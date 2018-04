Je sex s expartnerem nevěrou? Ne, myslí si pětina lidí

Je tedy sex s expartnerem nevěrou? Benjamin Kuras, publicista, spisovatel: Podle toho, z jakého hlediska a v jaké kultuře. Ve starodávných matriarchálních kulturách mohla žena mít mužů několik, protože ona byla nositelkou života. Pojem nevěra tehdy neexistoval, protože neexistovala uzákoněná věrnost. Pak ale chlapi začali válčit a vzájemně se zabíjet, takže jich najednou bylo míň, a aby se na každou ženu dostalo, obrátilo se to naruby. A protože každý chlap potřebuje každého druhého chlapa přetrumfnout, začali se předhánět, kdo získá víc žen. Aby si je udržel, nařídil svým ženám věrnost a udělal z nich svůj majetek. Tak zase vznikl přebytek chlapů bez žen, což je dokonalá válečná zbraň, a proto se od té doby stále válčí. Oboustrannou věrnost až za hrob - a tím tedy i nevěru - vymyslelo a uzákonilo katolictví a dodnes nikdo neví proč, kromě toho, aby lidi udržovalo v pocitu viny a strachu z pekelného zatracení. To naši otázku poněkud staví vzhůru nohama, protože zde sex s expartnerem není nevěrou vůči novému partnerovi, nýbrž samotná existence nějakého nového partnera je nevěrou vůči expartnerovi. Nejelegantněji to vyřešil islám, který uzákonil čtyři ženy pro každého muže, jenž na to má. Tím ale vytvořil trojnásobek mužů bez žen, zakázal jim navíc i sex mezi sebou, ale zato jim slíbil hojný sex posmrtný, čímž vytvořil nejdokonalejší válečnou zbraň. Z historie se dá tedy dedukovat, že pojem věrnost je prvotní příčinou všech válek a že tudíž nejbezpečnější cestou k míru by bylo věrnost zrušit, ne-li zakázat. Tím by také přestala existovat nevěra, žárlivost a závist a všichni by milovali všechny. Iva Pekárková, spisovatelka: Muž střádá, žena vyměňuje. Tak praví všeobecný blud, populární už od sedmdesátých let díky jistému autorovi, který svými populárními knihami o partnerském soužití narušil partnerské soužití dvou generací. Zejména mužům se podobné teorie líbily a nějak jim nedocházelo, že - aspoň v heterosexuálním světě - nefungují. Koho by asi mohli muži střádat, kdyby je jejich bývalky vždycky vyměnily za nové partnery a o těch bývalých nechtěly ani slyšet? Ovšemže obě pohlaví střádají! Vždyť to ani jinak nejde. Střádáme vzpomínky na všechna dobrodružství, která jsme zažili, všechny lásky, které nás zahřály v duši, i všechny genitálie, které nás oblažily. Některé věci si budeme nadosmrti pamatovat, kdybychom stokrát nechtěli, a snad jen Alzheimerova choroba nás může osvobodit. Anebo možná amnézie... V tom případě pak ale nejspíš zapomeneme i na současného partnera. Takže: je sex s bývalákem nevěra? Ovšem. Ale dá se tomu zabránit? Asi sotva. I když máte to štěstí, že narazíte na ohrožený živočišný druh jménem člověk monogamní. Co vám dává záruku, že se každou noc, jakmile vám vyzná nehynoucí lásku a začne pravidelně oddechovat, neponoří do snů o tom, co bývalo? Anebo - což je ještě horší - o tom, co by mohlo být? I kdybyste, děvčata, natrefila na zapřisáhlého panice, můžete si být dost jistá, že mnohem větší rozkoše, než vy mu můžete dát, už prožil ve svých snech. A tak navrhuju: nemyslete na to, co bylo, a už vůbec ne na to, co bude anebo co by mohlo být.