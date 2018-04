Jde mi o duši, říká návrhářka, která oblékla perlu i královnu moří

I letos jste autorkou extravagantních modelů pro finalistky soutěže Česká miss. Už jsou šaty hotové? Jaké jsou?

Modely pro letošní Českou Miss jsou již hotové a připravovala jsem je přímo pro konkrétní finalistky - Evu Machů, která bude soutěžit s číslem 1 a Terezu Kozákovou s číslem 2. Inspirovaly mě ony samy. Oba modely vyjadřují moře a vodní svět. Eva symbolizuje ukrytou krásu perly v lastuře na dně oceánu a Tereza je jako královna všech moří a vody.

Pro finále České miss tvoří šaty šest návrhářů…Bylo těžké se mezi tuto špičku probojovat?

Nebylo to jednoduché. Naše návrhy musely projít výběrovým řízením. Vážím si této spolupráce.

Spolupracujete i během roku s finalistkami této soutěže?

Ano. Často si je vybírám do týmu svých modelek pro svou autorskou módní show na nejrůznějších VIP akcích, reprezentačních plesech. Ráda však spolupracuji i s některými vítězkami konkurenční soutěže Miss ČR. Moje modely předvádí Jana Doleželová, Lucie Váchová nebo Katka Stočesová. Je pro mě moc důležité charisma, které modelky vyzařují, nejen krása na pohled ale i v duši. Myslím, že ji dokáži vycítit a podle toho modelky pro své přehlídky vybírám.

Fandíte soutěžím krásy?

Fandím soutěžím, které pomáhají objevit skutečné osobnosti. Myslím si, že Češky jsou krásné ženy. Velmi mě potěšil úspěch Taťány Kuchařové, která si korunku i titul MISS WORLD skutečně zaslouží.

Máte krásnou dceru, chtěla byste z ní mít také miss?

Určitě je to snem téměř každé dívky, která se v modelingu pohybuje. Dcera se zatím nikdy nezkoušela přihlásit, ale podle mého názoru by to zkusit měla. Je tváří mé značky a přehlídky většinou zahajuje. Každý model spolu konzultujeme, tvořím je většinou na ní.

V loňském roce se vaše svatební šaty dostaly do TOP 10 nejlepších šatů. Zúčastníte se Svatebních šatů roku i letos? S jakým očekáváním?

Ráda bych. Soutěž bude až v prosinci, ale už nyní nosím návrh na šaty v hlavě. Loňské ocenění mě velmi potěšilo, zúčastnila jsem se poprvé. Budu se snažit opět zaujmout kreativním nápadem, ale těžko říct jaká bude konkurence. Loni nás bylo v soutěži 46 návrhářů a každý model byl originální.

Kde máte ateliér? Hodláte své modely ukázat i pražskému publiku?

Můj atelier je v Brně. Pokud bych měla příležitost, moc ráda bych měla přehlídky i v Praze, protože vím, že moje modely se líbí a jistě by zaujaly.

Jaké jsou vaše nejčastější zákaznice?

Moje šaty nosí podnikatelky, manažerky ale i mladé ženy. Snažím se přizpůsobit věku, střihem zakrýt případné nedostatky a vždy podtrhnout přednosti každé ženy. Oblékám také každoročně tři týmy AC Brno na mistrovství ČR v aerobiku, na žádosti firem vytvářím reprezentační kolekce pro hostesky na brněnském výstavišti i firemní oblečení.

Kde čerpáte nápady pro tvorbu modelů?

Inspirací je setkání s každým člověkem. Každý z nás si vede nějaký svůj vnitřní boj a má své jedinečné sny a touhy, které já vkládám svým zákazníkům do šatů s tím, aby se jim v nich vše vyplnilo. Do modelů pro přehlídky a soutěže dávám hodně ze sebe. Ukrývám do nich mé osobní příběhy. Vznikají většinou přímo na těle ženy, která je bude nosit. Šaty by totiž měly především zvýrazňovat osobnost, doplňovat její rysy, podtrhovat charakter a říkat všem lidem okolo - takto se cítím, taková opravdu jsem.

Jaké šaty vás nejvíc baví?

Nejraději tvořím šaty večerní a společenské, také šaty extravagantní na přehlídková mola. Mám ráda ruční práci, našívám na modely blýskavé kamínky, flitry, perličky.

Myslím si, že vše krásné a lesklé může rozzářit i tu nejsmutnější tvář. Používám ráda pastelové barvy, podle typu ženy i výrazné barvy. Střihy volím velmi individuálně, podle typu postavy. Ale upřednostňuji jednoduchost střihu, pro mladé ženy různé průstřihy. Dělám ráda šaty, které nejsou vyzývavé, ale zároveň jsou sexy a v každém muži probouzí fantazii.

Jak vy sama vnímáte módu? Dbáte na to, abyste chodila oblékaná v nejnovějších módních hitech?

Já jsem na tom úplně stejně jako většina návrhářů, které znám. Nosím ráda pohodlné věci, kalhoty, svetříky, trička, sáčka. Bohužel většinou víc myslím na ostatní než na sebe, pak nestíhám, a tak mám svůj oblíbený italský obchůdek, kam většinou na poslední chvíli zajdu a něco si koupím. Ne vždy podlehnu módním hitům, nosím pouze to, v čem se cítím dobře.

Hodnotíte člověka podle toho, co má na sobě?

Nehodnotím až tak co má kdo oblečeného, ale jak kvalitní je materiál i zpracování. Ale je pravda, že volba oblečení o osobnosti člověka, o jeho náladě i celkové povaze hodně napoví.