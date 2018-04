Je čas hubnout? Jde to i v hospodě, ale napřed se otestujte

Kuřecí steak se zeleninovou oblohou

Porce: 1200 KJ

Hodnocení: při hubnutí ideální oběd, část zeleniny můžete případně nahradit i bramborem nebo rýží. Dbejte na to, aby maso bylo bez kůže a ideálně grilované bez použití tuku. Podobně si můžete dát i steak z krůty, ryby nebo libového hovězího, byť to už má energie o něco více. Vepřové maso dietní není.

Zeleninové rizoto se sýrem

Porce: 1450 KJ

Hodnocení: při přípravě pravého italského rizota se rýže hodně rozvaří, ale dietně to moc vhodné není. Sýra si na jídlo dejte spíše méně, volte nízkotučný. Pokud si toto jídlo vaříte sami, nahraďte bílou rýži tmavou.

Těstovinový salát s tuňákem

Porce: 1500 KJ

Hodnocení: pokud to nepřeženete s porcí, je to výborný oběd, tuňáka by měla doplnit zelenina, pozor naopak na sýry a zálivky, těm se pokud možno vyhněte. Nedávejte si také tento salát k večeři, na to už je v něm moc sacharidů v podobě těstovin.

Dušený pstruh a brambory se zeleninou

Porce: 1500 KJ

Hodnocení: skvělá volba k obědu. Ryby jsou zdravé a lehce stravitelné, přitom zasytí. Pozor snad jen, stejně jako v případě drůbeže, na kůži. Rozhodně si dejte jen vařené brambory nebo třeba bramborovou kaši, nikoli třeba hranolky či brambory americké.

Maso na špízu, zelenina

Porce: 1200 KJ

Hodnocení: záleží na tom, jaké maso na špízu je. Kombinace kuřecí maso, kuřecí játra, zelenina je sice bez rizik, oproti tomu špíz střídající na jehle vepřové s uzeninou a sýrem už se jako dietní rozhodně brát nedá a může klidně přesáhnout 3500 KJ na porci.

Palačinka se špenátem

1ks: 1650 KJ

Hodnocení: někde už se dělají palačinky z tmavé, třeba pohankové mouky, pečené nasucho - takových se v poledne v kombinaci se zeleninovou či masovou náplní nemusíte bát. Vyhněte se však náplní se smetanou a sýry. Rizikové jsou také palačinky smažené na másle či množství tuku.

Pečené kuře s nádivkou, bramborový knedlík

Porce: 4850 KJ

Hodnocení: kuře ano, ale bez nádivky a bramborových knedlíků. A bez kůže! Ne každé jídlo s drůbeží je dietní a na tomto příkladu je to dobře vidět. Jeden bramborový knedlík je hutnější než houskový, a má proto víc kilojoulů, i když je na pohled menší. Nádivky, to nebývá nic jiného než rovněž hodně hutná hmota z pečiva, do níž se mimo jiné přidává tuk a další se tam nasákne při pečení. Je to podobné, jako kdybyste si ke kuřeti s přílohou dali ještě rohlík s máslem.