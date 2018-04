Je Paroubek sexy?

Ta vyslovila dnes už proslulou větu: „Nejvíc sexy na muži je mozek.“ Sexy mozek, nebo snad sexy post?

Jak je to vlastně ve skutečnosti se sex-appealem Jiřího Paroubka? Myslíte si, že ho u něj nenajdete? Zdá se vám tlustý a neforemný? To je možná váš pocit, odborníci vám však vysvětlí, že leckteré ženské oko zálibně spočine na pevné podsadité postavě. Asociuje totiž oporu a zajištění.

Pokud by Paroubkově nové mladé partnerce Petře Kováčové přece jen vadilo kožní znaménko na obličeji (ne, to vážně není bradavice), plastický chirurg ho obratem odstraní. Za nějakých šest stovek. Kdyby se jí však čirou náhodou nelíbilo jeho břicho, to už by byl větší problém.

„Mužský tuk je hutnější a bývá soustředěn v břišní dutině, kde je liposukce, odsátí tuku, velice obtížná,“ vysvětluje přednosta brněnské kliniky plastické chirurgie Jiří Veselý. Zbývá vsadit na klasiku – ubrat v jídle a víc se hýbat.

Ale i blahobytně široký pas může ženy přitahovat. Zatímco muže tintítka často míjejí bez povšimnutí, dobře živeného šéfa opoziční strany mohou vnímat podle zděděných dispozic jako záruku dobré možnosti zakotvení.

Kouzlo mužů totiž nestojí na skvostné vizáži. „U obdivovatelek osobností Paroubkova typu nemusí jít o vypočítavost, nebál bych se to dokonce nazvat vyzrálejším přístupem. Jdou po kvalitě, kterou dominantní, verbálně zdatný muž slibuje,“ míní psycholog Jiří Brančík.

Že úspěch u žen nespočívá jen ve vizáži potvrzuje i profesor Veselý: „Vzhledové neduhy mužů brilantně zastře jejich charizma, šarm.“

Silné zbraně Paroubkovy přitažlivosti podle jeho přítelkyně skutečně spočívají jinde. Jí imponuje jeho intelekt. Zatímco ona hovoří o sexy mozku, a tedy o tom, co má v hlavě, on může triumfovat i tím, co má na ní. Jeho lysina expanduje zatím jen něžně, takže co se týče jednoho z největších mužských traumat, prořídlé kštice, je šéf opoziční strany ve výhodě. Má štěstí, nastřelování nebo sázení vlasů totiž plastičtí chirurgové označují za „příšernou piplačku“. Jedno sezení, při němž se umístí do hlavy 700 až 1000 sazenic, vyjde asi na třicet tisíc. S velikostí lysiny narůstá počet sezení.

A Jiří Paroubek má ještě další přednosti: těch pár kilo navíc například dobře zúročil ve tváři. Podle plastických chirurgů se pyšní „plným obličejem bez ochabnutí elastických kolagenních vláken“.

Přesto někteří mluví, spíš než o charismatu či sexy mozku, o vábivém „sexy postavení“. Kdyby Jiří Paroubek byl třeba jen řadovým ekonomem, stěží by v očích žen zůstal „alfa samcem“, tedy příslibem dobrého bydla i kvalitního genetického materiálu. Mohl by absolvovat nejrůznější zkrášlující zákroky od hlavy až k patě, přesto by se jeho sex-appeal pravděpodobně scvrknul na podprůměrnou velikost.

Ženám totiž většinou imponují bojovníci. Muži, kteří stojí vysoko, hodně mají, hodně vědí, a soutěživé chování je pro ně způsobem, jak se předvést. Opačnému pohlaví i celému národu. Sociologové v USA dospěli k závěru, že ti věrní američtí prezidenti byli méně úspěšní, zatímco hříšníci, s nimiž mocně cvičil testosteron, se v práci dovedli jak se patří zaskvět. Jiř í Paroubek mocně zapracoval na své image, způsobem chování i vystupování si vydobyl vlastní styl. A ten nedělají jen značkové hodinky, pásek a boty, postava či silný hlas. Do celkového dojmu se započítává i chemie těla. Okolí ho vnímá různě. Zatímco na část žen působí Paroubkův „buldozérismus“ přímo asexuálně, na jiné, včetně mladých atraktivních dívek, jeho umanutost může platit. A tak je jednoho dne opotřebovaná manželka jednou z nich nahrazena.

„Dominantní jedinci, kteří ve středním věku takzvaně přepřáhnou, si počínají – vzato podle přírody a odhlížeje od morálních aspektů – naprosto normálně. Pokud v takovém případě původní samice nevystrčí drápky a nezačne o samce bojovat, cesta pro tu mladší je volná a celý proces se zjednoduší,“ vysvětluje sexuoložka Růžena Hajnová.

„Pro tyto mladé ženy existuje výstižný pojem ‚rakvářky‘. Protože uštvanému muži, který se s nimi snaží držet krok, dříve nebo později zatlačí oči,“ říká Hajnová.

Jiří Paroubek disponuje ješitností, ale není to žádný dobrodruh ani romantik. Tím spíš je ve hře i varianta, že pro něj nové aranžmá života časem ztratí na lesku a znovu ho osloví někdejší omšelý, leč bezpečný přístav. Zvláště, pokud submisivní manželka-kamarádka zvolí správnou taktiku a nevzdá se.

Podle prastarých přírodních zákonů nemusí být po návratu samce ze záletů škodná ani mladá opuštěná samice, řečeno zvířecí terminologií. Podle expertů na duši už je takzvaně dobře nastartovaná. Zvykla si na jistou pozici a může snadněji ulovit dalšího alfa samce. Takový je už běh života.

Celkový dojem

Alfa samec, který si styl a pověst vybudoval verbálně zdatného, pragmatického chlapíka s jistým tahem na bránu. To může mnohým ženám imponovat. V tomto razantním stylu řeší i současný rozvod.

HLAVA

Úložný prostor pro „sexy mozek“, který na Jiřím Paroubkovi obdivuje jeho nová partnerka. Lékaři chválí jeho pěknou pleť s minimem vrásek a jen nepatrně povislými víčky. Kožní znaménko lze snadno odstranit.

POSTAVA

Je to pořízek, těžká váhová kategorie. V některých ženách však jeho pevné proporce podvědomě vyvolávají příslib zajištění a blahobytu. Jiří Paroubek to zřejmě tuší, takže se nestresuje drastickými dietami ani přehnaným pohybem.

OBLEČENÍ

Když si zrovna neoblékne trenýrky, podle odborníků na sobě v tomto směru zapracoval. Nevytváří sice dojem, že svému oděvu věnuje přehnanou pozornost, ale to, co nosí, mu padne a ladí s jeho celkovou image.

ANKETA

Čím může J. P. zaujmout?

Irena Obermannová, spisovatelka

„Kdybych byla úchylná, řekla bych, že se mi na něm líbí ta jeho bradavice. Jinak na rovinu říkám, že mě na panu Paroubkovi nepřitahuje zhola nic. Jeho mladá přítelkyně je však důkazem, že nějakou přitažlivost mít musí. Pravda je, že na některé ženy dovede zapůsobit post a moc.“

Táňa Fischerová, herečka

„Láska je mocná čarodějka a nasazuje člověku růžové brýle. V očích žen sice může být pan Paroubek přitažlivý pro svoji pozici, ale chci věřit, že v podobných případech úřadují city.“

Ruth Kolínská, prezidentka sítě mateřských center

„Můj obraz o panu Paroubkovi, který jsem měla z médií, dočista změnilo jedno naše osobní setkání. Přede mnou nestál bojovník, ale šarmantní chlapík s espritem galantního muže. Překvapil mě i tím, jak byl na téma rozhovoru připraven a jak empaticky se mnou mluvil.

Beáta Rajská, módní návrhářka

„Nevím, co je na panu Paroubkovi přitažlivé, ale ztotožňuji se s názorem jeho přítelkyně, že nejvíce sexy je na chlapovi intelekt. Mozek je opravdu to největší afrodiziakum a nejlepší sex je ten, který probíhá i hlavou, to je fakt.“

Eva Marksová-Tominová, publicistka, feministka

„Na mě pan Paroubek působí neutrálně, ale beru argument, že muž okouzlí ženu svým IQ. Dovedu si také představit, že mezi ním a mladou tlumočnicí, když jsou spolu často a dobře se poznali, vznikl nějaký vztah. Nepohoršuje mě to, ale jde to mimo mě.“

Sára Saudková, fotografka

„Na Jiřím Paroubkovi je přitažlivé to, co mužům slušívá. Není to prvoplánový a neodolatelný krasavec z filmové love story, sympaťák každým coulem, miláček davů. Ať už to někdo slyší rád či nerad, má v sobě nepochybně jisté charizma, kterým dokáže přesvědčit a kterým umí některé dámy okouzlit. Mnohé ženy bývají uhranuty i mocí – ta je též silným erotickým lákadlem. Mně je sympatické, že pan Paroubek často kráčí i v silném protiproudu, všemu navzdory. Nejvíc by mi ale imponovalo, kdyby zůstal se svou ženou.“

Kateřina Cajthamlová, lékařka

„Já se ničemu nedivím, protože v lásce žádná logika není. Jenom Paroubkova přítelkyně ví, čím ji očaroval. Ve vztazích hrají svou roli hormony feromony, mluví se o chemii mezi dvěma lidmi. Lidé s výrazně odlišným imunitním systémem si zkrátka voní a táhne je to k sobě. Pokud jde o mě, politici, herci a představitelé podobných profesí mě a priori nechávají v klidu, protože se stylizují do rolí, které hrají. A tím pádem je nemám šanci poznat.“

MOCNÍ A ŽÁDOUCÍ, AČ NE MOC HEZCÍ

Takoví muži zdaleka nemusí naplňovat ideál krásy. Jejich přitažlivost spočívá jinde. Jak ukazuje nejžhavější tuzemská love story i historie

NAPOLEON BONAPARTE

Geniální vojevůdce, vládce Francie a svého času poloviny Evropy. V náruči žen trávil vždy jen tolik času, kolik bylo třeba k jeho uspokojení. S manželkou Josefínou se nechal rozvést, aby si vzal dceru rakouského císaře Marii Luisu. Egoista s hvězdným úspěchem, to bylo afrodiziakum zajišťující přísun ochotných, ale i nedobrovolných milenek.

SILVIO BERLUSCONI

Někdejší italský premiér, mediální magnát i majitel slavného fotbalového klubu AC Milán. S majetkem v hodnotě zhruba 12 miliard dolarů je považován za nejbohatšího muže Itálie. Vedle peněz Berlusconiho sexappeal možná zvyšují i kontakty s italskou mafií a umění vyhnout se trestní odpovědnosti za prohřešky proti zákonu.

HENRY KISSINGER

Jeden z nejvlivnějších amerických politiků 60. a 70. let, laureát Nobelovy ceny míru. „Moc je největší afrodiziakum,“ tvrdil. Nijak pohledný muž trpasličího vzrůstu na sebe strhl pozornost svými milostnými aférami především po svém rozvodu začátkem 70. let. Na večírcích se ukazoval s nejkrásnějšími modelkami a s některou z nich také pokaždé odešel.

ARISTOTELES ONASSIS

Řecký rejdař a multimilionář, ke kterému bohatství přitahovalo myriády krásných žen. Těmi nejslavnějšími byly operní diva Marie Callasová a její nástupkyně vdova po americkém prezidentu Kennedym, Jacqueline. Přestože měl zdánlivě vše, umíral Onassis jako nešťastný člověk. „Miliony nejsou vždy to, co člověk potřebuje,“ svěřil se na sklonku života příteli.

WOODY ALLEN

Geniální filmař a neurotik z Manhattanu se vztahy mezi mužem a ženou zabývá v řadě svých filmů. Empatie s ženskými hrdinkami kombinovaná s jedinečným smyslem pro humor stojí zřejmě i za úspěchem u atraktivních žen. V současnosti žije se svou adoptivní dcerou Soon-Yi, právě jejich vztah odstartoval jeho bouřlivý rozchod s Miou Farrowovou.

JACQUES CHIRAC

Bývalý francouzský prezident to jako zkušený svůdce s ženami uměl. Jeden čas měl dokonce společnou milenku s Mitterrandem. Podle vtipů, které Francií kolovaly o jeho ženě Bernadette, zemi nevládl on, ale jeho manželka, nesmlouvavá a velmi ambiciózní žena z lepších kruhů. Možná proto často utíkal do náručí jiných dam.