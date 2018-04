Je lepší voda s bublinkami, nebo bez nich?

Sportujete? Nezapomeňte hodně pít - čtěte ZDE

Avšak uměle dodávaný oxid uhličitý nepřináší nic, co by organismu bylo k užitku.

Mnoho lidí pije sycené nápoje prostě proto, že jim to chutná.

Příjemné brnění v ústech, které bublinky přinášejí, však může výrobce využít k překrytí chuti, kterou by jinak spotřebitel třeba nevyhledával.

Sycené nápoje mohou také paradoxně přispět k nedostatku tekutin. Bublinky tělo ošidí a to rychleji dojde k závěru, že vody už bylo dost. Plyn v zažívacím ústrojí také přispívá k nadýmání.

Někomu chutná, někomu ne

Někteří odborníci nedoporučují konzumaci těchto nápojů proto, že že zvyšují kyselost organismu.

"S tím se však tělo lehce vypořádá. Jeho vyrovnávací mechanismy jsou dostatečně silné," říká Suchánek.

Právě předpokládané zvýšení kyselosti je důvodem, proč jsou někdy před těmito nápoji varovány ženy s celulitidou.

"Říká se, že to negativně ovlivňuje metabolismus podkožní tkáně. Určitě ale nejde o nic zásadního," říká dermatoložka Karolína Kykalová.

Nepotvrdil se ani předpoklad, že nápoje s oxidem uhličitým vedou ke vzniku žaludečních vředů a zánětu žaludku. "Je to čistě otázka chuti, pokud někomu perlivá voda vyhovuje, ať ji pije," říká Suchánek.

Ale ať jde o vody nebo o minerálky perlivé či neperlivé, vždy je lepší zachovávat jedno pravidlo - vyhýbat se těm slazeným. Takto dodávané kalorie tělo ochotně využije pro vznik tukových polštářů, o podpoře vzniku zubního kazu ani nemluvě.

Proto není od věci si prostudovat kromě toho, jaké minerály se v láhvi skrývají, i to, kolik cukrů, a tedy i energie obsahuje.

Zdálo by se, že člověk pro své zdraví nemůže udělat nic lepšího než denně vypít několik litrů minerální vody. Staré pravidlo o zlaté střední cestě nicméně platí i tady.

"Minerálky člověk samozřejmě pít může. Neměl by však pít výhradně je a měl by je střídat," shrnuje fyziolog Richard Rokyta. "Pokud by člověk pil výhradně minerální vody, dostávalo by se do jeho těla příliš solí, hlavně sodíku."

Minerálky organismu prospějí hlavně v horku, při těžké práci a intenzivním sportu. Minerály totiž z těla odcházejí potem, a je tedy třeba je dodávat.

"Lidé, kteří sportují, si klidně mohou třetinu tekutin pokrýt minerálkou. Takto dodaný draslík omezí křeče, které se někdy po sportovním výkonu objeví," říká dietolog pražského IKEM Pavel Suchánek.

Hodně minerálů potřebují i těhotné a kojící ženy. "Měly by si vybírat ty s vyšším obsahem draslíku a vápníku. Jenže právě vápník v minerálkách příliš není," uvádí Suchánek.

Minerálky s hořčíkem zase mohou pomoci tomu, koho trápí bolesti hlavy. Opatrně by naopak měli postupovat lidé, kteří mají nejrůznější zdravotní problémy.

Jen výjimečně by měli minerální vody pít ti, kteří mají sklon ke vzniku ledvinových kamenů. Obsah sodíku by si měli hlídat hlavně kardiaci. "Lidem, kteří jsou dušní a trpí otoky, nedoporučujeme minerálku vůbec," říká kardioložka Hana Rosolová.