Je péče o děti starost, nebo zábava?

"Můj muž sice děti vozí ráno do školy, protože to má po cestě, ale vyzvedávám je většinou já a tak nějak se rozumí, že se o ně po večerech starám většinou já," říká Daniela, mladá žena z Prahy.

"Když někam chci jít, není problém se domluvit a muž mě zastane. Ale když někam míří on, většinou se ani neptá, jen mi to oznamuje," říká.

Její muž se snaží dětem věnovat, ale zároveň přiznává: "Minimálně podvědomě mám pocit, že je to skutečně víc ženská věc, že to ženám jde snáze, já na to nemám tolik trpělivosti."

Soudí, že ženy si mohou péči o děti užívat, kdežto pro něj je to především dřina. "Zase děti spíše vezmu ven, na kolo nebo na lyže," říká s tím, že díky tomu má jeho žena více času na sebe, v zimě to bývají i celé víkendy. "To, že se doma často věnuje úklidu, je přece její věc," dodává.

Domluva, základ úspěchu

Na tom, že ženám je péče o potomstvo více vlastní, něco pravdy je. Ale na druhou stranu to podle psychologů nemůže fungovat v případě, že oba partneři hodně pracují a chtějí se věnovat svým zálibám.

"Skutečně hodně záleží na domluvě, i otec by se měl zapojovat do péče, do níž se mu nechce. Jinak na to nakonec doplatí sám, partnerka na něj nebude mít čas ani energii," říká pražská psycholožka Lenka Čadová.

Je třeba hledat kompromis. Doporučuje ženám, aby se ozvaly, i když nijak agresivně. Měly by však dát svou případnou nespokojenost s rozložením péče o děti jasně najevo.

"Protože můj muž sice vezme děti na hory a věnuje se jim tak celý den, ale ona je to pro něj spíše zábava. Ale psát s nimi úkoly, to se mu nechce, že prý na to nemá trpělivost," stěžuje se Daniela.

Podle psycholožky Čadové člověk, na kterém leží převážná část péče o děti, musí mít pocit, že je jeho práce akceptována a oceněna. "Odezva od děti v tomhle případě nestačí, protože není okamžitá," dodává Lenka Čadová.

Chvíle na oddych

Pozor však na výběr momentu, kdy budete podobnou věc probírat. Jen si to představte, přicházíte z práce a člověk, na kterého se těšíte, spustí lamentaci nad tím, jak je to s dětmi těžké, a bude vás chtít, ať se jich okamžitě ujmete.

V takové chvíli se totiž těžko dočkáte kladné, či dokonce nadšené reakce. Žena může mít pravdu, že je z dětí unavená a že jich má plné zuby, ale měla by partnerovi nechat čas na oddych. To samé platí samozřejmě i opačně, pokud je žena tím příchozím z práce.

Na druhou stranu psychologové doporučují, aby si péči o děti dělili partneři i v případě, že jeden z nich do práce nechodí, protože i žena či muž v domácnosti potřebují odreagování.