pravděpodobnost, že se rozvedou, než ty, které spolu nežily. Čím delší byla doba soužití před svatbou, tím víc stoupá riziko pozdějšího rozvodu. Navíc dlouhodobě nesezdané páry, které se později vezmou, mají mnohem tolerantnější vztah k rozvodu a mají tendenci použít ho při problémech jako první řešení.

Studie Alfreda DeMarrise zveřejněná opět v The Journal of Marriage and Family zase tvrdí, že ti, kteří spolu žili před svatbou, mají nešťastná manželství, respektive jejich spokojenost s manželským životem je menší. Navíc považovali manželství za méně důležité a byli méně ochotní řešit problémy, které s sebou manželské soužití neslo.

Výzkum z Pennsylvania State University zase pro změnu zjistil, že páry, které spolu žijí na hromádce, jsou agresivnější, partneři častěji sahají k verbálnímu i fyzickému násilí než manželé a mají horší komunikační schopnosti.

Aby toho nebylo málo, National Institute for Healthcare Research zjistil, že páry žijící na hromádce jsou mnohem méně spokojeny se svým sexuálním životem, mají častěji problémy s alkoholem a častěji trpí depresí.

Riziko přenošenosti

I když vědecké výzkumy nesezdanému soužití příliš nepřejí a v podstatě neexistuje žádný výzkum, který by předmanželské spolubydlení doporučoval, psychologové rozhodně nesezdané soužití nezatracují: "Zřejmě není sporu, že společné soužití, jakési manželství na zkoušku, má své výhody a příznivce. I když samo o sobě není žádnou garancí pevnosti budoucího vztahu," říká psycholog Petr Šmolka.

Hodně však podle něj také záleží na délce podobného provizória. Tam, kde změně v cosi trvalejšího nebrání žádné objektivní důvody, neměl by přechodný stav zřejmě nějak výrazně přesáhnout dobu jednoho až dvou let. "Nejen proto, že takové známosti hrozí ,přenošenost´, ale i proto, že je pak těžší adaptovat se na změny související například se založením rodiny, tedy narozením dětí."

Psychologové vidí výhodu společného bydlení před svatbou především v tom, že si partneři mohou vyzkoušet, jak si vyhovují v každodenním životě, dokáží řešit praktické problémy a vypořádat se s určitou mírou stereotypu. Společné bydlení klade na partnery zcela jiné nároky než romantické rande dvakrát za týden. Tyto nároky a typ řešených problémů se velmi blíží těm, které partneři budou řešit v manželství, proto může spolubydlení skutečně posloužit jako jakási předmanželská zkouška.

Podle zkušeností Petra Šmolky nemá nesezdané soužití žádný zásadní vliv na pozdější ochotu partnerů vstoupit do manželství: "Postoj ke sňatku ovlivňují spíše jiné faktory. Přesto by se asi nějaká negativní vazba mezi předmanželským soužitím a následným sňatkem asi našla, i když asi ne moc pevná, vzhledem k tomu, že tu nejsou lidé až tak spjati s církví. Bigotní katolíci asi jen těžko budou volit předmanželské soužití pod jednou střechou a jejich postoj k institutu manželství bude zároveň obecně kladnější než třeba u bezvěrců."

Na co si dát pozor

Pokud se rozhodnete pro nesezdané soužití, coby předmanželské zkoušky, měla byste z něj "vytěžit" to nejlepší. Máte totiž jedinečnou možnost zjistit, jak jsou vaše postoje a chování kompatibilní v zásadních oblastech každodenního života:

Jedním ze zásadních témat, která byste měli společně vyřešit, je postoj k financím. Při spolubydlení záhy zjistíte, že váš partner nepovažuje za nutné vytvářet si jakékoli finanční rezervy, zatímco vy požadujete určité záruky. Nebo naopak, že musíte potupně vysvětlovat, proč jste si koupila nové tričko. Dřív, než se rozhodnete vzít, měli byste si ujasnit, jaký postoj ke společným finančním prostředkům zaujmete a jak bude vypadat systém jejich spravování:

"Výhodný je ten pouze a jen ten způsob distribuce financí, který vyhovuje oběma partnerům," říká Šmolka. "Úhrada společných výdajů by měla být proporcionálně rozdělena mezi oba partnery. Každý z nich by však měl mít možnost hospodařit s určitou částkou, aniž by si musel vyžádat souhlas toho druhého. Na toto "kapesné" by se neměla vztahovat ani oznamovací povinnost."

Spolubydlení představuje i zkoušku kompatibility vašich osobních zvyků a rituálů. Ty jsou naší součástí už od dětství a velmi těžko se mění. Na druhou stranu můžete zjistit, že zatímco vy chodíte spát po půlnoci a chcete si ráno pospat, vašemu partnerovi padá hlava už v sedm hodin, ale za rozbřesku je zcela svěží a vyžaduje akci. Že mačká zubní pastu zprostřed tuby, není zvyklý podílet se na domácích pracích, nebo má podezřele blízký vztah se svou matkou. I když se vám zpočátku tyto nesrovnalosti mohou jevit jako roztomilé výstřelky, po dvaceti letech manželství už je budete vnímat zcela jinak.

Zcela zvláštní kapitolou je v tomto ohledu osobní hygiena. Podle dotazníkového šetření, které provedli vědci na University of Columbia mezi téměř třemi tisíci respondenty, patří nedostatečné hygienické návyky partnera (případně partnerky) mezi pětici nejčastějších stížností, které v rámci dlouhodobých vztahů zazněly.

Další oblastí, kterou si můžete vyzkoušet jen při spolubydlení či manželství, je sexuální kompatibilita. Dokud spolu randíte jednou týdně, zřejmě vám nedělá příliš velký problém naladit se na stejnou erotickou notu. Jenže v každodenním soužití můžete zjistit, že vaše nároky a představy o ideálním sexuálním životě, zejména jeho frekvenci, jsou zcela odlišné. Již zmiňovaný výzkum odhalil, že sexuální spokojenost považuje většina partnerů za jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů vztahu. Je samozřejmé, že vaše sexuální touha se mění v průběhu času, menstruačního cyklu i vaší aktuální situace, ale jste schopni své potřeby sladit, nebo je jeden z vás prakticky neustále frustrovaný?

V neposlední řadě byste měla obrátit svou pozornost na vaše rodiny a vztahy, které s nimi máte. Tím spíš, pokud po svatbě hodláte bydlet společně s některými s rodičů. Může jít totiž o faktor, který váš vztah velmi poznamená: "Obecně jde o situaci, která je náročnější na respekt vůči jasně daným pravidlům. Od počátku by mělo být zřejmé, že jde o dvě rodiny, které navzájem respektují rozdělení teritorií," říká Petr Šmolka.

Pokud dojde k nedorozumění či ke konfliktu, pak by měla mít podle psychologa koalice s partnerem přednost před koalicí s rodiči. "Z tohoto pravidla jsou snad pouze dvě výjimky. Tou první je situace, kdy partner našim rodičům vyhrožuje likvidací. Tou druhou pak stav, kdy přejde od pouhých slov k činům."

Je dobré spolu bydlet před svatbou na zkoušku?