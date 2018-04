Je čas jahod. Ochutnejte klasiku s čokoládou i neobvyklé experimenty

Jahodový parfait s polevou

Pro 4 osoby

Příprava: 5 hodin 30 minut

* 400-500 g jahod

* 1 vanilkový cukr

* šťáva z jednoho citronu

* 1 lžička citronové kůry, bio

* 4 žloutky

* 4 lžíce cukru moučka

* 50 ml koňaku

* 300 ml šlehačky

* čokoládová poleva

* lístky na ozdobu

1. Jahody omyjeme,očistíme a většinu jich rozmixujeme nebo rozmačkáme s vanilkovým cukrem, citronovou šťávou a kůrou na kaši, popřípadě ještě propasírujeme přes jemné síto a vyšleháme. Zbylé jahody jemně pokrájíme a přidáme do směsi. Žloutky s cukrem našleháme ve vodní lázni do husté pěny. Přidáme koňak a šleháme až do vychladnutí. Smetanu ušleháme dotuha a všechny díly smícháme.

2. Nerezovou formu vypláchneme studenou vodou, naplníme ji jahodovým krémem a necháme zmrazit. Trvá to zhruba 5 hodin i déle. V misce ve vodní lázni rozpustíme polevu, rozetřeme ji v tenké vrstvě na pruhy pergamenového papíru ve vrstvě asi 3-5 mm, uhladíme a necháme ztuhnout. Rozkrájíme ostrým nožem na čtverce a dáme i s papírem do lednice. Před podáváním ponoříme formu s krémem krátce do teplé vody a vyklopíme. Nakrájíme ho na kostky a proložíme čokoládovými kostkami.

Dort ze sušenek

Na 1 dort o průměru 23-25 cm

Příprava: 1 hodina 45 minut

* 150 g sušenek

* 50 g másla

* 50 g mandlí

* 5 vajec

* 3 lžíce cukru

* 200 g hořké čokolády

* 1 lžíce koňaku

* 300 ml šlehačky

* 8-10 jahod na ozdobu

* lžička kakaa na poprášení

1. Sušenky rozmixujeme. Spojíme je s rozpuštěným máslem a mletými mandlemi a hmotu upěchujeme do formy. Pečeme při 180 stupních 10-15 minut.

2. Ve vodní lázni ušleháme žloutky a polovinu cukru do pěny. Voda se nesmí vařit! Bílky vyšleháme na sníh a postupně přidáváme zbylý cukr. Čokoládu rozpustíme. Do vaječné pěny vmícháme čokoládu a promícháme. Misku vyjmeme z vodní lázně a zlehka do hmoty vmícháme ušlehanou smetanu a sníh. Trochu šlehačky si necháme na ozdobu. Pěnou naplníme formu s korpusem a dáme na hodinu vychladit. Před podáváním ozdobíme šlehačkou, jahodami a poprášíme kakaem.

Tip

Dort ozdobte ještě kousky čokolády nebo čokoládovými hoblinkami či vločkami a karamelovými ozdobami apod.

Brownies s jahodami a šlehačkou

Na 1 formu 40x20 cm

Příprava: 25 minut/pečení 25 minut + chlazení

* 250 g hořké čokolády, nejlépe se 70 % kakaa

* 200 g másla + trochu na vymazání formy

* 4 vejce

* 250 g přírodního třtinového cukru

* 80 g hladké mouky

* 2 lžíce kakaa holandského typu

* 50 g mléčné čokolády + 50 g hořké čokolády

* 300 ml smetany na šlehání 33%

* 400-500 g jahod

* čokoládová poleva na ozdobu

1. Troubu předehřejeme na 170 stupňů. Pekáček vyložíme pečicím papírem a vytřeme máslem. Hořkou čokoládu nalámeme do misky, přidáme kousky másla a rozpustíme nad párou.

2. Mouku v misce promícháme s kakaem. Do zadělávací mísy vyklepneme vejce, přisypeme cukr a šleháme do pěny, dokud hmota nezdvojnásobí svůj objem. Do našlehaných vajec s cukrem vmícháme vychladlou čokoládu s máslem a přes sítko prosejeme mouku s kakaem. Opět zlehka promícháme a vmícháme nasekanou zbylou mléčnou a hořkou čokoládu. Směs nalijeme do formy a pečeme asi 20 minut.

3. Pozor na vysušení, brownies mají mít na povrchu kůrčičku, ale těsto má být vláčné a uprostřed se trochu chvět. Po vyjmutí z trouby je necháme ve formě vychladnout a potom z upečeného korpusu vykrojíme 8 koleček. Polovinu potřeme ušlehanou smetanou, ozdobíme jahodami a přiklopíme zbylými korpusy, také natřenými šlehačkou, a poklademe jahodami. Nakonec ozdobíme pramínky čokoládové polevy a podáváme.

Kanapky s bílou čokoládou

Pro 4 osoby

Příprava: 20-25 minut

* 4 plátky toastového chleba

* 150 g mascarpone

* 2 lžíce šlehačky

* 1 vanilkový cukr

* 200 g jahod

* 1-2 lžíce citronové šťávy

* 1 lžíce medu

* bazalka

* 50 g bílé čokolády

Jahody smícháme s citronovou šťávou a medem. Z chleba vykrájíme kolečka a opečeme je z obou stran. Mascarpone promícháme se smetanou a vanilkovým cukrem a krémem potřeme kanapky. Na krém posadíme jahody a ozdobíme lístky bazalky a hoblinkami bílé čokolády.

Čokodort se smetanou

Na 1 dortovou formu

Příprava: 30 minut/pečení 45 minut

* 120 g tmavé čokolády

* 120 g másla

* 160 g cukru

* 150 g polohrubé mouky

* 6 vajec

Na krém:

* 250 g čokolády

* 50 g másla

* 250 g zakysané smetany

* 50 g cukru

* 200 ml šlehačky

* 300-400 g jahod

1. Dortovou formu vytřeme a vysypeme. Čokoládu rozpustíme. Utřeme máslo s cukrem, přidáme žloutky, vyšleháme do pěny a smícháme s čokoládou. Nakonec vmícháme sníh z bílků s moukou. Pečeme 45 minut. Necháme vychladnout. Připravíme krém z rozpuštěné tmavé čokolády s máslem, do které přidáme kysanou smetanu s cukrem.

2. Vychladlý korpus překrojíme na 3 díly. Spodní díl lehce potřeme čokoládovým krémem. Na krém rozetřeme polovinu ušlehané smetany a polovinu jahod. Stejně vrstvíme další díly. Povrch celého dortu potřeme krémem, ozdobíme jahodami a dáme ztuhnout do chladničky.

Jahodové berušky pro malé špunty

POSTUP

1. Rozpustíme kvalitní čokoládu ve vodní lázni a připravíme si mřížku na okapání berušek.

2. Do čokolády máčíme širší konce jahod a cukrářským sáčkem vyrobíme krovky a tečky.



3. Z jogurtu nebo zakysané smetany s cukrem nakonec vytvoříme oči.



Co jste jahodám ještě neudělali

Dá se s nimi totiž kouzlit i v oblastech původně ovoci zakázaných. Chcete-li experimentovat, vyzkoušejte naše tipy.

Kuře s dipem z jahod

Kuřecí paličky omyjeme, osušíme a mašlovačkou potřeme marinádou z olivového oleje, kari, hořčice a medu (můžeme je i do marinády naložit na několik hodin). Maso upečeme v troubě nebo na zahradním grilu tak, aby z něj již nevytékala růžová šťáva, když do něj píchneme vidličkou, a podáváme s dipem z rozmačkaných čerstvých zralých jahod, zakysané smetany a medu. Dip jen zlehka osolíme a můžeme podle chuti okořenit i čerstvě drceným pepřem.

Pečené kotletky s jablky

Vykostěné kotletky v celku osolíme a opepříme a maso zabalíme do plátků slaniny. Maso během pečení podle potřeby podléváme výpekem. Na posledních třicet minut pečení k masu přidáme několik oloupaných jablek. Upečené maso nakrájíme na plátky. Část jablek poklademe vedle masa, část jich rozmačkáme na pyré. Jednotlivé porce polijeme rozmixovanými jahodami a posypeme nahrubo mletým čerstvým barevným pepřem.

Jahodový sendvič

Na plátek světlého toastového chleba namažeme jemné arašídové máslo, na které poklademe kolečka nakrájeného banánu a přiklopíme plátkem žitného chleba. Ten opět namažeme arašídovým máslem, na které naaranžujeme nakrájené jahody. Jako poslední vrstva poslouží opět plátek světlého toastového chleba. Místo arašídového másla můžete použít chuťově neutrální pomazánkové máslo nebo nízkotučný tvaroh..

Uzený jazyk s kuskusem

Jazyk uvaříme doměkka ve slané vodě, zchladíme pod tekoucí vodou a oloupeme. Kuskus uvaříme podle návodu a necháme ho vychladnout. Na talíře rozložíme kuskus, plátky uzeného jazyka, vše posypeme krájenými jahodami a nasucho opraženými piniovými oříšky. Na ozdobení použijeme lístky rukoly. Místo piniových ořechů můžeme použít také nesolené kešu ořechy nebo mandle. Pražením vždy zvýrazníme jejich chuť.

Jahodový špíz s kiwi

Na grilovací jehlu napichujeme střídavě kostičky paprikového uzeného vepřového boku, jahody, kiwi a kousky libového hovězího masa, nejlepší je svíčková, ale dá se použít i nízký roštěnec. Maso osolíme, opepříme a pokapeme olivovým olejem. Jednotlivé špízy pak grilujeme buď na venkovním grilu, nebo opečeme na pánvi. Hotové špízy pak zlehka přelijeme čokoládou a dresinkem z medové hořčice. Ten si sami připravíme z kvalitní dijonské hořčice.

Lososové filety s jahodami

Filety z lososa osolíme, opepříme a upečeme. Jednotlivé porce ryby rozdělíme na talíře, posypeme nakrájenými jahodami, na plátky nakrájenou šalotkou, černými olivami a lístky polníčku. Vše zlehka osolíme, opepříme čerstvě mletým pepřem a posypeme rozdrobeným sýrem.

Hodí se dobře řecká feta nebo jemný kozí sýr. Vše nakonec přelijeme dresinkem z balsamikového octa a olivového oleje. Podáváme s opečenou bagetou.