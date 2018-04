Je jaro, tak se vypněte!

Na pomoc v boji s pomerančovou kůží si nyní můžete vzít převratnou novinku - innéov celulitida, balení 3 sáčků za 640 Kč.

Nejde o klasický 'mazací' kosmetický přípravek, ale o nutrikosmetiku neboli zkrášlující doplněk stravy, a to navíc ve formě rozpustného prášku, ze kterého si připravíte nápoj s lahodnou jahodovou chutí.

A v čem spočívá její síla? Vápník podporuje odbourávání tuků, výtažek ze zeleného čaje zase zlepšuje mikrocirkulaci a urychluje spalování tuků, glukosaminy pomáhají obnovit tvorbu kožních vláken a výtažek z kůry borovice působí antioxidačně. Pije se dvakrát denně během jídla. Už za patnáct dní je pokožka hladší a lépe tonizovaná, po jednom měsíci je celulitida viditelně mírnější.

Dejte sbohem váčkům pod očima

Pokožka na těle ale není to jediné, co chce na jaro pořádně vypnout. Věděla jste, že když jde o chybičky na kráse, ženy si nejvíce stěžují na tmavé kruhy a váčky pod očima? A že s nimi má občas problémy až 90 % lidí?

Na vině je zadržování tekutin v partiích pod očima, pomalý průtok krve a kumulování mízní tekutiny. K tomu ještě dědičnost, alergie, nedostatek spánku či určitých živin a špatná životospráva. Co s tím? Životní styl ovlivníte, s ostatním vám pomůže oční přípravek All About Eyes Rich, Clinique, 1100 Kč. Pomáhá redukovat váčky a kruhy pod očima, obnovuje hydrataci, zklidňuje a bojuje proti stárnutí. Hodí se pro všechny typy pleti i pro nositelky kontaktních čoček. Navíc je bez oleje a bez parfemace.

Síla kolagenu

Pleť přirozeně stárne, a to především kvůli snížené produkci kolagenu. To se projevuje ztrátou pevnosti a pružnosti a také její dehydratací, což dohromady způsobuje vznik vrásek. A právě na kolagen se zaměřila novinka od Oriflame, pleťová kosmetika Ecollagen. Sází na přírodní TriPeptide komplex, který podporuje přirozenou produkci kolagenu v pleti, čímž pomáhá vyhlazovat vrásky jakoby zevnitř a předchází vzniku nových. V řadě je denní a noční krém, každý za 599 Kč.