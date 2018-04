Je mi 32 let, rakovina žaludku mi přeskočila na vaječník a další orgány

Bylo mi 32 let, když mi doktor oznámil, že mám nádor žaludku, který se jmenuje adenokarcinom. Určitě nemusím psát, co se mi ten den honilo hlavou.

Začalo to pravidelným zvracením

Vše začalo na počátku roku 2009. Na přelomu ledna a února jsem začala mít problémy se zvracením. Jednou týdně se mi stalo, že jsem večer zvracela. Vzhledem k tomu, že jsem ke konci roku silně zredukovala činnost firmy (včetně zaměstnanců), domnívala jsem se, že je to psychosomatického původu a moc jsem to neřešila.

V polovině února to přestalo a já měla asi měsíční pauzu bez zvracení. Avšak ke konci března se to vrátilo, a to už jsem měla dole 9 kilo. Přesto jsem si pořád myslela, že je to psychické.

První dubnový víkend jsme odjeli s manželem na Slovensko, v domnění, že změna prostředí mi pomůže. Chudák kamarádka Zuzanka, která se o nás starala, vyvářela a já pravidelně večer zvracela a zvracela. Už to bylo každý den.

Po návratu ze Slovenska jsem naklusala k doktorce a začala to konečně řešit. Nejzáhadnější bylo, že ať jsem jedla cokoliv a kdykoliv, vždy jsem zvracela jen mezi desátou večer a půlnocí, tedy po ulehnutí do postele.

Mohla jsem jíst jen kaši a polévky

Následovala série vyšetření za vyšetřením (odběr krve a moči, sono břicha, gastroenterologické vyšetření a endosono vyšetření). Na gastru se nic nezjistilo, žádný zánět žaludku se neprokázal ani jiná choroba, i biopsie byla negativní. Vypadalo to na stenózu (zúžení) žaludku.

Jenže se pořád nevědělo, co mi to zúžení způsobuje, a proč nepřijímám stravu. Potrava neodcházela ze žaludku do dvanáctníku, ale vracela se přes jícen zvracením.

Pořád jsem hubla a hubla, už jsem musela jíst jen kašovitou stravu. Poslední týdny to byly jen tři nutridrinky denně, anebo polévka.

Paní doktorka mě poslala na další vyšetření do Motola. To už byl květen 2009.

Nechala jsem si zmrazit vajíčko

Když jsem pak s maminkou znovu dorazila do Motola pro výsledky, doktor už na mě čekal. Vzal nás obě do kanceláře a začal povídat. A já slyšela slova jako nádor, karcinom, zhoubný, časné stadium, bez metastáz. Krve by se ve mě nedořezal. Pan doktor už obdržel i výsledky z CT, takže diagnózu určil jako difůzní adenokarcinom z prstenčitých buněk s průkazem intracelulární hlenotvorby.

CT neprokázalo žádné metastázy, takže další zprávou bylo, že při téhle diagnóze se doporučuje radikální chirurgický zákrok - odstranění žaludku. Už jsem měla domluvený termín, dostala jsem čtrnáct dní na vyběhání předoperačních vyšetření.

Na radu přítelkyně Lubici jsem si také nechala před náročnou léčbou rakoviny odebrat a zmrazit vajíčko, a pak už jsem nastoupila do Motola. Váhový úbytek celkem 16 kilogramů.

V břiše jsem měla nádorů víc

Operaci jsem podstoupila 22. května a v půl šesté večer jsem se probrala na JIPce s rozpáraným břichem. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se o tři dny později od doktora, co mě operoval, dozvěděla, že operace se nepodařila, protože při otevření uviděl metastázy na slinivce a pobřišnici. Provedli mi tedy jenom přemostění žaludku, abych mohla vůbec jíst.

K dnešnímu dni mám za sebou osm chemoterapií, z té poslední mě odpojili 14. prosince 2009. Nádor mi vyhodil metastázu na vaječník, mám vypadané vlasy. Obočí, řasy a chlupy na celém těle mi za ty dva měsíce už narostly.

Dva měsíce jsem teď čekala na výsledky spojené s biologickou léčbou. Bohužel žádná pro mě není vhodná. Po konzultaci onkologů v Kompletním onkologickém centru VFN 1. LF UK mi byla navrhnuta chemoterapie II. linie, tj. orální cestou (baštění pilulek).

Nádor na žaludku dle CT vyšetření nemění tvar a je pořád stejný, ale metastáze na vaječníku je aktivní v progresi.

Vyhráno nemám, ale žiju a nezvracím

Je to běh na dlouhou trať, jsem moc ráda, že mám jakoby "pauzu" a nic do mě neteče, nabírám nové síly do budoucna. Teď si začínám vyběhávat invalidní důchod, taky anabáze sama pro sebe.

Rozhodně nemám vyhráno. Ale co, bojuji a co je hlavní, můžu jíst, nezvracím, nemám bolesti, přibrala jsem od operace šest kilo a žiju!

Také jsem založila webové stránky www.adenokarcinom-zaludku.cz, kde píšu svůj blog a pomáhám svým přístupem ostatním nemocným pacientům.