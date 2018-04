Je čas změnit líčení. Inspirujte se čerstvými novinkami

OČNÍ STÍNY

Modrá, jedině modrá

Nechcete-li se loučit s modrou, vyberte si jasný odstín, který vaše oči rozzáří. Barvu aplikujte jenom těsně podél horních řas, pohyblivé víčko nechte nenalíčené. Stíny nanášejte od vnějšího koutku směrem k vnitřnímu, ideálně v jemných čárkách - barva bude sytější a líčení vám déle vydrží. Nakonec namalujte řasy několika vrstvami černé řasenky, která modrou ještě zvýrazní.

OTESTUJTE

Modráskové pro oči 1. Tekuté rozjasňující oční stíny v praktické tubě s jemným štětečkem, kterým se velmi snadno aplikují, Avon, 209 Kč.

2. Hypoalergenní, neparfemované oční stíny Eart Spirits, Max Factor, 199 Kč.

3. Hedvábné oční stíny Duo se speciálním pudrovým složením, které vytvoří na víčku lehký, tenký a přirozeně působící film, Dermacol, 149 Kč.





RTĚNKA

V korálovém odstínu

Nemusíte se jí zříkat, stačí, když sáhnete po módní korálové s broskvovým či oranžovým nádechem. Rty zachovejte co nejpřirozenější, proto konturku pro tentokrát vynechte. Barvu naneste štětečkem nebo ji vtiskávejte do rtů špičkou prstu, a to od jejich středu směrem ke koutkům - bude pak lépe držet. Chcete-li, aby vaše rty krásně zářily, přidejte navrch bezbarvý lesk.





OTESTUJTE

Pro přitažlivé rty 1. Zvláčňující rtěnka s efektem zvětšení objemu rtů a s pigmenty vytvářející na rtech třpyt, Dermacol,169 Kč.

2. Středně krycí rtěnka s jemnou, krémovou texturou, která snadno splyne se rty, Souffl e de Rouge, Clarins, 630 Kč.

3. Pečující rtěnka s vitaminem E, A a aloe vera, Visons V, Oriflame, 99 Kč.

4. rtěnka s vysokým leskem Colour Surge Butter Shine Lipstick, Clinique, 510 Kč.





PUDR

S pudrem opatrně

Přepudrovaná pleť vypadá dobře na umělém osvětlení, ale venku je to horší. Pudr stahuje pleť a zvýrazňuje vrásky. Proto ho používejte jen na střední část obličeje, čelo a bradu.



Trik: vynechte špičku nosu, zachováte tak přirozený vzhled a zbytečně si ,nezploštíte‘ rysy. K nanášení je ideální velký štětec, který zaručí rovnoměrné rozetření. Transparentní pudr můžete aplikovat i labutěnkou.

OTESTUJTE

Perfektní pleť 1. Velmi jemný, transparentní, kompaktní pudr pro mastnou pleť Stay-Matte Sheer Pressed Powder, v univerzálním odstínu Invisible Matte, který je vhodný pro jakýkoli tón pleti od světlé až po tmavou, Clinique, 720 Kč.

2. Lehký transparentní fixační pudr určený pro dosažení sametového vzhledu zabraňuje vzniku mastného pocitu, Dermacol, 299 Kč.





TVÁŘENKA

Růžová dodá svěžest

Starorůžová dělá pleť zbytečně mdlou, proto zkuste jasně růžovou, která rozzáří líčka a zároveň působí přirozeně.



Jak na to: usmějte se na sebe do zrcadla a barvu naneste velkým štětcem na vrchní části lícních kostí krouživými pohyby. Okraje vždycky rozetřete do ztracena, ostré přechody vypadají nevkusně. A s barvou šetřete - je lepší pomalu přidávat, než ji poté stírat.

OTESTUJTE

Projasněná líčka 1. Příjemně provoněná sametová tvářenka z nejjemnějších pigmentů tváře zvýrazní a prozáří, navíc obsahuje praktický štěteček, Compact Blusher, Dermacol, 149 Kč.

2. Pudrová tvářenka ze slézu, lípy a gardénie dodává obličeji zdravý, zářivý jas a zároveň ochraňuje a zjemňuje pokožku, Phyto - Blush Eclat, Sisley, 1550 Kč.





ŘASENKA

V několika vrstvách

Řasenka je základ a dodá vašemu pohledu na intenzitě. Lépe vypadají jemně nalíčené, rozdělené a nahoru vytočené řasy, než slepené štětiny. Před aplikací jemně setřete přebytečnou barvu z řasenky ubrouskem. Nejdřív zvýrazněte horní řasy, počkejte až barva zaschne a poté naličte dolní řasy. Přidejte jednu či dvě vrstvy. Pokud se řasy slepí, pročešte je štětečkem, výborný je i zubní kartáček.

OTESTUJTE

Řasy do nebes 1. Voděodolná řasenka, která zkrášlí váše řasy, ať svítí slunce nebo prší, Maxi Frange Waterproof, Burjois, 429 Kč.

2. Řasenka se stylingovým kartáčkem zvedne řasy až o 60 % a zaručí jim extrémní objem, Lash Stylist, Maybelline, 209 Kč.

3. Řasenka Respectissime Mascara Densifieur dodá řasám maximální objem po celé jejich délce, natočí je a precizně oddělí, La Roche - Posay, 400 Kč.





BRONZER

Opálená po celý rok

Bronzové pudry vám propůjčí zlatavé opálení v jakémkoli ročním období. Neaplikujte ho přímo na make-up, protože byste mohla ,zflekatět’. Podklad nejdřív lehce přepudrujte kompaktním pudrem. Začněte ve střední části obličeje a poté pudr rozetřete směrem k vnějším partiím obličeje. S barvou to nepřehánějte, jinak budete působit ,ušmudlaně‘, zvláště máte-li pleť unavenou.