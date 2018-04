Je čas na výměnu prvních silikonů. Jana je měla v prsou dvanáct let

Jak se daří vašemu vetřelci?

"U prvních implantátů byla životnost omezena patnácti roky. Dnes se ale již vyrábějí takové implantáty, které (pokud nedojde časem k jejich deformaci či zatvrdnutí) není nutné obměňovat," říká plastický chirurg Roman Kufa z Perfect Clinic. A podotýká, že vždy záleží na kontrolním vyšetření, které ukáže, jak na tom implantát je a jak se mu v těle daří.

Proto se majitelkám nových prsou doporučuje alespoň jedenkrát ročně absolvovat sono vyšetření. Nová generace silikonových krásek už by tedy nemusela nutně podstupovat další zákrok a při troše štěstí by mohla se svými původními výplněmi v poklidu dožít. To by však nesměla existovat přírodní gravitace, kvůli níž i sebekrásnější silikonové vnady časem ztrácejí svou přitažlivost a více či méně poklesnou.





Šok a nadšení v devětadvaceti

"Když se kdysi začaly nosit gelové výplně v podprsence, navnadilo mě to a já zatoužila po trvalém zvětšení," vzpomíná Jana na dobu před dvanácti lety. "Chtěla jsem se líbit a moje nulky nebyly to pravé", argumentuje.

"Manžel tenkrát nebyl pro, tak mi s částkou 52 000 Kč finančně vypomohl přítel mé tehdy nejlepší kamarádky. Když jsem se ale z kliniky vrátila s pěknými trojkami, byla jsem doma přivítána už s radostí," usmívá se Jana.

Na závistivé pohledy sousedů v době, kdy tahle operace patřila ještě víc mezi manýry bohatých, nemá špatné vzpomínky. Nejspíš proto, že si reakcí okolí příliš nevšímá a své tělo si pěstuje pro vlastní pocit uspokojení.





Ze slabých jedniček na větší je docela skok. Nicméně tehdy devětadvacetiletá mladá žena nechala volbu velikosti na operatérovi a dnes přiznává, že při prvním pohledu na své nové křivky ještě na klinice si lehký šok prožila. Po pár týdnech však počáteční otoky opadly a Jana se se svými prsy poměrně rychle sžila.

První tři roky po operaci se cítila skvěle. Žádná podprsenka nebyla nutná, ňadra držela tvar, jizvičky v podprsní rýze, kudy byly implantáty vloženy, se skoro vytratily a ani okraje výplně, umístěné pod prsní sval, nebyly k nahmatání. Po zákroku nezůstala ani stopa.

Po dvanácti letech a dvou dětech

Bezstarostný stav však netrval věčně. Asi před pěti lety začala Jana poprvé v zrcadle pozorovat větší pokles prsou, než by se jí líbil. Určitě se na tom kromě neúprosné zemské přitažlivosti podepsaly i dva porody a kojení, protože si mezitím ke třem odrostlým dcerám postupně pořídila ještě dva syny.





Ačkoliv byla Jana vdaná pouze dvakrát, má pět jejích dětí tři otce. Jak sama říká, neměla na muže příliš štěstí a její poslední vztah skončil doslova těhotenstvím.

"Kvůli poslednímu manželovi jsem podstoupila ve 38 letech umělé oplodnění, protože jsem po posledním porodu císařským řezem už jinak otěhotnět nemohla… Už jsem se těšila na normální život bez skákání kolem dětí, které už pomalu všechny měly svůj život, ale o deset let mladší muž po dítěti toužil, tak jsem mu ho z lásky chtěla dopřát. Ve třetím měsíci těhotenství jsme se rozešli a já zůstala sama. Vůbec toho ale nelituji, protože toho malého človíčka miluju, zbožňuju ho. Bohužel toho velkého taky…"

To, že mi poprsí kleslo o něco níž, bych asi dokázala řešit podprsenkou. Ale prsa ztratila i ten oblý tvar v jejich horní části. "Dnes vím, že u mých implantátů ve tvaru kapky se toto může stát. A tak jsem vážně začala uvažovat o nápravě dříve, než uplyne patnáct let. Nejprve jsem si dokonce chtěla nechat silikonové výplně vyjmout a prsa jen vymodelovat, aby se opět zvedla," vypráví.





Nové implantáty, nové jizvy

"Pouhou modelací by se Janiným prsům pevný a oblý tvar nevrátil, leda za cenu znatelného zmenšení," vysvětluje doktor Kufa. Jana dodává: "O trochu menší k mé postavě bych uvítala, ale výrazné zmenšení už by mi nevyhovovalo."

Při konzultaci se lékař s pacientkou domluvili na nejlepší variantě: Jana podstoupí modelaci prsou kvůli jejich zvednutí a chirurg jí pod sval vloží nový implantát kulatého tvaru, aby vyplnil dekolt. O velkosti implantátu se chce operatér ujistit až přímo během zákroku, kdy posoudí správný objem přímo na těle.

Podle Jany byly původní silikony ve velikosti 250 ml, a tak se uvažuje o nových o 30 mililitrů menších. Jana už ví, že přijde při modelaci o část povolené kůže a že v podprsní rýze i kolmo na ni směrem ke dvorci zůstanou rýhy. Je s tím smířená. Věří tomu, že její organismus se dobře a rychle hojí, a chystá se na příjem na kliniku, kde si podle předpokladu poleží jen necelé dva dny.