Je hormon věčného mládí bezpečný?

Klinika GHC svým klientům nabízí i program, který by zjednodušeně šlo nazvat prodlužováním mládí. Součástí terapie je i podávání DHEA v tabletkách.

O této látce se běžně hovoří jako o hormonu, ač ve skutečnosti jde o jakýsi stavební kámen pro tvorbu stejnojmenného hormonu.

Většina látky se v těle skutečně přetváří na hormon působící proti stárnutí, část však na mužské pohlavní hormony a zde by mohl být při neodborném podávání kámen úrazu.

Nadbytek mužských pohlavních hormonů se totiž dává do souvislosti s některými zhoubnými nemocemi, například s nádory prostaty u mužů.

V Česku se zatím DHEA oficiálně volně sehnat nedá. Je pouze na lékařský předpis, byť paradoxně není registrována jako lék - na tuto molekulu totiž neexistuje patentová ochrana a neprošla na rozdíl od jiných přípravků klasickými klinickými testy, jaké mají za sebou konkrétní léky.

Naproti tomu v USA, kde je DHEA volně k mání, lékaři už proti němu varují, právě kvůli možným rizikům. V souvislosti se zpomalováním stárnutí se hovoří i o dalším hormonu - melatoninu. Tato látka řídí biorytmy lidského těla.. U nás ještě není jeho používání povoleno.

Hormon mládí: pro a proti

Hormony, které zpomalují stárnutí, mohou ublížit, pokud by je užíval někdo, aniž by znal svůj zdravotní stav.

Je omlazování bez rizik, nebo ne? Asi nejpopulárnější látkou, o níž se v poslední době v souvislosti se zpomalením stárnutí mluví, je DHEA. Tato hormonální látka je sice tělu vlastní, avšak s věkem její tvorba klesá - lékaři proto usuzují, že podávání tablet DHEA zpomaluje stárnutí.

"Ale o jeho podávání by měl vždy rozhodovat lékař a podávat ho až po podrobném vyšetření a opakovaných kontrolách," potvrdil Lubomír Novák, specialista na medicínu stárnutí z pražské kliniky GHC. Reagoval tak na informaci, že v některých zemích, jako třeba v USA, patří DHEA mezi přípravky, které si mohou lidé koupit a naordinovat sami.

Pozor na prostatu

DHEA se totiž v těle kromě toho, že působí jako takzvaný hormon mládí, částečně mění na mužské pohlavní hormony a to by mohlo být v některých případech nebezpečné. "Zvláště pokud by to takový člověk užíval dlouho," doplnil lékař Novák.

DHEA by totiž mohla ublížit třeba mužům, kteří mají sklony k rakovině prostaty. Právě na to MF DNES upozornil Eduard Pražák, kondiční trenér z Ostravy, který se rovněž dlouhodobě zajímá o účinky DHEA a podobných substancí.

"U žen dochází po podání DHEA k mírnému vzestupu testosteronu. U samců zvířat stimuluje růst prostaty," upozornil. Podle něj je proto masové užívání DHEA hazardem s lidským zdravím. Lubomír Novák to však odmítá s tím, že to neplatí v případě, kdy zájemce užívá látku pod lékařským dohledem. Zároveň potvrdil, že volný prodej DHEA by rozhodně nebyl žádoucí.

Rostlinná DHEA

I v českých internetových obchodech lze koupit přípravek s názvem DHEA, a to zhruba za osm set korun. Avšak látka, jejíž výrobce není na webu uveden, se s největší pravděpodobností DHEA jen do jisté míry podobá.

"Podle popisu je to rostlinný přípravek. Jelikož je skutečná DHEA látkou hormonální povahy, nemůže se jí rovnat látka rostlinná," říká Lubomír Novák. Přirovnal to k rostlinným estrogenům obsaženým třeba v sóji. Vzdáleně mohou mít podobné účinky jako skutečné ženské pohlavní hormony estrogeny, ale nahradit je jimi rozhodně není možné.

Bezpečnější varianta?

V USA je kromě DHEA populární i další hit, látka zvaná melatonin, rovněž tělu vlastní, jejíž užívání by mělo být zcela bez vedlejších účinků. Také melatonin, který ovlivňuje biorytmy lidského těla a tvoří se v době spánku, některé české kliniky nabízejí.

Co je to DHEA? • celým jménem dehydroepiandrostendion

• steroidní hormon patřící k slabým androgenům, tedy k mužským pohlavním hormonům (chemicky jde o prekurzor, tedy látku, kterou si tělo na hormon samo přetvoří)

• v menším množství je přítomen rovněž u žen

• předpokládají se jeho příznivé účinky na imunitu, oběhový systém, látkovou výměnu, činnost mozku a podobně

• jeho množství klesá s věkem, pokles je někdy spojován s některými příznaky stáří; proto je někdy označován jako "hormon mládí"

• jeho přívod v lékové formě je možný, ale u nás jeho používání bez lékařského doporučení není schváleno