Jdeme do školy. Co bude potřebovat váš prvňáček?

Vůbec se nenervujte tím, že při nákupech pro prvňáčky na něco zapomenete. První týdny ve škole stejně slouží k tomu, aby se trochu usadil režim, který je pro děti nový, a když na něco zapomenete, v pohodě to pořídíte ještě v září nebo říjnu. Do základní výbavy patří: aktovka, penál a do něj pero, tužky, pastelky, guma, ořezávátko a nůžky. Když koupíte penál už vybavený, ušetříte si čas a někdy i peníze.

Dál bude váš školák potřebovat vybavení na výtvarnou výchovu – zástěru, štětce, vodovky, tempery, křídy, barevné papíry, plastelínu a lepidlo. Na tělocvik tepláky, triko a tenisky a už nám zbývají "jen" obaly na sešity, desky na písmenka a číslice, bačkory, pytlík na bačkory a… to je všechno.

Tohle všechno seženete už dnes nebo třeba až v září, na co ale rozhodně nesmíte zapomenout, je udělat prvňákovi ze vstupu do školy krásný zážitek. Nakupte dobroty, připravte fotoaparát nebo kameru a horem dolem do něj lijte optimismus.

ČÍM BY MĚLI ZAČÍT PSÁT

Obyčejnou tužkou nebo plnicím perem? Plnicím perem nebo propiskou? Tuhle otázku za vás pravděpodobně vyřeší paní učitelka, ale jestli na ni máte svůj vyhraněný názor, určitě vás vyslechne a domluvíte se. Nejdůležitější ale je, aby měl zvolený psací nástroj trojúhelníkový průřez. Trojboké tužky a pera totiž nutí děti držet je ve správné "špetce" a psát lehce, uvolněně a se správným sklonem.

PRVNÍ KAPESNÉ

S nástupem do školy začne váš prvňáček zacházet s penězi. Bude muset nosit paní učitelce příspěvky na divadla a zoo, odevzdávat peníze na vlak, občerstvení nebo vstupenky. Teď je nejvyšší čas vysvětlit mu hodnotu jednotlivých mincí a bankovek, pořídit mu vlastní peněženku, a jestli budete chtít, začít vyplácet kapesné. Přiměřené kapesné pro prvňáka je 10 Kč týdně.

JAKÝ MÁ BÝT IDEÁLNÍ DĚTSKÝ PSACÍ STŮL

* skloněný: zhruba osm až deset stupňů

* osvětlený z opačné strany, než dítě píše – tedy pro praváky zleva a naopak

* velký - zhruba do 11 let věku stačí rozměr 60 cm na 120 cm, později bude potřebovat minimálně 70 cm na 140 cm

* bude-li na něm stát počítač, mělo by na něj dítě koukat minimálně z půlmetrové vzdálenosti

* ideální je z přírodního materiálu, tedy dřevěný

* pokud se rozhodnete pro skleněnou desku, nechte dítě psát na kartonové podložce, aby ho sklo nestudilo do loktů

* a je doplněný židlí s kvalitním anatomickým opěradlem a područkami. Měla by být tak vysoká, aby dítě dosáhlo na podlahu celou plochou chodidel

CO MUSÍ MÍT SPRÁVNÁ AKTOVKA

* anatomicky vytvarovaná a vyztužená záda s měkkým polstrováním

* dostatečně široké řemeny

* odrazová sklíčka nebo reflexní nášivky na zadním i bočním dílu

* voděodolný povrch

* pevné dno s plastovými hranami

* pevné a vypolstrované ucho

A cena? Aktovky za tři sta z tržiště vašemu dítěti spíš uškodí, než poslouží. Opravdu kvalitní aktovky stojí minimálně kolem osmi set korun. Vyplatí se je investovat.