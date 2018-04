Je čas změnit práci? Udělejte první krok

Každý občas sní za bílého dne o tom, jak hází šéfovi na stůl výpověď, naposledy prochází vrátnicí a zakládá si potápěčskou školu, otvírá malou cukrárnu nebo usedá na chalupě ke stroji a píše svou první knihu.

To je jen takový neškodný ventil. Když přijde doopravdy čas změnit směr své kariéry, prý to bezpečně poznáme, tvrdí Líba Buchtová, která se zabývá poradenstvím v oblasti osobního rozvoje. Za tímto honosným názvem se skrývá pomoc ve chvílích, kdy ve své stávající práci krníme, dusíme se a nespokojený pocit si nosíme s sebou domů.

"Nechuť k profesi může vyústit ve zdravotní potíže nebo syndrom vyhoření," popisuje žena, která prošla sama dost dramatickou změnou kariéry. "Čas změny poznáme v lepším případě sami nebo nás upozorní kolegové či nadřízení. Vyhasne naše motivace i kreativní myšlení. Odvedené úkoly budou nepřesné, chybné a splněné až po několikáté výzvě. Náš postoj k výtkám bude laxní a lhostejný. V tuto chvíli je čas zamyslet se, kterým směrem chceme jít, abychom se cítili spokojeně - nastavit si cíl."

Zaměstnání versus povolání

Nějak si vyděláváme na živobytí a k něčemu jsme byli zrozeni. Komu se podaří obě činnosti sjednotit, ten to prostě vyhrál. Tím, co ho těší, si vydělává na chleba a topení. Mezi kamarády si nenosí kyselý ksicht a domů žaludeční vředy. Takovým lze závidět.





"Ze své praxe vím, že ženy mají problémy pojmenovat přesně, co by chtěly, a velké procento z nich má stále pocit, že jejich hlavním úkolem je mít spokojenou rodinu, mít byt jako klícku a upraveně čekat na návrat rodiny, profese jde stranou," konstatuje poradkyně Buchtová.

Zkuste si změnu vyzkoušet aspoň v hlavě, nanečisto. Dobrým ukazatelem vašich pracovních tužeb je vzpomenout si, kdy jste se naposled do něčeho tak zabrali, že jste nevnímali čas a každé vyrušení bylo nemilé. Populární americká psycholožka Martha Becková dokonce radí si vypracovat celý seznam činností, při kterých jsme šťastní a ve své kůži, ať jsou to sebevětší prkotiny.

Je dost pravděpodobné, že teď mávnete rukou a namítnete, že vás hrozně bavilo na podzim pouštět draka, v zimě péct cukroví nebo na jaře vyřezávat píšťalku, ale takový cvok, který by vám za to zaplatil, se ještě nenarodil. S drakem máte asi pravdu, leč za kvalitní řemeslné práce a domácí pečivo se platí celkem dost.

Zajímavé je, že většina lidí v tomto bodě jmenuje činnosti, které je nějakým způsobem vracejí do dětství. Do doby, kdy jsme toho zase tolik nemuseli. A zároveň do doby, kdy nám do preferencí, koníčků a nápadů nemluvila realita. Pak jsme si bohužel museli rychle vybrat školu a pak další školu nebo už práci a pravděpodobnost, že jsme skončili u toho, co nás nejvíc baví, není moc veliká. Teď máte třeba druhou šanci.

Už zmíněná psycholožka Martha Becková radí dobře poslouchat dětský hlas ve své hlavě a pokusit se ho nekomplikovat "dospělými" námitkami - takovou práci neseženu, tím se neuživím, všichni by se mi smáli. Kdyby nic jiného, alespoň si uvědomíte směr, kterým by změna vaší kariéry jednou měla jít. Toužíte po dobrodružství? Bezpečí čísel a tabulek? Péči o někoho, kdo to ocení?

Prosím vás, kudy dál?

Lidí, kteří vám při hledání nové kariéry podají pomocnou ruku, je spousta. Kromě individuálního poradenství, jaké provozuje třeba paní Buchtová (www. koucprotebe.cz), nebo klasických psychologických poraden můžete hledat pomoc a radu v personálních a headhunterských organizacích nebo přímo u profesionálů ve vašem vysněném oboru.





Vyhledejte si příslušnou unii, cech nebo jiné profesní sdružení a vydejte se tam na informační schůzku. Pobavit se přímo s někým, kdo pracuje v daném oboru, nikdy neuškodí. A potom, ve chvíli, kdy už jste si jistí, že změnu chcete, a poradili jste se s kýmkoliv, komu věříte, je čas se na chvíli zastavit. Jestli máte před sebou nevratné změny, rozmyslete si krizový plán. Měli byste mít peněžní rezervu nebo partnera, který může nějakou dobu financovat domácnost sám.

Nikdy není příliš pozdě

Začínat ve vyšším věku znova může být děsivé, ale uvědomte si ty výhody. Máte mnohem víc informací, než když nad vámi na základní nebo střední škole stál výchovný poradce a dožadoval se, ať se do týdne rozhodnete mezi kariérou uměleckého restaurátora a jaderného fyzika. Máte větší přehled, zkušenosti a taky menší sklony vybírat si školu nebo práci podle toho, kam jde váš nejlepší kamarád.

Jednou jsem slyšela kamaráda-pivaře hlásat, že život je příliš krátký, než aby si ho kazil špatným pivem. Dovolím si to parafrázovat: Život je příliš krátký, než abyste si ho kazili nudnou prací.