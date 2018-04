Je kombucha zázračná léčivá houba?

Od dávnověku, se tato slabá symbióza bakterií a kvasinek nazývá čajová houba nebo Kombucha. K nám se dostala až v tomto století z oblasti východní Asie přes Německo a Rusko. Tento starodávný domácí lék je používaný stále více a více také v ostatních zemích proti všem možným neduhům. Tato houba je z gelatinioidu z tuhé houbové membrány ve tvaru plochého disku. Žije ve výživném roztoku čaje a cukru, ve kterém postupně roste. Houbový disk se nejprve rozprostře přes celou hladinu čaje a poté tloustne. Pokud je houba pěstována správně, prospívá, roste a může doprovázet svého majitele po celý život. Během fermentačního a oxidačního procesu houba ovlivňuje rozmanité reakce probíhající v čajovém roztoku, a to buď reakce probíhající postupně nebo současně (jsou to asimilační nebo disimulační procesy). Čajová houba spotřebovává cukr a na výměnu uvolňuje do roztoku jiné cenné látky: kyselinu glukonovou, kyselinu mléčnou, vitamíny, aminokyseliny, antibiotické látky a jiné produkty. Čajová houba je vlastně skutečný malý biochemický závod.



Je kombucha všelék?

Kromě léku je čaj připravený z kombuchy také docela osvěžující nápoj. Léčí širokou škálu nemocí a to od neškodných neduhů až po velmi vážná onemocnění. Viz ikonka web.

Příprava

Čaj si připravíte louhováním houby ve sladkém čaji, které trvá 8-10 dní v teplém prostředí. Poté houbu vyndáte a nápoj slijete. Podrobnější informace a popis najdete na adrese uvedené pod ikonkou web.