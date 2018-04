Je sex v těhotenství bezpečný?

Lékaři také slýchají otázku, jestli těhotenství nějak ovlivňuje hladinu sexuální touhy. Mnoho těhotných žen, obzvláště pak během prvních tří měsíců, prožívá těžké období. Trpí nevolnostmi, únavou a náladovostí, a to samozřejmě negativně ovlivní jejich chuť na sex.

Většinou se dá ale sex v těhotenství doporučit, a to ve všech stádiích těhotenství, samozřejmě pokud nejste v rizikovém těhotenství nebo lékař nenařídil něco jiného. Pohlavní styk může dokonce být v těhotenství mnohem příjemnější než normálně.

Existuje hned několik fyzických důvodů, proč je sex v těhotenství lepší, a to i přes to, že možná nemáte pohlavní styk tak často. Hned prvním důvodem je zvýšené zvlhčení vagíny během těhotenství a hlavním důvodem, proč je sex pro ženu lepší, je vyšší prokrvování genitálií.

Lepší prožívání sexu v těhotenství může být způsobeno i psychickými faktory, protože už nemáte obavu z toho, že nechtěně otěhotníte.

Z druhé strany naopak může mít žena obavy, že pohlavním stykem může dojít k poranění plodu. Nechuť k sexu může být způsobena nevolností, únavou a podobnými znaky, které jsou v těhotenství tak časté. Pro budoucí maminky a tatínky je v této době velmi důležitá komunikace. Měli byste být otevření a upřímní. Ujistěte se, že znáte partnerovy pocity, je to velmi důležité a může to vést k plnějšímu pohlavnímu životu. Vysvětlete partnerovi, co se ve vás odehrává a jak vám může pomoci se cítit žádoucí a jak vás může vzrušit. Pro oba partnery je nezbytné, aby byli chápaví a rozumní.

Opatrnost je vždy na místě. Zvláště pokud vám lékař řekl, že musíte být opatrná, ať už kvůli minulému předčasnému porodu či samovolnému potratu.

Také je několik věcí, kterým byste se při sexu v těhotenství měli určitě vyhnout. Pokud provozujete orální sex, partner nesmí v žádném případě fouknout vzduch do vagíny. To může způsobit vzduchovou embolii, tj. blokování krevních cév vzduchovou bublinou, což může mít velmi nebezpečné následky jak pro matku, tak pro dítě.

Nejčasnější otázky stávajících maminek jsou např.: " Může sex nějak ublížit miminku?" Odpověď je jednoznačná a zní ne, určitě ne přímo. Je to proto, že plod je plně chráněn plodovým vakem (tenké vaky, naplněné plodovou vodou, které chrání plod), a silnými děložními svaly. Navíc hrdlo dělohy chrání silná vrstva hlenu, který zabraňuje infekci.

Další z velmi častých otázek je, zda může orgasmus způsobit kontrakce nebo samovolný porod nebo dokonce potrat. Přesně by se dalo říct, že při normálním průběhu těhotenství je toto riziko velmi nízké. Kontrakce během orgasmu jsou úplně jiné než ty, které přicházejí před narozením miminka. Každá žena by si měla promluvit se svým lékařem, jestli je to její případ, nebo ne.